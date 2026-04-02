Çöküşün eşiğinde... Tarihi kayıplar ve yıldızların isyanı, Chelsea projesinin başarısız olacağına işaret ediyor

Blues, yeni projesinde bir türlü istikrar bulamıyor... Çözüm nerede?

Chelsea kulübünde krizlerin tırmanmasıyla birlikte, Amerikalı Todd Boehly'nin liderliğindeki proje, bu sezon boyunca takımın istikrarını sarsan bir dizi olumsuz sonuç ve yönetimsel kargaşanın ardından çöküşün eşiğine geldi. Uzun vadeli bir proje olarak sunulan bu girişim, hızla şekil değiştirmeye başladı.

Felaket sonuçlar, başta acı Avrupa eleme turu ve arka arkaya gelen mağlubiyetler olmak üzere, Londra ekibinin teknik yapısının kırılganlığını ortaya çıkardı. Özellikle deneyimli oyuncularla dengelenmeden genç oyunculara aşırı güvenilmesi, takımdaki bazı oyuncular tarafından da kabul edildi.

Kriz artık sadece teknik değil, soyunma odasının içine de sıçradı; burada isyan belirtileri açıkça ortaya çıkmaya başladı ve birden fazla yıldızın ayrılmak istediğine dair spekülasyonlar arttı. Bunların başında, Real Madrid'e transfer olasılığını ima eden Enzo Fernández, kulüpten ayrılmaya açık olduğunu belirten Marc Cucurella ve teknik ve psikolojik bir istikrarsızlık yaşayan Cole Palmer geliyor.

Bu çalkantılı ortamda, özellikle oyuncular arasındaki gerginliğin tırmanması ve mevcut vizyona olan güvenin azalmasıyla birlikte, yönetimin projeyi kurtarabileceğine dair şüpheler artıyor. Bu durum, Chelsea'yi önümüzdeki dönemde projenin kaderini tamamen belirleyebilecek kritik bir dönüm noktasına getiriyor.

    Projenin başlangıcı

    Todd Boehly'nin Chelsea ile olan projesi, yatırım ortaklığı "BlueCo"nun kulübü yaklaşık 4,25 milyar sterlinlik rekor bir anlaşma ile satın almasının ardından Mayıs 2022'de başladı; böylece Rus Roman Abramoviç'in yaklaşık yirmi yıl süren dönemi sona erdi.

    Proje, Abramoviç'in Ukrayna savaşıyla ilgili yaptırımlar nedeniyle kulübü satmak zorunda kalmasıyla olağanüstü koşullarda başladı. Bu durum, yeni yönetimi iki yönlü bir zorlukla karşı karşıya bıraktı: kulübün mali istikrarını kurtarmak ve aynı zamanda spor alanında neredeyse sıfırdan yeni bir vizyon oluşturmak.

    İlk günden itibaren Boyli ve ortakları, projenin uzun vadeli olacağını ve "Stamford Bridge" stadyumunun geliştirilmesi gibi altyapı yatırımlarını, akademinin güçlendirilmesini ve veri ile stratejik planlamaya dayalı modern bir spor sisteminin kurulmasını içeren kapsamlı bir yeniden yapılandırmaya dayandığını açıkladı.

    Temel hedef ise, önceki dönemi karakterize eden "hızlı başarı" modelinden, genç oyuncuları uzun vadeli sözleşmelerle kadroya katarak geleceğe yönelik bir takım oluşturmaya dayanan sürdürülebilir bir yatırım modeline geçmek ve dünya çapında çoklu kulüp ağı kurmaktı. Bu hedef, daha sonra Strasbourg'un satın alınmasının ardından multi-club projesini oluşturma girişiminde ortaya çıktı.

    Chelsea istikrarı bilmiyor

    Projenin 2022'de başlamasından bu yana, 2022–2023 sezonu her açıdan felaketle sonuçlandı. Takım, Thomas Tuchel yönetiminde sezona başladı ancak Tuchel kısa süre sonra görevden alındı; ardından Graham Potter ve geçici olarak Frank Lampard görevi devraldı. Takım ligi Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanamayacak bir konumda (12. sıra) tamamladı ve Şampiyonlar Ligi'nden çeyrek finalde elendi; bu durum, projenin kaosunu her şeyden daha iyi yansıtıyordu.

