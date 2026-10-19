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Jose Mourinho - جوزيه مورينيو - Kooora OnlyKooora.com
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Çöküşten güvene: Mourinho'nun cesareti Real Madrid'i dirilttiyor, El Clasico'nun parlaklığını geri getiriyor

FEATURES
Analysis
J. Mourinho
Real Madrid - Sevilla
Real Madrid
Sevilla
La Liga
Barcelona - Real Madrid
Barcelona
Roma - Real Madrid
Roma
Şampiyonlar Ligi
Vinicius Junior
F. Valverde
Portekiz
İspanya
İtalya
Brezilya
Uruguay

Barcelona maçı öncesinde tam zamanında gelen bir diriliş

Real Madrid, sezonun en hassas dönemlerinden birine girmeden önce hızla toparlandı; futbolcularına ve teknik direktörüne olan güvenini yeniden kazandı ve önümüzdeki pazar oynanacak El Clasico öncesinde meydan okuma bayrağını kaldırdı.

Real Madrid, sezon başından bu yana saha içinde ve dışında krizler yaşadı, hakemlik ve başka konulardaki savaşlarıyla meşgul oldu. Bu durum takımın performansını etkiledi, konsantrasyonunu kaybettirdi ve İspanya Ligi'ndeki yarışta bazı puanlar kaybetmesine yol açtı.

Ancak son iki maçta, Şampiyonlar Ligi'nde Roma'ya ve La Liga'da Sevilla'ya karşı, her seferinde farklı bir senaryoyla büyük bir moral desteği elde etti.

Real Madrid, Roma karşısında skoru geri çevirmekten moral anlamında yararlandı; iki gol geride kaldıktan sonra 8 dakika içinde maçı 4-3 kendi lehine çevirmeyi başardı ve yıllarca ün kazandığı gizli silahını, yani "şampiyon kişiliğini" yeniden kazandı.

Roma karşısında yenilgiden kaçınmak, Beyaz Takım için eleştiri oklarına karşı koruyucu bir kalkan oluşturdu; aksi halde bu eleştiriler El Clasico öncesinde takımı olumsuz etkileyecekti.

Real Madrid, günler sonra Sevilla'yı 4-1 yenerek rahat ve ikna edici bir galibiyetle dönüşünü teyit etti. Bu, takımın bu sezondaki en büyük ikinci galibiyeti oldu ve özellikle üst üste ikinci maçta rakip filelerini dört kez havalandırmasıyla, takımı ve yıldızlarını kısa sayılamayacak bir süre boyunca kuşatan şüphelerin ardından formunu yeniden bulduğunu gösterdi.

Real Madrid'in dün akşam elde ettiği en önemli şey sonuç değildi; takım birkaç başka kazanımla da sahadan ayrıldı. Bunların en önemlisi, daha önceki dönemlerde aciz görünmesinin ardından maçın herhangi bir anında gol atabilme yeteneği ve hücum çözümlerinin çeşitliliğiydi.

Beyaz formalılar kaleyi yoklayan 15 şut çekti, bunların 8'i isabetliydi ve topla oynama oranı yüzde 65'e ulaştı. Bu rakamlar taraftarları rahatlatmaya yeter nitelikte.

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    Vinicius olmadan Real daha iyi

    Real Madrid'in Vinicius'un oyundan çıkarılmasının ardından Roma karşısında sergilediği diriliş ve ardından iç sahadaki cezası nedeniyle yokluğunda Sevilla karşısında ortaya koyduğu muhteşem performans tesadüf olamaz.

    Brezilyalı oyuncunun yokluğu, teknik direktör Jose Mourinho'ya Yan Diomande'yi sol kanatta sahaya sürme fırsatı verdi; Fildişi Sahilli kanat oyuncusu da bir gol ve bir asistle sezonun en iyi performansını sergiledi.

    Ayrıca Endrick de bu sezon ilk kez ilk 11'de yer alma fırsatı buldu ve Roma maçını tamamladığı seviyeyi gösteremese de özgüven kazandı ve Mourinho'ya kanatlarda ek bir çözüm sundu.

    Kylian Mbappe ise daha fazla serbest kaldı, sağa sola rahatça hareket etmeye başladı ve attığı iki golle takımı en az çabayla galibiyete taşıdı; bunun yanı sıra Sevilla kalesi için sürekli bir tehlike oluşturdu.

