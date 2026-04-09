Çeviri:
"Çok yazık" - Şampiyonlar Ligi'nde PSG'nin Liverpool'u ezici bir skorla mağlup etmesine rağmen Luis Enrique hayal kırıklığına uğradı; Arne Slot'un kararına "şaşırdığını" açıkladı
Galibiyete rağmen savurganlık PSG'yi sarsıyor
Desire Doue ve Khvicha Kvaratskhelia’nın golleri ev sahibi takıma üstünlük sağladı, ancak maçın nihai skoru, Liverpool’un kaleyi bulan tek bir şut bile atamadığı gerçeğini gölgeledi. Luis Enrique, bu turu Paris’te bitirememelerinden duyduğu hayal kırıklığını açıkça dile getirerek, oyuncularının Premier Lig ekibini paçayı kurtarmasına izin verdiğini ima etti.
"Açıkçası çok yazık. Çok iyi oynadık, daha fazla golü hak ettik ve ikinci yarıda çok net fırsatlar yakaladığımız için bunun çok yazık olduğunu düşünüyorum. Ama bu Şampiyonlar Ligi ve ikinci maçın da olduğunu unutmamak lazım, yine de mutluyuz," dedi Canal+'ya. Yıldız oyuncu Kvaratskhelia da bu duyguları paylaştı ve Anfield'ın "inanılmaz atmosferine" gitmeden önce takımın "daha fazla gol atması gerektiğini" belirtti.
Luis Enrique'nin Slot'un taktiklerine duyduğu şaşkınlık
PSG teknik direktörü, Slot’un her zamanki taktik şemasını bir kenara bırakıp daha konservatif bir savunma düzenine geçme kararının kendisini hazırlıksız yakaladığını itiraf etti. Liverpool beklenmedik bir şekilde beşli savunma dizilişiyle sahaya çıktı; Hollandalı teknik adam, bu hamlenin PSG’nin hızlı kanat beklerinin “inanılmaz hızını” etkisiz hale getirmek için tasarlandığını iddia etti. Luis Enrique, rakiplerin genellikle Fransız şampiyonuna uyum sağladığını ancak bu değişikliğin boyutunun beklenmedik olduğunu belirtti.
"Bu bir sürpriz; bu yıl ilk kez beşli savunma ile oynadılar," dedi. "Birkaç değişiklik yaptılar, bu normal - rakipler bize uyum sağlar. Buna alışkınız, sorun yok. Maç veya stadyum ne olursa olsun, PSG her zamanki gibi kazanmaya çalışacaktır. Anfield'da zor olacağını biliyoruz, burası özel bir yer."
Liverpool, turda kalmayı başardığı için "şanslı"
Parisliler üçüncü ya da dördüncü golü bulamadıkları için hayal kırıklığına uğramışken, Liverpool tarafında ise hayatta kalma mücadelesi havası hakimdi. Kırmızılar maç boyunca rakibinin gerisinde kaldı ve Ligue 1 şampiyonlarının yüksek presini aşmakta zorlandı. Slot, maç sonrası değerlendirmelerinde oldukça samimi davrandı ve aşmaları gereken engelin çok daha zorlu olabileceğini kabul etti. O şöyle dedi: "Maçın tamamını düşünürsek, bence 2-0 yenildiğimiz için şanslıyız. İlk gol çok zordu. Hala turda olmamız bizim için çok iyi oldu, onları Anfield'a getirebiliriz ve Anfield'ın bizim için ne kadar iyi olabileceğini biliyoruz."
PSG yıldızları rehavete karşı uyarıyor
PSG soyunma odası, Liverpool’un kendi sahasında geriye düşmüş durumları tersine çevirme geleneğini çok iyi biliyor. Achraf Hakimi, PSG’nin ikinci yarıda elinde avantaj varken maçı bitiremediği için bu eşleşmenin henüz bitmediğini vurguladı. “Evet, bence daha fazla gol atmak için net fırsatlarımız vardı. Liverpool'u rövanş maçı için oyunda bıraktık, ancak performansımızdan memnunuz ve rövanş maçında da böyle devam etmeliyiz," dedi Hakimi. Golcü Kvaratskhelia ise şunları ekledi: "Daha fazla gol atmalıydık. Ama bence iyi, iyi bir maç oynadık, Anfield'da inanılmaz bir atmosferde oynayacağız. Hazırız ve bugün ikinci maç için hazırlıklara başlayacağız."