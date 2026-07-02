Roshon Ligi’nin son yıllarda tarihi bir sıçrama kaydettiği yadsınamaz; lig, çok sayıda dünya yıldızını bünyesine katmayı başardı ve bu durum, Krallığın spor sektörünü geliştirme ve ligi dünyanın en iyileri arasına yerleştirme vizyonuyla uyumludur.

Ancak bu finansal devrim, aynı zamanda milli takım üzerinde de bazı yan etkiler yarattı. Yerli oyuncuların sözleşme bedellerindeki artış ve birçoğunun aldığı yüksek maaşlar, bazı oyuncular arasında bir doygunluk hissi yarattı ve milli takımla büyük başarılar elde etmeden önce bile, finansal istikrara ulaşma süreci hiç olmadığı kadar hızlandı.

Bu sözleşmeler ligin ekonomik gücünü yansıtıyor olsa da, bu şekilde devam etmesi bazı oyuncuların kendilerini geliştirmek veya Suudi liginin sınırları dışında daha büyük zorluklar aramak konusundaki motivasyonunu azaltabilir.