Goal.com
CanlıBiletler
FBL-WC-2026-FRAAFP
Falko Blöding

Çeviri:

"Çok üzgünüm": Ibrahima Konate, Liverpool'dan ayrılışına ilişkin açıklamasıyla içini döktü

Premier Lig
Transfers
Liverpool
I. Konate

Fransız milli futbolcu Ibrahima Konate'nin Liverpool FC'den ayrılışı kesinleşti.

Pazar günü, tahtından indirilen İngiliz şampiyonu, eski Bundesliga oyuncusunun ayrıldığını duyurdu. Kısa bir süre sonra Konate de sosyal medyada duygusal bir açıklama yaparak dikkatleri üzerine çekti.

  • 27 yaşındaki oyuncu, Instagram'da LFC taraftarlarına hitaben şöyle yazdı: "Son maçta hepinizden veda etme fırsatı bulamadığım için çok üzgünüm." "O zamanlar, bu formayı sizlerin önünde giydiğim son kez olacağını bilmiyordum." Bu sözler, Konate'nin Liverpool yetkilileriyle yapılan sözleşme görüşmelerinin başarısız olmasından gerçekten şaşırdığını gösteriyor.

    Sözleşmesinin uzatılması için yapılan pazarlıklar birkaç ay sürdü, ancak birkaç hafta önce her şey mutlu sonla bitecek gibi görünüyordu. Konate, Nisan ortasında Everton FC'ye karşı kazanılan derbi maçının ardından şöyle açıklamıştı: "Kulüple görüşmeler yapıldı ve bir anlaşmaya varmak üzereyiz." L'Equipe o zamanlar "sadece detayların" netleştirilmesi gerektiğini bildirirken, Konate ise şunları eklemişti: "Sanırım herkes uzun zamandır bunu istiyordu ve iyi yoldayız. İşler ilerliyor."

    • Reklam
  • konate⒞Getty Images

    Ibrahima Konate'nin FC Bayern'e transfer olacağı konuşuluyor

    Ancak hedeflenen anlaşma gerçekleşmedi. Cuma günü bu yöndeki haberler yoğunlaşınca, kulüp Pazar günü konuyu netleştirdi. Resmi açıklamada şöyle denildi: "Liverpool FC, Ibrahima Konate'nin sözleşmesinin sona ermesiyle yaz aylarında kulüpten ayrılacağını teyit edebilir." Açıklamada ayrıca Konate'nin Anfield Road'dan "katkısı için minnettarlık ve takdirle" ayrıldığı belirtildi.

    Konate, 2021 yılında 40 milyon euro transfer ücreti karşılığında RB Leipzig'den Reds'e transfer olmuş ve 2025 yılında kulüp ile İngiltere şampiyonluğunu kazanmıştı. "Büyük hayallerle genç bir oyuncu olarak geldim ve bugün hayatım boyunca saklayacağım anılarla ayrılıyorum," dedi savunma oyuncusu. Liverpool için oynamak kendisi için "bir onur" olduğunu belirtti. Son olarak şunları ekledi: "Bu kolay bir veda değil. Ama artık yeni bir meydan okuma ve yeni bir sayfa açma zamanı. Yakında görüşürüz."

    Bu arada Konate'nin bir sonraki takımı hakkında pek çok spekülasyon var. L'Equipe'e göre adaylar arasında Liverpool'un Premier Lig rakibi Chelsea ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'nin yanı sıra FC Bayern de bulunuyor. Footmercato Pazar günü Suudi Arabistan'a transferin de mümkün olduğunu bildirdi: Finansal gücü yüksek eski şampiyon Al-Ittihad'ın Konate'yi "beklediğini" belirtti.

  • Liverpool FC'nin rekor transferleri

    OyuncularPozisyonTransfer edildiği takımYılTransfer ücreti
    Aleksander IsakForvetNewcastle United2025145 milyon euro
    Florian WirtzOrta sahaBayer Leverkusen2025125 milyon euro
    Hugo EkitikeForvetEintracht Frankfurt202595 milyon euro
    Darwin NunezForvetBenfica202285 milyon euro
    Virgil van DijkDefansFC Southampton201884,65 milyon euro
    Alisson BeckerKaleciAS Roma201872,5 milyon euro
    Dominik SzoboszlaiOrta sahaRB Leipzig202370 milyon euro
    Naby KeitaOrta sahaRB Leipzig201860 milyon euro
    Luis DiazForvetFC Porto202249 milyon euro
    Milos KerkezSavunmaAFC Bournemouth202546,9 milyon euro