Arsenal, Premier League şampiyonluğu unvanını koruma yolunda kusursuz bir başlangıç yaptı ve yaz transferi Guimaraes, bunun kredisinin Arteta’nın tavizsiz standartlarına ait olduğunu düşünüyor. Newcastle’dan 75 milyon £’luk bir anlaşmayla gelen Guimaraes, yeni teknik direktörünün yarattığı ortamın yoğunluğundan etkilendi.

İspanyol teknik adamla ilk temaslarını değerlendiren Guimaraes, sürekli gelişim mesajının ilk günden itibaren net olduğunu söyledi. Guimaraes, Daily Mail'e verdiği demeçte, "Takımla birlikte beş ya da altı kez antrenman yapabildiğim için çok mutluyum. Böylesine güçlü, etkileyici bir takımla çalışabilmek harika" dedi.

"Fiziksel olarak güçlüler, savunmada güçlüler, hücumda güçlüler. Görünüşe göre bu sezon geçen sezondan daha iyi oynuyorlar. Bence amaç da bu, her yıl gelişmek. Arteta’nın bize vermek istediği mesaj bu."