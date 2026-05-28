Arjantinli Juan Manuel Cerúndolo ile oynadığı ikinci tur maçında İtalyan oyuncu başlangıçta galibiyete çok yakın görünüyordu, ancak üçüncü sette 5-2'lik skorla aniden formunu kaybetti ve neredeyse hiçbir topa vuramadı. Gölgede 33 derece olan sıcaklık ona zorluk çıkarıyor gibiydi; dünya bir numarası, Center Court'taki seyrek gölgeliklere defalarca sığındı.
Çeviri:
Çöküşün eşiğinde – ve şok bir elenme mi? Fransa Açık'ta en büyük favori Jannik Sinner'ı saran drama
Sinner, geçtiğimiz yıllarda yüksek sıcaklıklarda defalarca fiziksel sorunlar yaşamıştı; Cerúndolo karşısında ise bu sorunlar üçüncü sette başladı. Sinner, kendi servis oyununu tek bir puan bile alamadan kaptırınca, kulübesinde çaresizlik hakim oldu. Skor 6:3, 6:2, 5:4 Sinner lehineyken, artık oynamaya devam edemedi ve tıbbi mola aldı. Bu sırada "başının döndüğünü" söyledi.
Sinner daha sonra korta geri döndü. Ancak başlangıçta yine iyi bir izlenim bırakamadı ve sonunda üçüncü seti kaybetti, dördüncü sette de bir break yedi. Tamamen beklenmedik bir şekilde turnuvadan elenme tehlikesiyle karşı karşıya.