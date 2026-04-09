"Çok yazık" - Şampiyonlar Ligi'nde PSG'nin Liverpool'u ezici bir skorla mağlup etmesine rağmen Luis Enrique hayal kırıklığına uğradı; Arne Slot'un kararına "şaşırdığını" açıkladı

Desire Doue ve Khvicha Kvaratskhelia’nın golleri ev sahibi takıma üstünlük sağladı, ancak maçın nihai skoru, Liverpool’un kaleyi bulan tek bir şut bile atamadığı gerçeğini gölgeledi. Luis Enrique, bu turu Paris’te bitirememelerinden duyduğu hayal kırıklığını açıkça dile getirerek, oyuncularının Premier Lig ekibini paçayı kurtarmasına izin verdiğini ima etti.

"Açıkçası çok yazık. Çok iyi oynadık, daha fazla golü hak ettik ve ikinci yarıda çok net fırsatlar yakaladığımız için bunun çok yazık olduğunu düşünüyorum. Ama bu Şampiyonlar Ligi ve ikinci maçın da olduğunu unutmamak lazım, yine de mutluyuz," dedi Canal+'ya. Yıldız oyuncu Kvaratskhelia da bu duyguları paylaştı ve Anfield'ın "inanılmaz atmosferine" gitmeden önce takımın "daha fazla gol atması gerektiğini" belirtti.