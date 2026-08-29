Getty Images Sport
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'Çok uzun sürdü!' - Öfkeli Iraola, Forest'ın penaltısından önce tabela hatası nedeniyle dördüncü hakemi sert sözlerle eleştirdi
Teknik hata Anfield'da öfkeye yol açtı
Liverpool teknik direktörü Iraola, cumartesi günü Nottingham Forest ile Premier League'de 2-2 berabere kaldıkları maçın ikinci yarısında üç oyuncu değişikliği yapmasının engellenmesinin ardından büyük hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi. Skor 1-1'ken Bask teknik adam, takımını tazelemek için Ryan Gravenberch, Kostas Tsimikas ve Rio Ngumoha'yı oyuna sokmayı planlıyordu.
Ancak top üç ayrı kez oyun dışına çıkmasına rağmen, dördüncü hakem Tim Robinson'ın elektronik tabeladaki arızayla uğraşması nedeniyle bu üçlü kenarda beklemek zorunda kaldı. Liverpool'un artan öfkesine bir de, üçüncü duraklamada oyunun hızla yeniden başlamasına izin verilmesi eklendi ve bu durum doğrudan Forest'ın yeniden öne geçmesini sağlayan penaltıyı kazandığı taç atışına yol açtı.
- AFP
Tartışmalı penaltı hayal kırıklığını artırdı
Penaltıya giden olaylar silsilesi, Liverpool yedek kulübesindeki tansiyonu daha da artırdı. Williams savunma arkasına sarkarken, Alisson'ın kayarak yaptığı müdahale, kanat bekini şutunu kalenin yanından auta gönderdiği anda yakaladı. Hakem Samuel Barrott penaltı noktasını gösterdi; Iraola ise idari gecikmeyle ilgili şikayetlerinin yanı sıra bu kararı da sorguladı.
Iraola, BBC Match of the Day'e konuşurken faul ve çevresindeki koşullara ilişkin bakış açısını anlattı. "Penaltıda, temas gerçekleştiğinde pozisyon zaten bitmişti. Ve bu sert bir temas değil" dedi. "Ama bundan da çok değişiklikleri şikayet ettik. Yaklaşık üç dakika beklemek zorunda kaldık. Tabelayla ilgili bir sorun yaşıyordu, çalışmıyor muydu bilmiyorum ama golden önceki son iki ya da üç oyunun durduğu anda kesinlikle değişiklikleri yapmak istiyorduk. Tek neden bu değildi ama her şey yardımcı oluyor."
Iraola, Liverpool'un yavaş başlangıcı sürerken cevaplar talep ediyor
Liverpool, yeni sezona yaptığı tutuk başlangıcı sürdürdü; açılış haftasında da Newcastle deplasmanında 2-2 berabere kalmıştı. Bu sonuç, yazın Arne Slot'un halefi olarak göreve getirilmesinin ardından görevine sinir bozucu bir başlangıç yapan Iraola'nın ivme arayışını sürdürmesine neden oldu.
İspanyol teknik adam, son düdüğün ardından da öfkesini daha sert bir şekilde dile getirdi ve TNT Sports'a konuşurken pahalıya mal olan gecikme nedeniyle hakem ekibini hedef aldı: "Profesyonel bir dördüncü hakem üç dakika harcayamaz. Değişiklikleri ona zaten iki ya da üç dakika önce vermiştik. Zaten öfkeliydim çünkü bir önceki duraklamada değişiklikleri yapamamıştık, sonra da taç atışından önce bunu yapabileceğimizi düşündüm. Bilmiyorum, bunu açıklamaları gerekecek. Ama çok uzun sürdü."
- Getty Images Sport
Yorumcular resmî hatayı değerlendirdi
Olay, maçı yorumcu olarak takip eden eski Liverpool kaptanı Steven Gerrard'ın sert eleştirilerine neden oldu. Gerrard, penaltı kararının adil olduğunu düşünse de, kenardaki hakem ekibinin verimsizliği karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
Gerrard, TNT Sports'a şu açıklamayı yaptı: "Hayal kırıklığını anlayabilirsiniz, günümüzde tüm teknolojiye rağmen üçlü oyuncu değişikliği yapmak üç dakika sürmemeli. Ancak bence bu, genel sorunun içinde küçük bir problem çünkü bu önlenebilecek bir gol."
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