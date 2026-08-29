Penaltıya giden olaylar silsilesi, Liverpool yedek kulübesindeki tansiyonu daha da artırdı. Williams savunma arkasına sarkarken, Alisson'ın kayarak yaptığı müdahale, kanat bekini şutunu kalenin yanından auta gönderdiği anda yakaladı. Hakem Samuel Barrott penaltı noktasını gösterdi; Iraola ise idari gecikmeyle ilgili şikayetlerinin yanı sıra bu kararı da sorguladı.

Iraola, BBC Match of the Day'e konuşurken faul ve çevresindeki koşullara ilişkin bakış açısını anlattı. "Penaltıda, temas gerçekleştiğinde pozisyon zaten bitmişti. Ve bu sert bir temas değil" dedi. "Ama bundan da çok değişiklikleri şikayet ettik. Yaklaşık üç dakika beklemek zorunda kaldık. Tabelayla ilgili bir sorun yaşıyordu, çalışmıyor muydu bilmiyorum ama golden önceki son iki ya da üç oyunun durduğu anda kesinlikle değişiklikleri yapmak istiyorduk. Tek neden bu değildi ama her şey yardımcı oluyor."