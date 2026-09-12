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'Çok zorlu bir gece' - Phil Parkinson, West Ham'ın Wrexham'a Hollywood döneminin en ağır yenilgisini yaşatmasının ardından suçu üstlendi
Wrexham, Hollywood sahipliği dönemindeki en ağır yenilgisini aldı
Wrexham, Ryan Reynolds ile Rob McElhenney'nin 2021'de kulübü devralmasından bu yana en ağır yenilgisini, West Ham'a 6-0 mağlup olarak yaşadı. London Stadium'daki bu ağır yenilgi, Eylül 2023'te Stockport County karşısında alınan 5-0'lık mağlubiyet olan önceki rekor yenilgiyi geride bıraktı.
Galler ekibi, üst üste üç kez yükselme başarısı gösterdiği olağanüstü bir serinin ardından bu sezon Championship'e ulaştı. Ancak Phil Parkinson'ın ekibi, geçen sezon Premier League'den düşen West Ham karşısında varlık gösteremedi.
- Getty Images Sport
Parkinson, London Stadyumu'ndaki çöküşün sorumluluğunu kabul etti
Teknik direktör Parkinson, takımının ilk yarıda Jarrod Bowen ve Joel Piroe'nin golleriyle geriye düşmesini izledikten sonra sözünü sakınmadı. Wrexham, devre arasının ardından çöktü; ev sahibi ekipte Konstantinos Mavropanos, Valentín Castellanos, Mohamadou Kante ve Manor Solomon da skora katkı yaptı.
Parkinson maçın ardından, "Çok zor," dedi. "Çok zor bir geceydi. Kendimi analiz etmem ve bu sorumluluğu almam gerekiyor. Neyi daha iyi yapmam gerektiğine bakacağım. 25 dakika boyunca maçın içindeydik, sonra savunmamızın yeterince iyi olmadığı iki an yaşandı. Üçüncü gol bizi gerçekten bitirdi."
Tarihi kalabalık, Wrexham'ın kritik dönüm noktasını kaçırışını izledi
Maç, 59.712 seyirci önünde oynandı ve bu sayı Wrexham'ın bir maçını izleyen en yüksek seyirci sayısı olarak kayda geçti. Bu katılım, kulübün Ocak 1970'te FA Cup'ta Anfield'da Liverpool'a karşı oynadığı maçta kırılan 54.096'lık önceki rekorunu geride bıraktı.
Wrexham, 1-0 gerideyken maçın gidişatını değiştirebilecek kritik bir fırsatı kaçırdı; George Dobson'ın şutu Mavropanos tarafından çizgiden çıkarıldı. Kısa süre sonra West Ham oyunun kontrolünü tamamen ele geçirdi ve karşılaşmayı tek taraflı hale getirdi.
Parkinson, "Bir yanım makul davranıyor ve bunların çok iyi bir takım, Premier League'de olması gereken, hücum gücüne milyonlarca sterlin harcanmış bir ekip olduğunu söylüyor" ifadelerini kullandı.
- Getty Images Sport
Zıt yönlerde ilerleyen süreçler, zorlu Championship sezonuna şekil veriyor
Bu sonuç, geçen sezon play-off'u kıl payı kaçıran Wrexham için sezonun zorlu başlangıç dönemini daha da uzattı. Parkinson'ın ekibi, Championship'teki ilk yedi maçında yalnızca bir galibiyet alabildi ve bu da takımı ilk altı sıradan çok düşme hattına daha yakın bıraktı.
Buna karşılık West Ham, hafta sonu fikstürleri öncesinde Eylül 2018'den bu yana aldığı en farklı galibiyetle Championship'te liderliğe yükseldi. West Ham, üst lige hemen dönmek için güçlü bir çıkış yapabilecek konumda görünüyor.
Wrexham, ligdeki konumunu istikrara kavuşturmaya çalışırken bu tarihi hayal kırıklığının ardından hızla toparlanmak zorunda. Parkinson, kadrosunun ikinci kademe futbolunun taleplerine uyum sağlamasını güvence altına almak için savunmadaki kırılganlıkları gidermeye odaklanacak.
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