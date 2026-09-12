Wrexham, Ryan Reynolds ile Rob McElhenney'nin 2021'de kulübü devralmasından bu yana en ağır yenilgisini, West Ham'a 6-0 mağlup olarak yaşadı. London Stadium'daki bu ağır yenilgi, Eylül 2023'te Stockport County karşısında alınan 5-0'lık mağlubiyet olan önceki rekor yenilgiyi geride bıraktı.

Galler ekibi, üst üste üç kez yükselme başarısı gösterdiği olağanüstü bir serinin ardından bu sezon Championship'e ulaştı. Ancak Phil Parkinson'ın ekibi, geçen sezon Premier League'den düşen West Ham karşısında varlık gösteremedi.