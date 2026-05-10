"Çok zayıf" - Joshua Zirkzee, Sunderland'daki berbat performansının ardından acımasızca "Manchester United oyuncusu değil" denildi
Stadium of Light'ta unutulmaz bir öğleden sonra
Benjamin Sesko'nun yokluğunda Sunderland maçında hücumun merkezinde sahaya çıkan eski Bologna oyuncusu Zirkzee, oyuna dahil olmakta zorlandı ve çoğu zaman rakip savunma oyuncularına fiziksel olarak yenik düştü.
United skoru açamayınca hayal kırıklığı doruğa ulaştı ve Michael Carrick'in takımı sadece bir puanla yetinmek zorunda kaldı. Zirkzee ikinci yarıda oyundan alındı ve maç sonrası değerlendirmeler acımasızdı. Eleştirmenler, United'ın hücum ritminin bozulmasının başlıca nedeni olarak Zirkzee'nin topu tutamamasını ve gol tehdidi oluşturamamasını gösterdi.
Zirkzee'nin profiline ilişkin sert değerlendirme
"O çok zayıf. Üzgünüm ama o bir Manchester United oyuncusu değil," dedi eski Sunderland oyuncusu Micky Gray, talkSPORT'ta: "Bu kulübün geçmişteki büyük forvetlerine bakın; fiziksel olarak güçlüydüler, sahada varlıklarını hissettiriyorlardı, bir tehdit oluşturuyorlardı. Zirkzee bunların hiçbirine sahip değil. O düzgün ve titiz bir futbolcu, ama bu seviyede bundan daha fazlasına ihtiyaç var. O, bu kadar büyük hedefleri olan bir kulüp için gerekli standartlara sahip değil."
Sunderland’daki beraberlik, forvet hattındaki kadro derinliği ve kalite eksikliğini ortaya çıkardı; bu durum, yeni transferlere yer açmak için Zirkzee’nin United’daki sözleşmesinin erken sonlandırılması gerektiği yönündeki görüşlere yol açtı.
Paul Merson, Zirkzee'nin yaz aylarında takımdan ayrılmasının muhtemel olduğunu düşünüyor. Eski Arsenal orta saha oyuncusu Sky Sports'a "İyi bir sonuç değildi" dedi. "İyi bir performans değildi. Asıl endişe verici olan, gelecek sezon. Daha önce de söylediğim gibi, bu sezon haftada sadece bir maç oynuyorlar. Şimdi ise, birdenbire, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklar ve kadroları çok zayıf görünüyor. Mason Mount bugün [Kobbie] Mainoo ile birlikte orta sahada oynuyor. Zirkzee forvette, üzgünüm ama bence Man United için iş görmeyecek. Bu yüzden muhtemelen takımdan ayrılacak. Bu da onların durumunu gösteriyor. Bu yüzden onlar için endişe verici bir durum. Bazı oyunculara yatırım yapmaları gerekiyor. Aksi takdirde, gelecek sezon ilk dört için mücadele edecekler."
Şimdi ne olacak?
Bu sezon United'ın Nottingham Forest ve Brighton'a karşı oynayacağı son iki maçla birlikte, Zirkzee'nin Old Trafford'daki kariyerini kurtarmak için önünde zorlu bir mücadele var.
Hollanda milli takım oyuncusu, çok yönlü bir hücum opsiyonu olma umuduyla 2024 yılında takıma katılmıştı, ancak onu İngiltere'ye getirmek için yapılan önemli yatırım göz önüne alındığında, gol ve asist sayısı beklentilerin altında kaldı. Zirkzee, bugüne kadar United formasıyla Premier League'de oynadığı 54 maçta sadece 5 gol atabildi.