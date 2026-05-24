AFP
Çeviri:
"Çok yorgunum" - Pep Guardiola, duygusal geçen son maçın ardından Manchester City'den ayrılmanın "doğru karar" olduğunu vurguladı
Guardiola, Manchester'a duygusal bir veda etti
Maçın bitiş düdüğünün ardından Guardiola sahada duygularını zorlukla bastırabildi. Bu maç, kulübün sadık oyuncuları Bernardo Silva ve John Stones için de son maç oldu. City, Ocak ayında Bournemouth’tan transfer olan Antoine Semenyo’nun attığı 11. golle 1-0 öne geçse de, Unai Emery’nin çalıştırdığı Aston Villa geri döndü. Ollie Watkins'in ikinci yarıda attığı iki gol, Avrupa Ligi şampiyonu takımın 2-1'lik galibiyetle veda partisini mahvetmesini sağladı. Gözyaşları içindeki vedaya ilişkin yorum yapan teknik direktör, "Ben ağlamam ama Bernardo'nun ağladığını görünce ben de ağladım. Ağlama dedim ama oldu. Çok özel bir andı. Duygular çok yoğundu. Asla unutmayacağım" dedi.
- Getty Images Sport
Yorgun menajer, Etihad’daki on yılı değerlendiriyor
Takımın başında geçirdiği tarihi on yılın ardından ayrılışını değerlendiren Guardiola, yorgunluğunu açıkça dile getirdi. Guardiola şöyle konuştu: "Çok yorgunum. Cidden, çok yorgunum. Her şeyi yaptım. Başardık. Barcelona ve Bayern Münih'ten kalan anılarım paha biçilemez ama buradan, 10 yıl boyunca biriktirdiğim anıların yükü diğerlerinden daha ağır."
2016 yazında göreve geldiğinden bu yana İspanyol teknik adam 593 maça çıktı ve 423 galibiyet, 77 beraberlik ve 93 mağlubiyet aldı. Kupa kazanmaktan çok insan ilişkilerinin daha önemli olduğunu vurgulayan Guardiola, "Kupalar olmasaydı kovulurdum ama beni mutlu eden, evimdeki vitrinde duran kupalara bakmak değil. Beni mutlu eden, ilk günden beri şehirle, teknik ekiple ve oyuncularla kurduğum anılar ve bağlar."
City için doğru zamanda ayrılmak
Duygusal bir veda törenine rağmen, taktik dehası, Premier Lig devinin yeni bir döneme geçiş sürecinde ayrılmasının en iyisi olduğunu vurguladı. Guardiola şöyle açıkladı: "Doğru zaman. Bir süre burayı özlemeyeceğim, orası kesin. Bu kararın hem kulüp hem de oyuncular için doğru karar olduğuna yürekten inanıyorum. Kararımı saygıyla karşılayan kulübe teşekkür ederim, beni anladılar."
Teknik direktör, Manchester City'ye altı Premier League şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi, üç FA Cup ve beş Lig Kupası dahil olmak üzere toplam 20 kupa kazandırarak kulüpten ayrılıyor.
- Getty Images Sport
Guardiola'yı gelecekte neler bekliyor?
Geleceğe bakıldığında, Guardiola bu yorucu ama zaferlerle dolu on yılın ardından enerji toplamak için futboldan uzun bir ara vermeyi planlıyor. Bir süre futboldan uzak kalacağını vurgulasa da, olağanüstü teknik direktörlük sicili, tekrar teknik direktörlük koltuğuna dönme zamanı geldiğinde taliplerinin eksik olmayacağını garanti ediyor.