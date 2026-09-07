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'Çok takıntılı!' - Arsenal yıldızı, Arsenal'ın şampiyonluk unvanını savunmaya harika bir başlangıç yapmasıyla birlikte Mikel Arteta'nın itici gücünü açıkladı
Arteta'nın mükemmelliği durmaksızın kovalayışı
Arsenal, Premier League şampiyonluğu unvanını koruma yolunda kusursuz bir başlangıç yaptı ve yaz transferi Guimaraes, bunun kredisinin Arteta’nın tavizsiz standartlarına ait olduğunu düşünüyor. Newcastle’dan 75 milyon £’luk bir anlaşmayla gelen Guimaraes, yeni teknik direktörünün yarattığı ortamın yoğunluğundan etkilendi.
İspanyol teknik adamla ilk temaslarını değerlendiren Guimaraes, sürekli gelişim mesajının ilk günden itibaren net olduğunu söyledi. Guimaraes, Daily Mail'e verdiği demeçte, "Takımla birlikte beş ya da altı kez antrenman yapabildiğim için çok mutluyum. Böylesine güçlü, etkileyici bir takımla çalışabilmek harika" dedi.
"Fiziksel olarak güçlüler, savunmada güçlüler, hücumda güçlüler. Görünüşe göre bu sezon geçen sezondan daha iyi oynuyorlar. Bence amaç da bu, her yıl gelişmek. Arteta’nın bize vermek istediği mesaj bu."
- Getty Images Sport
Erken sakatlık aksiliklerinin üstesinden gelmek
Arsenal sahada adeta uçarken, Guimaraes ise iş yükünü yönetmeye çalıştığı bu dönemde bir nebze hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yaptı. Brezilyalı oyuncu, geçmeyen bir kasık problemiyle mücadele ediyor ve bu sorun, sezonun ilk bölümünün büyük kısmını kenardan takip etmesine neden oldu. Aston Villa karşısında oyuna sonradan dahil olmakla sınırlı kaldı ve kısa süre önce Emirates Stadyumu'nda Chelsea'ye karşı alınan 2-1'lik galibiyette ise yedek kulübesinde olmasına rağmen süre almadı.
28 yaşındaki oyuncunun yokluğu, Arteta tarafından dikkatle yönetildi; teknik adam, gösterişli orta saha transferini sahalara çok erken döndürmek istemiyor. Arsenal orta sahasında forma rekabeti hâlâ oldukça yüksek, ancak Guimaraes'in takımın birden fazla kulvarda mücadele etmeyi hedeflediği bu süreçte hayati bir parça olması bekleniyor.
Raya, şampiyon zihniyetini övdü
Arsenal'ın son dönemdeki başarısının etkisini sadece yeni gelenler hissetmiyor; David Raya gibi takımın oturmuş yıldızları da kulübün olgunluk açısından yeni bir seviyeye ulaştığına inanıyor. Chelsea karşısında alınan galibiyetin ardından İspanyol kaleci, büyük kupalar kazanıldıktan sonra yaşanan psikolojik değişim hakkında konuştu.
Raya, "Elbette, bunca yılın ardından ve o kadar yıl çok yaklaştıktan sonra ligi kazanmak size o rahatlamayı veriyor ve size ekstra güven sağlıyor" dedi. "Son üç maçtan çıkıp gelmek, özellikle de (Manchester) City'ye karşı Community Shield zaferi, oynayış biçimimiz, bize istediğimiz şekilde oynamak için ekstra motivasyon ve ekstra güven veriyor."
- Getty
Önlerindeki yol için ivmeyi korumak
Arsenal'ın, en akıcı futbolunu oynamadığı anlarda bile sonuç alabilme becerisi, sezona yaptığı başlangıcın ayırt edici özelliklerinden biri oldu. Xabi Alonso'nun Chelsea'sine karşı alınan galibiyet de bunun somut bir örneğiydi; Arsenal, erken geri düşmesine rağmen toparlanarak üç puanı aldı.
Şampiyonluk unvanını koruma yolundaki kusursuz başlangıç sürerken, odak şimdi Şampiyonlar Ligi'ne çevriliyor. Arsenal, yurt içindeki üstünlüğünü Avrupa sahnesine taşımaya çalışacak. Arsenal, bu çarşamba gecesi Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki açılış maçında Napoli deplasmanına gidecek.
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