Real Madrid, sezonun en hassas dönemlerinden birine girmeden önce hızla toparlandı; futbolcularına ve teknik direktörüne olan güvenini yeniden kazandı ve önümüzdeki pazar oynanacak El Clasico öncesinde meydan okuma bayrağını kaldırdı.

Real Madrid, sezon başından bu yana saha içinde ve dışında krizler yaşadı, hakemlik ve başka konulardaki savaşlarıyla meşgul oldu. Bu durum takımın performansını etkiledi, konsantrasyonunu kaybettirdi ve İspanya Ligi'ndeki yarışta bazı puanlar kaybetmesine yol açtı.

Ancak son iki maçta, Şampiyonlar Ligi'nde Roma'ya ve La Liga'da Sevilla'ya karşı, her seferinde farklı bir senaryoyla büyük bir moral desteği elde etti.

Real Madrid, Roma karşısında skoru geri çevirmekten moral anlamında yararlandı; iki gol geride kaldıktan sonra 8 dakika içinde maçı 4-3 kendi lehine çevirmeyi başardı ve yıllarca ün kazandığı gizli silahını, yani "şampiyon kişiliğini" yeniden kazandı.

Roma karşısında yenilgiden kaçınmak, Beyaz Takım için eleştiri oklarına karşı koruyucu bir kalkan oluşturdu; aksi halde bu eleştiriler El Clasico öncesinde takımı olumsuz etkileyecekti.

Real Madrid, günler sonra Sevilla'yı 4-1 yenerek rahat ve ikna edici bir galibiyetle dönüşünü teyit etti. Bu, takımın bu sezondaki en büyük ikinci galibiyeti oldu ve özellikle üst üste ikinci maçta rakip filelerini dört kez havalandırmasıyla, takımı ve yıldızlarını kısa sayılamayacak bir süre boyunca kuşatan şüphelerin ardından formunu yeniden bulduğunu gösterdi.

Real Madrid'in dün akşam elde ettiği en önemli şey sonuç değildi; takım birkaç başka kazanımla da sahadan ayrıldı. Bunların en önemlisi, daha önceki dönemlerde aciz görünmesinin ardından maçın herhangi bir anında gol atabilme yeteneği ve hücum çözümlerinin çeşitliliğiydi.

Beyaz formalılar kaleyi yoklayan 15 şut çekti, bunların 8'i isabetliydi ve topla oynama oranı yüzde 65'e ulaştı. Bu rakamlar taraftarları rahatlatmaya yeter nitelikte.