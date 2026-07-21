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Yosua Arya

Çeviri:

"Çok üzgünüm" - Emi Martinez, Dünya Kupası finalinde İspanya'ya yenildikten sonra Arjantin milli takımından emekliliği düşünüyor

E. Martinez
Arjantin
Dünya Kupası
İspanya - Arjantin
Aston Villa

Emi Martinez, Albiceleste’nin Dünya Kupası finalinde İspanya’ya yenilmesinin ardından Arjantin milli takımındaki kariyerine son verebileceğine dair ipucu verdi. Aston Villa kalecisi, duygusal bir mesajda yaşadığı hayal kırıklığını dile getirerek milli takımdaki geleceğinin belirsiz kaldığını ortaya koydu.

  • Dünya Kupası yenilgisinin ardından yaşanan hayal kırıklığı

    Martinez, New Jersey’de oynanan Dünya Kupası finalinde Arjantin’in İspanya’ya 1-0 yenilmesinin ardından milli futboldan emekli olabileceğini ima etti. Aston Villa kalecisi, Arjantin’in dört yıl önce Katar’da kazandığı kupayı savunma fırsatını kaçırmasının ardından maçın bitiş düdüğünün çalınmasından sonra gözle görülür şekilde duygulanmıştı. Martinez daha sonra bu yenilgiyle ilgili ilk kez kamuoyuna açıklama yaptı ve milli takımdaki geleceği konusunda yeni şüpheler uyandırdı.

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  • Duygusal mesaj belirsizliğe yol açıyor

    Martinez, Arjantin’in şampiyonluk unvanını koruyamamasını ve milli takımdaki geleceğini değerlendirirken, bu yenilginin kendisini derinden üzdüğünü itiraf etti. Instagram’da şöyle yazdı: “Kupayı geri kazandığımızı hayal etmiştim, onu Arjantin’e getirmeyi ve bir kez daha tarih yazmayı hayal etmiştim. Gerçek şu ki, bu acıyı anlatmak zor; şimdi pek çok şeyi düşünmem ve bundan sonra nasıl ilerleyeceğimizi, belki de bir adım geri çekilme zamanının gelip gelmediğini değerlendirmem gerekiyor. Çok üzgünüm, ülkeme ve vatandaşlarıma yardım etmek için gerçekten elimden gelenin en iyisini yaptım."



  • Arjantin için kahramanlık yeterli olmadı

    Mağlubiyete rağmen Martinez, Arjantin’i maçta tutmak için bir dizi önemli kurtarış gerçekleştirerek finaldeki performansıyla övgüler topladı. Ancak, Ferran Torres’in uzatmalarda attığı ve Albiceleste’nin arka arkaya Dünya Kupası şampiyonluğu kazanma umutlarını sona erdiren galibiyet golünü engelleyemedi.

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    Emeklilik kararı artık bekliyor

    Arjantin'in İspanya'ya yenilmesinin ardından Martinez, milli takım kariyerini sonlandırıp kulüp kariyerine odaklanıp odaklanmayacağını değerlendirirken zor bir kararın eşiğinde bulunuyor. Öte yandan, kulüp düzeyinde 33 yaşındaki kalecinin Aston Villa ile 2029 yılına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor; ancak bazı haberlere göre bu yaz Villa Park'tan ayrılabilir.

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