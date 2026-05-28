Çöküşün eşiğinde – ve şok bir elenme mi? Fransa Açık'ta en büyük favori Jannik Sinner'ı saran drama

Sinner, geçtiğimiz yıllarda yüksek sıcaklıklarda defalarca fiziksel sorunlar yaşamıştı; Cerúndolo karşısında ise bu sorunlar üçüncü sette başladı. Sinner, kendi servis oyununu tek bir puan bile alamadan kaptırınca, kulübesinde çaresizlik hakim oldu. Skor 6:3, 6:2, 5:4 Sinner lehineyken, artık oynamaya devam edemedi ve tıbbi mola aldı. Bu sırada "başının döndüğünü" söyledi.

Sinner daha sonra korta geri döndü. Ancak başlangıçta yine iyi bir izlenim bırakamadı ve sonunda üçüncü seti kaybetti, dördüncü sette de bir break yedi. Tamamen beklenmedik bir şekilde turnuvadan elenme tehlikesiyle karşı karşıya.