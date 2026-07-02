Çöküşün hayaleti… Suudi milli takımının kimliğini yeniden inşa etmek için yol haritası nedir?

Suudi milli takımının 2026 Dünya Kupası’nda grup aşamasından elenmesi, sadece büyük bir turnuvada yaşanan bir yenilgi olmakla kalmadı, aynı zamanda tüm futbol sisteminin içindeki daha derin bir krizi de ortaya çıkardı.
Son başarısızlık, sorunun bir teknik direktör veya federasyon başkanıyla ilgili olmadığını, özellikle Körfez Kupası ve ardından Suudi Arabistan'da düzenlenecek 2027 Asya Kupası gibi önemli turnuvaların yaklaşmasıyla birlikte, kapsamlı bir yeniden değerlendirmeye ihtiyaç duyan bir projeyle ilgili olduğunu kanıtladı.