    İyi haber ise Vinicius'un cezasının El Clasico maçına kadar devam etmesi; dolayısıyla Sevilla karşısında görülen türden özel bir performans sergilemek imkânsız bir olasılık değil.

  • Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Mourinho'nun sürprizleri

    Mourinho, Sevilla maçında Fede Valverde'yi sağ bek mevkiinde sahaya sürerek herkesi şaşırttı; oysa oyuncu daha önce bu pozisyonda oynamayı reddettiğini açıklamıştı.

    Dikkat çeken nokta, Mourinho'nun sağ kanatta bir orta saha oyuncusuna başvurması ve İngiltere ile Hollanda millî takımlarının bekleri Trent Alexander-Arnold ile Denzel Dumfries'i maç boyunca yedek kulübesinde tutmasıydı.

    Ancak Portekizli teknik adam bahsi kazandı; Valverde'nin harika bir maç çıkarmasıyla görüşünün doğruluğunu kanıtladı. Zira oyuncu, Endrick'in arkasında hem defansif hem de hücum anlamında istenen dengeyi sağladı.

    Mourinho'nun fikrinin bu maça özgü bir durum mu olduğu yoksa önümüzdeki maçlarda bunu kalıcı hale getirmeyi mi düşündüğü netleşmedi. Bu noktada teknik direktör, Valverde'yi kendi vizyonuna ikna etmek ve Arnold ile Dumfries'in muhtemel öfkesini kontrol altında tutmak gibi bir meydan okumayla karşı karşıya kalacak.

    Valverde'nin pozisyon değişikliği, Mourinho'nun tek sürprizi değildi. Teknik adam, orta sahada defansif eğilimli tek bir oyuncuya karşılık beş kişilik bir hücum hattıyla sahaya çıktı ve bu cesur hamle takımın görüntüsünü daha iyiye doğru değiştirdi.

    Mourinho, dörtlü defansın önünde yalnızca Tchouameni'ye güvendi; Arda Güler'in Jude Bellingham ile birlikte ileri çıkmasından yararlanarak ön üçlüye destek sağladı. Türk oyuncu bu rolde başarılı oldu ve İspanya'nın başkent ekibine huzuru geri getiren bir galibiyete katkı sundu.

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    Düzlenmiş yol

    Sevilla maçının ardından "Santiago Bernabeu" kalesinde El Clasico'nun sesinden başka ses yükselmiyor ve önümüzdeki çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Leipzig maçı son prova olacak.

    Kader, Real Madrid'in El Clasico öncesi son maçını mümkün olan en iyi koşullarda oynamasını istedi: kendi sahasında ve günler önce Bayern Münih karşısında altı gol yiyerek yıkılmış görünen bir rakibe karşı. Ayrıca Real Madrid, ilk iki maçını kazandıktan, daha doğrusu grup aşamasındaki en zor iki sınavı geçtikten sonra Şampiyonlar Ligi'nde sinirleri gergin olmadan sahaya çıkıyor.

    Dolayısıyla Real Madrid, tüm kulvarlardaki üst üste dördüncü galibiyetini elde etmeye aday görünüyor ve bu, sezonun en önemli sınavı öncesinde ayaklarını daha sağlam basmasını sağlayacak.

    Buna karşılık Barcelona, son iki sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile yaşanacak ateşli bir kapışmanın ardından günler sonra El Clasico'ya gelecek. Bu da "Camp Nou" kalesinde nefes alma vaktinin olmadığı anlamına geliyor. Ayrıca Fransız ekibi karşısında yaşanacak bir sendeleme, eğer olursa, bu sezonun ilki olacağı için teknik direktör Hansi Flick'in ekibini moral olarak etkileyecek.

    Mourinho, Barcelona'yı kendi evinde yenmenin sezonun dengelerini değiştireceğinin farkında. Özellikle de bu sonuç, yarışta erken teslim olmuş gibi görünen Madrid ekibiyle rakibi arasındaki farkı yeniden sadece 3 puana indireceği için.

    Real Madrid'in tüm krizlerini çözdüğünü ve El Clasico'ya daha güçlü taraf olarak girdiğini söyleyemeyiz; zira Madrid ekibi hâlâ bazı savunma problemleri yaşıyor ve bunun kanıtı Sevilla karşısında yediği gol. Bu ana kadar maçı kazanmaya aday olan taraf hâlâ Barcelona, ancak geçtiğimiz haftalarda farklar gözle görülür biçimde arttıktan sonra en azından rekabet artık mümkün hale geldi.

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