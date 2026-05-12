"Çok yaratıcı bir oyuncu değil" - Paul Scholes, Declan Rice'ın Arsenal'de düzenli olarak "sağ bek pozisyonunda oynamaya uygun" olduğunu söylüyor
Arsenal, savunma hattında eksiklikle karşı karşıya
Ben White'ın Pazar günü West Ham United'a karşı kazanılan maçta dizinden sakatlanmasının ardından Arteta, kadro seçiminde ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldı. Jurrien Timber'in Mart ortasından beri sahalardan uzak olması nedeniyle, savunmadaki dengeleri korumak amacıyla Rice geçici olarak sağ kanada kaydırılmış, daha sonra bu görevi Cristhian Mosquera devralmıştı. Bu taktiksel deneme, 27 yaşındaki oyuncunun tüm turnuvalarda 53 maçta 5 gol ve 11 asistle orta sahada önemli bir rol oynadığı bir sezonun ardından geldi.
Scholes, Keane ile karşılaştırma yapıyor
"The Good, The Bad and The Football" podcast'inde pozisyon değişikliğini tartışan Scholes ve Nicky Butt, bu durumu Roy Keane'in Manchester United'daki çok yönlülüğüyle karşılaştırdı. Eski United orta saha oyuncusu Butt şöyle dedi: "Roy Keane bir sezonun üçte ikisi boyunca sağ bek oynadı."
Scholes ise şunları ekledi: "Orada çok fazla oynadı çünkü United'da Bryan Robson ve Paul Ince vardı. Roy orada çok oynadı ve muhteşemdi. Bana göre Declan Rice sağ bek pozisyonuna uygun görünüyor. Orada oynayabilir. Zaten çok yaratıcı bir oyuncu değil."
Şampiyonluk yarışı kızışıyor
Rice, Arsenal'in 2004'ten bu yana ilk Premier Lig şampiyonluğuna uzanma yolundaki en büyük itici gücü olmuştur. Arsenal şu anda 36 maçta topladığı 79 puanla ligin zirvesinde yer alıyor ve Manchester City'nin beş puan önünde bulunuyor; ancak Pep Guardiola'nın takımı bir maç eksiği var. Kuzey Londra ekibi, en ufak bir hatanın bile ölümcül sonuçlar doğurabileceği zorlu sezonun son iki haftasına girerken, bu İngiliz milli oyuncunun uyum yeteneği artık hayati önem taşıyor.
Gözler iç ve Avrupa çifte şampiyonluğunda
Arsenal, Pazartesi günü Burnley'i ağırlayacak; bu maçta Arteta, dörtlü savunmada Mosquera'ya güvenmeyi mi yoksa Rice'ı tercih etmeyi mi seçeceğine karar vermek zorunda. Ardından, Premier Lig sezonunu Crystal Palace deplasmanında tamamlayacaklar; daha sonra ise 30 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi finalinde son şampiyon Paris Saint-Germain ile karşılaşmak üzere Budapeşte'ye uçacaklar.