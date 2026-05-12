"Çok yaratıcı bir oyuncu değil" - Paul Scholes, Declan Rice'ın Arsenal'de düzenli olarak "sağ bek pozisyonunda oynamaya uygun" olduğunu söylüyor

"The Good, The Bad and The Football" podcast'inde pozisyon değişikliğini tartışan Scholes ve Nicky Butt, bu durumu Roy Keane'in Manchester United'daki çok yönlülüğüyle karşılaştırdı. Eski United orta saha oyuncusu Butt şöyle dedi: "Roy Keane bir sezonun üçte ikisi boyunca sağ bek oynadı."

Scholes ise şunları ekledi: "Orada çok fazla oynadı çünkü United'da Bryan Robson ve Paul Ince vardı. Roy orada çok oynadı ve muhteşemdi. Bana göre Declan Rice sağ bek pozisyonuna uygun görünüyor. Orada oynayabilir. Zaten çok yaratıcı bir oyuncu değil."