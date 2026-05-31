"Çok üzgünüm": Ibrahima Konate, Liverpool'dan ayrılışına ilişkin açıklamasıyla içini döktü

Ancak hedeflenen anlaşma gerçekleşmedi. Cuma günü bu yöndeki haberler yoğunlaşınca, kulüp Pazar günü konuyu netleştirdi. Resmi açıklamada şöyle denildi: "Liverpool FC, Ibrahima Konate'nin sözleşmesinin sona ermesiyle yaz aylarında kulüpten ayrılacağını teyit edebilir." Açıklamada ayrıca Konate'nin Anfield Road'dan "katkısı için minnettarlık ve takdirle" ayrıldığı belirtildi.

Konate, 2021 yılında 40 milyon euro transfer ücreti karşılığında RB Leipzig'den Reds'e transfer olmuş ve 2025 yılında kulüp ile İngiltere şampiyonluğunu kazanmıştı. "Büyük hayallerle genç bir oyuncu olarak geldim ve bugün hayatım boyunca saklayacağım anılarla ayrılıyorum," dedi savunma oyuncusu. Liverpool için oynamak kendisi için "bir onur" olduğunu belirtti. Son olarak şunları ekledi: "Bu kolay bir veda değil. Ama artık yeni bir meydan okuma ve yeni bir sayfa açma zamanı. Yakında görüşürüz."

Bu arada Konate'nin bir sonraki takımı hakkında pek çok spekülasyon var. L'Equipe'e göre adaylar arasında Liverpool'un Premier Lig rakibi Chelsea ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'nin yanı sıra FC Bayern de bulunuyor. Footmercato Pazar günü Suudi Arabistan'a transferin de mümkün olduğunu bildirdi: Finansal gücü yüksek eski şampiyon Al-Ittihad'ın Konate'yi "beklediğini" belirtti.