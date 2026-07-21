Martinez, Arjantin’in şampiyonluk unvanını koruyamamasını ve milli takımdaki geleceğini değerlendirirken, bu yenilginin kendisini derinden üzdüğünü itiraf etti. Instagram’da şöyle yazdı: “Kupayı geri kazandığımızı hayal etmiştim, onu Arjantin’e getirmeyi ve bir kez daha tarih yazmayı hayal etmiştim. Gerçek şu ki, bu acıyı anlatmak zor; şimdi pek çok şeyi düşünmem ve bundan sonra nasıl ilerleyeceğimizi, belki de bir adım geri çekilme zamanının gelip gelmediğini değerlendirmem gerekiyor. Çok üzgünüm, ülkeme ve vatandaşlarıma yardım etmek için gerçekten elimden gelenin en iyisini yaptım."