    2023–2024 sezonunda, Mauricio Pochettino istikrarı yeniden sağlamak amacıyla görevi devraldı ve performansta nispi bir iyileşme görüldü; takım sezonu orta sıralarda (altıncı) tamamladı, ancak Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başaramadı ve büyük turnuvalardan uzak kalmaya devam etti, bu da projenin yararlılığı konusunda şüpheleri sürdürdü.

    Gerçek dönüşüm, 2024–2025 sezonunda Enzo Maresca'nın atanmasıyla geldi. Maresca, takımı Bouley dönemi içindeki en iyi sezonlarından birine taşıdı; ligi dördüncü sırada bitirip Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı başardı, ve Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğunu kazandı. Ardından 2025'te finalde Avrupa şampiyonu Paris Saint-Germain'i yenerek Kulüpler Dünya Kupası'nı da kazandı. Bu, projenin meyvelerini vermeye başladığı izlenimini verdi.

    Ancak 2025–2026 sezonunda her şey yeniden çöktü; takım, Maresca ile sezona başladı ancak bir dizi kötü sonucun ardından Ocak 2026'da Maresca görevden alındı ve Liam Rossineur görevi devraldı. Ardından takım, Paris Saint-Germain'e karşı ağır mağlubiyetlerin ardından Şampiyonlar Ligi'nde 16 turunda utanç verici bir şekilde elendi ve altıncı sırada yer alıyor; ilk dörtte yer almakta gerçek bir zorluk yaşıyor.

    Bu arada, Tuchel'den Potter, Lampard, Pochettino, Maresca ve son olarak Rossiniere'ye uzanan sürekli teknik direktör değişikliği dizisi, gerçek bir teknik istikrarın olmadığını yansıtıyor. Bu durum, bazı dönemlerde elde edilen geçici başarılara rağmen projenin gerilemesinin en önemli nedenlerinden biri olarak görülüyor.

    Yıldızların İsyanı

    Chelsea'nin yaşadığı keskin düşüşün ortasında, kriz artık sadece sonuçlarla sınırlı kalmayıp soyunma odasının içine de sıçradı; bazı yıldız oyuncuların açıklamaları endişe ve memnuniyetsizliği yansıtmaya başladı, hatta önümüzdeki dönemde ayrılma olasılıklarının kapısını açıkça araladı.

    İlk olarak Arjantinli Enzo Fernández, geleceğine dair imalar içeren açıklamalarıyla tartışma yarattı. "Futbolda ne olacağını bilmediğini" ve "her türlü olasılığa açık olduğunu" vurgulayan ve geleceğini Dünya Kupası'ndan sonra belirleyeceğini söyledi. Birçok kişi bu açıklamayı, özellikle de Real Madrid başta olmak üzere büyük kulüplerin ona ilgi göstermesi nedeniyle, ayrılma olasılığının habercisi olarak yorumladı.

    İspanyol oyuncu Marc Cucurella ise daha açık sözlüydü. Takımın mevcut durumundan duyduğu endişeyi dile getirerek, projenin "gözden geçirilmesi gerektiğini" ve oyuncuların şampiyonluklar için mücadele etmek istediğini belirtti. Bu, kulüp yönetimine yönelik dolaylı bir mesaj olarak değerlendirildi; durumdan memnun olmadığını yansıtıyor ve gerileme devam ederse ayrılmasının önünü açıyor. Ayrıca eski kulübü Barcelona'ya geri dönme olasılığına da işaret etti.

    İngiliz oyuncu Cole Palmer ise ayrılmak istediğini doğrudan ifade etmemiş olsa da, birçok basın haberi, takımın performansındaki dalgalanma nedeniyle onun hayal kırıklığına uğradığını ve özellikle büyük kulüplerin kendisiyle ilgilenmesi nedeniyle nihai kararını vermeden önce durumu yakından izlediğini belirtti.

    Bu açıklamalar, ister doğrudan ister dolaylı olsun, takım içindeki gerginliğin boyutunu açıkça yansıtıyor ve Bouley'in projesinin artık sadece sonuç krizi ile karşı karşıya olmadığını, aynı zamanda en önemli oyuncularını kaybetme tehlikesiyle de karşı karşıya olduğunu doğruluyor. Bu durum, hızlı bir şekilde düzeltilmezse projenin çöküşünü hızlandırabilir.

