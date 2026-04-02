Çöküşün eşiğinde... Tarihi kayıplar ve yıldızların isyanı, Chelsea projesinin başarısız olacağına işaret ediyor

Chelsea kulübünde krizlerin tırmanmasıyla birlikte, Amerikalı Todd Boehly'nin liderliğindeki proje, bu sezon boyunca takımın istikrarını sarsan bir dizi olumsuz sonuç ve yönetimsel kargaşanın ardından çöküşün eşiğine geldi. Uzun vadeli bir proje olarak sunulan bu girişim, hızla şekil değiştirmeye başladı.

Felaket sonuçlar, başta acı Avrupa eleme turu ve arka arkaya gelen mağlubiyetler olmak üzere, Londra ekibinin teknik yapısının kırılganlığını ortaya çıkardı. Özellikle deneyimli oyuncularla dengelenmeden genç oyunculara aşırı güvenilmesi, takımdaki bazı oyuncular tarafından da kabul edildi.

Kriz artık sadece teknik değil, soyunma odasının içine de sıçradı; burada isyan belirtileri açıkça ortaya çıkmaya başladı ve birden fazla yıldızın ayrılmak istediğine dair spekülasyonlar arttı. Bunların başında, Real Madrid'e transfer olasılığını ima eden Enzo Fernández, kulüpten ayrılmaya açık olduğunu belirten Marc Cucurella ve teknik ve psikolojik bir istikrarsızlık yaşayan Cole Palmer geliyor.

Bu çalkantılı ortamda, özellikle oyuncular arasındaki gerginliğin tırmanması ve mevcut vizyona olan güvenin azalmasıyla birlikte, yönetimin projeyi kurtarabileceğine dair şüpheler artıyor. Bu durum, Chelsea'yi önümüzdeki dönemde projenin kaderini tamamen belirleyebilecek kritik bir dönüm noktasına getiriyor.