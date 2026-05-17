Almanya'nın rekor şampiyonu Bayern Münih'in onursal başkanı Uli Hoeneß, kaleci Manuel Neuer'in milli takıma geri dönmesini memnuniyetle karşılayacaktır.
Çeviri:
"Çok üzülürdüm!" Uli Hoeneß, 2026 Dünya Kupası öncesindeki kaleci tartışmasında Oliver Baumann'ı destekliyor
"Manuel bunu istiyorsa, benim için hiç sorun yok. Oraya gitmesi beni çok mutlu eder," dedi Hoeneß, Marienplatz'da düzenlenen Münih şampiyonluk kutlamalarının kenarında BR'ye verdiğidemeçte ve gerekçesini de hemen ekledi: "Çünkü o en iyisi."
Aynı zamanda Hoeneß, gazetecilere "Oliver Baumann için çok üzülürdüm. Harika bir adam, çok sempatik. Umarım bu durum fazla kargaşaya yol açmaz ve hazırlık sürecini bozmaz" dedi.
Hoeneß net bir şekilde şöyle dedi: "Teknik direktörü eleştirmek için her zaman bizi kullanmayın!"
Neuer, 124 milli maç ve 2024'teki ev sahibi Avrupa Şampiyonası'nın ardından DFB kadrosundan emekli olmuştu. Son zamanlarda, 40 yaşındaki oyuncunun ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası (11 Haziran - 19 Temmuz) için geri döneceğine dair yoğun spekülasyonlar vardı; Sky'a göre bu transfer çoktan kesinleşmiş durumda.
Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, Cumartesi akşamı ZDF-Sportstudio'da somut bir cevap vermedi. "Şu anda sadece söylentiler var ve biz de gelişmeleri bekliyoruz," diyen Hoeneß, kaleci meselesinde milli takım teknik direktörünün iletişimine ilişkin "şu anda bir şey söylemek istemiyorum. "Bunu siz yorumlayın. Bunu dinleyicilerinize söyleyin ve antrenörü eleştirmek için her zaman bizi kullanmayın."
Neuer, baldırındaki kas sorunları nedeniyle şu anda tekrar tempoyu düşürmek zorunda. Cumartesi günü DFB Kupası finalinde VfB Stuttgart karşısında kaleye geçip geçemeyeceği henüz belli değil.