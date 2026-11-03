Sir Alex Ferguson'ın 2013'teki ayrılığı, teknik direktörlük koltuğunu boş bırakmakla kalmadı; kulübün ruhunda da büyük bir boşluk yarattı. Ardından gelen teknik direktörler birer birer ayrıldı, milyonlar harcandı. Buna rağmen kulüp, boşa çıkan umutlar ve acı gerçeklerle yüzleşmeler arasında sıkışıp kaldı. Ferdinand'a göre bu kötü gidişin kökleri sahanın çok ötesine uzanıyor. Kulübün yönetim kademesine ve bilançolarına kadar işleyen sistemsel bir çözülme, yavaş bir çürüme söz konusu. Bu da kurumu savunmasız ve ciddi biçimde zayıflamış bir durumda bıraktı.

Rio, "Bakın, Alex Ferguson'ın ayrılışından ve bizim neslimizden bu yana kulübün geldiği yere bakınca, sürekli aşağı doğru gittiğini görüyorsunuz. Kulüp adeta diz çökmüş durumda ve bunun birçok nedeni var. Bence kulübün yönetilme biçimi ona pek çok yönden zarar verdi. Kulüpten çok para çıktı, kulübün hâlâ çok büyük borcu var. Bir de teknik direktör değişikliklerine bakıyorsunuz. Bu kadar çok teknik direktör değişmesi, perde arkasında çok daha ciddi bir sorun olduğu anlamına geliyor, değil mi? Yönetimin daha üst kademelerinde bir sorun olmalı çünkü bütün bunların nedeni teknik direktörlerin hepsi olamaz," dedi.

Geçmişteki başarılar, bugün ağır bir yüke dönüştü. Ferdinand ve onunla aynı dönemde oynayan futbolcuların elde ettiği başarıların büyüklüğü, günümüzdeki her başarısızlığın çok daha büyük görünmesine yol açıyor.

Rio, "Televizyonda Manchester United'da oynamış çok sayıda kişi var ama Manchester United'ın ne kadar baskın bir takım olduğu gerçeğini de göz ardı etmeyelim. O kadar baskındık ki bu, bugün yaşananların üzerinde büyük bir gölge oluşturuyor. Bugünkü durum çok kötü ve aradaki fark o kadar büyük ki her şeyi daha da kötü hissettiriyor. Benim, Roy Keane'in, Gary Neville'ın ve diğerlerinin kendimizi ifade edebildiğimiz platformları var. Bu kadar çok göz önünde olan isim olunca sesimiz daha fazla duyuluyor. Bu açıdan bugünün oyuncularına üzülüyorum çünkü bence artık onlar için daha zor... Çok daha fazla ses, çok daha fazla platform var," diye konuştu.