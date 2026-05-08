"Çok yönlü bir oyuncu" - Sergio Agüero, Julian Alvarez'in Barcelona'ya "mükemmel uyum sağlayacağını" iddia ediyor
Barça, Lewandowski'nin yerine Alvarez'i gözüne kestirdi
Alvarez, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin başlıca transfer hedefi haline geldi; Arsenal’in de bu Dünya Kupası şampiyonu oyuncuyu kadrosuna katmayı değerlendiren kulüpler arasında olduğu söyleniyor. Gunners'ın bu transferi, forvetin Manchester City'den Atletico'ya transferinde doğrudan rol oynayan sportif direktör Andrea Berta'nın etkisiyle gerçekleşiyor. Ancak Barcelona da onu, bu yaz sözleşmesi sona erecek ve uzatma ihtimali görünmeyen Lewandowski'nin ideal yedeği olarak görüyor ve bu durum Camp Nou'da yeni bir yıldız arayışını acil hale getiriyor.
Agüero, Arjantinli oyuncuyu "ideal seçim" olarak görüyor
City, Atlético ve Barcelona gibi üç büyük kulüpte de forma giymiş olan Agüero, Álvarez’in Katalan başkentinin zorlu ortamında başarılı olmak için gereken özelliklere sahip olduğunu vurguluyor. Stake’e konuşan Agüero, forvetin çok yönlülüğünü ve eşsiz özverili tavrını övdü. Agüero şöyle konuştu: “Julian bugün herhangi bir takım için iyi bir transfer olurdu. Barça için ise her şey elbette onun kendini rahat hissedip hissetmemesine bağlı. Bir yandan oyuncu tarafı, bir yandan da kulüp tarafı var. İşler yolunda giderse, bir gün Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacak.”
Aguero, Alvarez'in modern forvetler arasında nadir bir örnek olduğunu söylüyor
Agüero, Alvarez’in sadece gol atmaktan çok daha fazlasını sunduğunu vurgulayarak, savunma alanındaki katkılarının onu diğer modern forvetlerden ayıran bir özellik olduğunu belirtti. Olası transfer hakkında konuşan eski City yıldızı şunları ekledi: “Oradaki oyuncu için durum çok zor, oldukça karmaşık. Ancak Barça onu takip ediyorsa ve o da iyi performans gösteriyorsa, oraya mükemmel uyum sağlar. Futbolu seviyor ve pek çok forvetin sahip olmadığı bir özelliğe sahip: savunmaya son derece adanmış bir tarafı var. Julian çok eksiksiz bir oyuncu.”
Yakında alınacak bir karar
Alvarez, şu anda Atlético formasıyla 106 maçta 49 gol ve 17 asistlik etkileyici bir istatistik sergiliyor, ancak transferin gerçekleşmesi Barcelona’nın karmaşık mali durumuna bağlı. 2030 yılına kadar süren bir sözleşmesi olan Diego Simeone'yi, takımının yıldızını satmaya ikna etmek için 100 milyon avroyu aşan bir teklif gerekecek. Transfer dönemi yaklaşırken, forvet oyuncusu Madrid'deki kariyerine devam etmekle Arsenal'e transfer olarak Premier Lig'de oynamak arasında bir karar vermek zorunda.