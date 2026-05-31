Pazar günü, tahtından indirilen İngiliz şampiyonu, eski Bundesliga oyuncusunun ayrıldığını duyurdu. Kısa bir süre sonra Konate de sosyal medyada duygusal bir açıklama yaparak dikkatleri üzerine çekti.
Çeviri:
"Çok üzgünüm": Ibrahima Konate, Liverpool'dan ayrılışına ilişkin açıklamasıyla içini döktü
27 yaşındaki oyuncu, Instagram'da LFC taraftarlarına hitaben şöyle yazdı: "Son maçta hepinizden veda etme fırsatı bulamadığım için çok üzgünüm." "O zamanlar, bu formayı sizlerin önünde giydiğim son kez olacağını bilmiyordum." Bu sözler, Konate'nin Liverpool yetkilileriyle yapılan sözleşme görüşmelerinin başarısız olmasından gerçekten şaşırdığını gösteriyor.
Sözleşmesinin uzatılması için yapılan pazarlıklar birkaç ay sürdü, ancak birkaç hafta önce her şey mutlu sonla bitecek gibi görünüyordu. Konate, Nisan ortasında Everton FC'ye karşı kazanılan derbi maçının ardından şöyle açıklamıştı: "Kulüple görüşmeler yapıldı ve bir anlaşmaya varmak üzereyiz." L'Equipe o zamanlar "sadece detayların" netleştirilmesi gerektiğini bildirirken, Konate ise şunları eklemişti: "Sanırım herkes uzun zamandır bunu istiyordu ve iyi yoldayız. İşler ilerliyor."
Ibrahima Konate'nin FC Bayern'e transfer olacağı konuşuluyor
Ancak hedeflenen anlaşma gerçekleşmedi. Cuma günü bu yöndeki haberler yoğunlaşınca, kulüp Pazar günü konuyu netleştirdi. Resmi açıklamada şöyle denildi: "Liverpool FC, Ibrahima Konate'nin sözleşmesinin sona ermesiyle yaz aylarında kulüpten ayrılacağını teyit edebilir." Açıklamada ayrıca Konate'nin Anfield Road'dan "katkısı için minnettarlık ve takdirle" ayrıldığı belirtildi.
Konate, 2021 yılında 40 milyon euro transfer ücreti karşılığında RB Leipzig'den Reds'e transfer olmuş ve 2025 yılında kulüp ile İngiltere şampiyonluğunu kazanmıştı. "Büyük hayallerle genç bir oyuncu olarak geldim ve bugün hayatım boyunca saklayacağım anılarla ayrılıyorum," dedi savunma oyuncusu. Liverpool için oynamak kendisi için "bir onur" olduğunu belirtti. Son olarak şunları ekledi: "Bu kolay bir veda değil. Ama artık yeni bir meydan okuma ve yeni bir sayfa açma zamanı. Yakında görüşürüz."
Bu arada Konate'nin bir sonraki takımı hakkında pek çok spekülasyon var. L'Equipe'e göre adaylar arasında Liverpool'un Premier Lig rakibi Chelsea ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'nin yanı sıra FC Bayern de bulunuyor. Footmercato Pazar günü Suudi Arabistan'a transferin de mümkün olduğunu bildirdi: Finansal gücü yüksek eski şampiyon Al-Ittihad'ın Konate'yi "beklediğini" belirtti.
Liverpool FC'nin rekor transferleri
Oyuncular Pozisyon Transfer edildiği takım Yıl Transfer ücreti Aleksander Isak Forvet Newcastle United 2025 145 milyon euro Florian Wirtz Orta saha Bayer Leverkusen 2025 125 milyon euro Hugo Ekitike Forvet Eintracht Frankfurt 2025 95 milyon euro Darwin Nunez Forvet Benfica 2022 85 milyon euro Virgil van Dijk Defans FC Southampton 2018 84,65 milyon euro Alisson Becker Kaleci AS Roma 2018 72,5 milyon euro Dominik Szoboszlai Orta saha RB Leipzig 2023 70 milyon euro Naby Keita Orta saha RB Leipzig 2018 60 milyon euro Luis Diaz Forvet FC Porto 2022 49 milyon euro Milos Kerkez Savunma AFC Bournemouth 2025 46,9 milyon euro