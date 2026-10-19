Neville, United'ın kötü formu aralık ya da ocak ayına kadar sürerse Carrick'in ciddi zorluklarla karşılaşacağı uyarısında bulundu. Elland Road'da Leeds United ile 1-1 berabere kalınması, kulübün galibiyet hasretini altı maça çıkarırken United'ı Premier League puan tablosunda 13. sırada bıraktı.

Carrick'in takımı yedi maçta yedi puan topladı ve geçen sezon en üst ligde yer alan bir takımı hâlâ yenemedi. Bournemouth ile oynanacak lig maçını kritik gören Neville, kulübün önümüzdeki birkaç hafta içinde gidişatı tersine çevirmesi gerektiğini vurguladı.

Son dönemdeki sıkıntılara rağmen Neville, Elland Road'da alınan puanın iyimserlik için küçük de olsa bir neden sunduğuna inanıyor. Bu sonucu teknik direktör için doğru yönde atılmış olumlu bir adım olarak görüyor.