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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Çöküşün hayaleti… Suudi milli takımının kimliğini yeniden inşa etmek için yol haritası nedir?

FEATURES
Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan
Yeşil Burun Adaları
Suudi Arabistan
Dünya Kupası
İspanya - Suudi Arabistan
İspanya
S. Al-Dawsari
Cabo Verde
Suudi Arabistan
ABD
İspanya

Suudi futbolu yeni bir devrime ihtiyaç duyuyor

Suudi milli takımının 2026 Dünya Kupası’nda grup aşamasından elenmesi, sadece büyük bir turnuvada yaşanan bir yenilgi olmakla kalmadı, aynı zamanda tüm futbol sisteminin içindeki daha derin bir krizi de ortaya çıkardı.

Son başarısızlık, sorunun bir teknik direktör veya federasyon başkanıyla ilgili olmadığını, özellikle Körfez Kupası ve ardından Suudi Arabistan'da düzenlenecek 2027 Asya Kupası gibi önemli turnuvaların yaklaşmasıyla birlikte, kapsamlı bir yeniden değerlendirmeye ihtiyaç duyan bir projeyle ilgili olduğunu kanıtladı.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Finansal devrim... iki ucu keskin bir kılıç

    Roshon Ligi’nin son yıllarda tarihi bir sıçrama kaydettiği yadsınamaz; lig, çok sayıda dünya yıldızını bünyesine katmayı başardı ve bu durum, Krallığın spor sektörünü geliştirme ve ligi dünyanın en iyileri arasına yerleştirme vizyonuyla uyumludur.

    Ancak bu finansal devrim, aynı zamanda milli takım üzerinde de bazı yan etkiler yarattı. Yerli oyuncuların sözleşme bedellerindeki artış ve birçoğunun aldığı yüksek maaşlar, bazı oyuncular arasında bir doygunluk hissi yarattı ve milli takımla büyük başarılar elde etmeden önce bile, finansal istikrara ulaşma süreci hiç olmadığı kadar hızlandı.

    Bu sözleşmeler ligin ekonomik gücünü yansıtıyor olsa da, bu şekilde devam etmesi bazı oyuncuların kendilerini geliştirmek veya Suudi liginin sınırları dışında daha büyük zorluklar aramak konusundaki motivasyonunu azaltabilir.

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  • Katılım, maaştan daha önemlidir

    Roshon Ligi’nde yabancı oyuncu sayısının artmasıyla birlikte, özellikle milli takımın en çok ihtiyaç duyduğu hücum ve oyun kurucu pozisyonlarında çok sayıda Suudi oyuncunun sahada kalma süresi azaldı.

    İşte asıl sorun da burada ortaya çıkıyor; kulübünde sınırlı sürelerde forma giyen bir oyuncu, teknik kalitesi ne olursa olsun, uluslararası müsabakalara hazırlığını sürdüremeyecektir.

    Daha da tehlikeli olan ise, bazı oyuncuların ara sıra sahaya çıkmalarına rağmen yüksek maaşlar almalarıdır; bu durum, rekabet duygusunun yok olmasına ve kendini kanıtlamak için sürekli baskı hissetmemeye yol açmaktadır.

    Bu nedenle, maaş yapısını yeniden gözden geçirip bunu sahadaki süre ve performansa bağlamak, yerli oyuncular arasında rekabet ruhunu yeniden canlandırmak için gerekli bir adım olabilir.

  • Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yurtdışında profesyonel olarak çalışmak bir lüks değil, bir zorunluluktur

    Asya’daki başarılı örnekleri incelersek, Japonya, Güney Kore ve hatta Avustralya’nın, oyuncularını Avrupa’ya göndererek güç kazandığını görürüz; bu oyuncular, teknik ve zihinsel deneyimler edindiler ve bu deneyimler, milli takımlarının seviyesine doğrudan yansıdı.

    Suudi Arabistan’da ise, bu deneyimi yaşamalarına olanak sağlayacak niteliklere sahip birçok oyuncu olmasına rağmen, yurtdışında profesyonel olarak oynamak hâlâ son derece sınırlıdır.

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    Bu nedenle, sistemin Suudi yetenekleri Avrupa’da profesyonel futbola yönlendirmek için çaba göstermesi gerekiyor; bu, orta düzey liglerde olsa bile. Çünkü konfor alanından çıkıp her gün daha yüksek seviyelerle karşılaşan bir oyuncu, şüphesiz milli takımı temsil etmeye daha hazır bir şekilde geri dönecektir.

  • FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-KSA-IRQAFP

    Proje, kişilerin değişmesinden daha önemlidir

    Yaser Al-Meshal’ın ayrılışı yeni bir dönemin başlangıcı olabilir; bunu teknik kadronun değişmesi ya da milli takımdaki birçok ismin yenilenmesi takip edebilir, ancak çalışma şekli olduğu gibi kalırsa tüm bunlar yeterli olmayacaktır.

    Suudi milli takımı, genç yaş gruplarından başlayarak yerli oyuncu sistemini yeniden değerlendiren, onlara gerçek oyun süresi tanıyan, yurtdışında profesyonel olmalarını teşvik eden ve her turnuva ya da her teknik direktörle değişmeyen sabit bir teknik kimlik belirleyen uzun vadeli bir projeye ihtiyaç duyuyor.

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    Çünkü modern futbolda başarı, aceleci kararlarla ya da geçici tepkilerle değil, yıllara yayılan bütüncül bir projenin inşasıyla elde edilir. Suudi Arabistan, kıtasal ve küresel konumunu geri kazanmak istiyorsa, başlangıç noktası kişileri değiştirmek değil, sistemi tamamen yeniden şekillendirmek olmalıdır; zira Dünya Kupası’nda yaşananlar, yıllar boyunca biriken sorunların doğal bir sonucundan ibaretti.