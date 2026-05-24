"Çok yorgunum" - Pep Guardiola, duygusal geçen son maçın ardından Manchester City'den ayrılmanın "doğru karar" olduğunu vurguladı

Takımın başında geçirdiği tarihi on yılın ardından ayrılışını değerlendiren Guardiola, yorgunluğunu açıkça dile getirdi. Guardiola şöyle konuştu: "Çok yorgunum. Cidden, çok yorgunum. Her şeyi yaptım. Başardık. Barcelona ve Bayern Münih'ten kalan anılarım paha biçilemez ama buradan, 10 yıl boyunca biriktirdiğim anıların yükü diğerlerinden daha ağır."

2016 yazında göreve geldiğinden bu yana İspanyol teknik adam 593 maça çıktı ve 423 galibiyet, 77 beraberlik ve 93 mağlubiyet aldı. Kupa kazanmaktan çok insan ilişkilerinin daha önemli olduğunu vurgulayan Guardiola, "Kupalar olmasaydı kovulurdum ama beni mutlu eden, evimdeki vitrinde duran kupalara bakmak değil. Beni mutlu eden, ilk günden beri şehirle, teknik ekiple ve oyuncularla kurduğum anılar ve bağlar."