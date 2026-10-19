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“Çok yetersiz!” Gary Neville'dan, Manchester United'ın kötü gidişi sürerken Michael Carrick'e sert görevden alınma uyarısı
Old Trafford'da baskı artıyor
Neville, United'ın kötü formu aralık ya da ocak ayına kadar sürerse Carrick'in ciddi zorluklarla karşılaşacağı uyarısında bulundu. Elland Road'da Leeds United ile 1-1 berabere kalınması, kulübün galibiyet hasretini altı maça çıkarırken United'ı Premier League puan tablosunda 13. sırada bıraktı.
Carrick'in takımı yedi maçta yedi puan topladı ve geçen sezon en üst ligde yer alan bir takımı hâlâ yenemedi. Bournemouth ile oynanacak lig maçını kritik gören Neville, kulübün önümüzdeki birkaç hafta içinde gidişatı tersine çevirmesi gerektiğini vurguladı.
Son dönemdeki sıkıntılara rağmen Neville, Elland Road'da alınan puanın iyimserlik için küçük de olsa bir neden sunduğuna inanıyor. Bu sonucu teknik direktör için doğru yönde atılmış olumlu bir adım olarak görüyor.
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Toparlanma için olası bir yol haritası
Eski savunmacı, The Gary Neville Podcast programında yaptığı açıklamada, beraberliğin Carrick için üzerine inşa edebileceği sağlam bir temel oluşturabileceğini söyledi. Son haftalarda kulüpten beklentilerin ciddi biçimde düştüğünü belirtti.
Neville, “Şu anda standartlar düşmüş, beklentiler de düşük. Ama Michael Carrick için bu, ilerleme yolunda bir basamak ve Premier League'de atılan ilk adım gibi hissettirecek.
“Bundan biraz özgüven kazanabilirler ve burada izlenebilecek bir yol olabilir. Belki Matheus Cunha, Marcus Rashford ve diğerlerini sonradan oyuna sokmamız gerekiyor; belki de daha sağlam bir takım olmaya çalışmalıyız.”
Taktiksel rotasyon ve stratejik hedefler
Neville, United lig tablosunda yeniden yükselmeyi hedeflerken Carrick'in elindeki seçenekleri etkili biçimde kullanması gerektiğini düşünüyor. Sezonun hedeflerini de ortaya koyan Neville, Avrupa futbolunun en üst düzeyinde yer alamamanın ağır ekonomik ve sportif sonuçlarına dikkat çekti.
„Dördüncülük birdie, beşincilik par, altıncılık ise bogey olur,“ diyen Neville, sözlerini şöyle sürdürdü: „Ama ilk beşin dışında kalamazlar. Çünkü o zaman Şampiyonlar Ligi'ne katılamazsınız ve bir kısır döngü başlar. O oyuncuları alamazsınız çünkü Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isterler. Organizasyondan gelecek parayı da kazanamazsınız; 60-70 milyon sterlin kaybedersiniz ve perşembe akşamları Avrupa Ligi'nde oynarsınız.
„Michael Carrick'in gelişimini sürdürmesi ve Manchester United'ın yatırımlarla büyümeye devam etmesi için beşincilik şart. Önümüzdeki birkaç haftada durum değişmeli. Bournemouth maçı ve Chelsea deplasmanı gerçekten önemli. Carrick'in bu maçların arasındaki karşılaşmaları nasıl yöneteceği de önemli.
„Hedefin beşincilik olduğunu söylemek zorundasınız. Beşinciliğin altındaki her sonuç hayal kırıklığı olur ve sezon başında herkesin onları bitirmesini beklediği seviyenin gerisine düşmek anlamına gelir. Şu anda da bu hedefin epey uzağındalar. Brighton, Liverpool ve Aston Villa'ya bakıyorsunuz; biraz toparlanıyor gibiler. İşleri zor.“
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Carrick’i kritik haftalar bekliyor
Manchester United'ı Bournemouth ve Chelsea deplasmanlarının da yer aldığı zorlu bir fikstür beklerken önümüzdeki dönem Carrick için kritik olacak. Ancak Manchester United, bu maçlardan önce çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Como ile karşılaşacak.
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