    Tarihi kayıplar

    Krizin derinliğini yansıtan ciddi bir gelişme olarak, Chelsea dün yayınladığı resmi açıklamasında, 2024–2025 mali yılında 262,4 milyon sterlin (yaklaşık 350 milyon dolar) tutarında tarihi bir zarar kaydettiğini duyurdu; bu, İngiliz Premier Lig tarihindeki en büyük zarardır.

    Kulüp açıklamasında, bu zararların, kulüp tarihindeki en yüksek gelirlerden biri olan 490,9 milyon sterlinlik gelire rağmen gerçekleştiğini belirtti.

    Açıklamada bu zararların nedenine açıkça değinildi ve şu ifadeler yer aldı: "İşletme maliyetleri, esas olarak Avrupa kupalarına geri dönülmesinin bir sonucu olarak maç günleri giderlerindeki artışın etkisiyle önemli ölçüde yükseldi." Bu ifade, gelirlerle karşılaştırıldığında giderlerin şiştiğine açıkça işaret ediyor.

    Kulüp ayrıca, bu sonuçların, 128,4 milyon sterlin kar elde ettiği bir önceki sezonun ardından geldiğini vurguladı. Bu durum, Kulüpler Dünya Kupası'na katılım ve şampiyonluktan elde edilen gelirlerden yararlanmasına rağmen, sadece bir yıl içinde yaşanan büyük mali gerilemeyi ortaya koyuyor.

    Kayıpların büyüklüğüne rağmen, açıklamada kulübün İngiliz Premier Lig'indeki karlılık ve sürdürülebilirlik kurallarına bağlı kaldığı vurgulandı. Bu kurallar, altyapı yatırımları ve genç oyuncuların geliştirilmesi gibi bazı kalemler hariç olmak üzere, üç yıl boyunca 105 milyon sterlinlik zarara izin veriyor.

    Çözüm nerede?

    Bu çalkantılı ortamda, Chelsea projesini kurtarmak için atılması gereken ilk adım, deneme sürecini sürdürmek yerine, büyük takımları yönetme ve baskı altında çalışabilme deneyimine sahip birinci sınıf bir teknik direktörle anlaşarak teknik liderlik konusunu net bir şekilde çözmek gibi görünüyor.

    Her ne kadar haberler, sonuçlar ne olursa olsun yönetimin gelecek sezon sonuna kadar Rosiner'e sadık kalacağını belirtse de, gerileme devam ederse gerçekler yeniden gözden geçirmeyi zorunlu kılıyor, çünkü proje basitçe net bir kimlik dayatabilecek güçlü bir kişiliğe ihtiyaç duyuyor.

    Transfer konusu da en az bu kadar önemlidir; deneyimler, Enzo Fernández, Cole Palmer ve Moises Caicedo gibi öne çıkan oyunculara sahip olsalar da, genç oyunculara neredeyse tamamen güvenmenin takım içinde istenen dengeyi sağlamadığını göstermiştir. Ancak takımın, zor anlarda sorumluluk alabilecek ve saha içinde ve dışında grubu yönetebilecek deneyimli oyunculardan oluşan kaliteli transferlere ihtiyacı var.

    Projenin kurtarılması, teknik açıdan gerçek bir yeniden yapılanmayı gerektiriyor. Bu, rastgele transferlerin sayısını azaltmak ve belirli ihtiyaçlara odaklanmakla başlıyor. Takımın istikrarını bozan sürekli rotasyon yerine, takım için net bir omurga oluşturmak gerekiyor. Ayrıca, gençlik ve tecrübenin dengeli bir karışımı, rekabet gücünün geri kazanılmasında belirleyici bir faktör olacaktır.

    Sonuç olarak, Todd Boehly'nin projesi kurtarılabilir, ancak cesur ve hızlı kararlar alınması gerekiyor. Çünkü aynı yaklaşımın sürdürülmesi, sadece sonuçların gerilemesine değil, bir zamanlar Avrupa'nın en istikrarlı ve başarılı kulüplerinden biri olan bu kulübün kimliğini kaybetmesine de yol açabilir.

