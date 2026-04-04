"Çok sevinirim!" Bundesliga'nın parlayan yıldızı, Real Madrid'e transfer olma ihtimalini açıkça ima ediyor

VfB, sezon öncesinde 20 yaşındaki oyuncu için Blancos'un ikinci takımı RM Castilla'ya yaklaşık üç milyon euro ödedi; Andres, teknik direktör Sebastian Hoeneß yönetiminde hızlı bir yükseliş yaşadı ve şu ana kadar Stuttgart formasıyla 32 resmi maça çıktı. Ancak Real Madrid'in geri alım hakkı ve yeniden satış payı bulunuyor.

Bu pay yüzde 50'dir, yani Real, 2018'den 2025'e kadar Madrid'deki tüm genç takımlarda forma giyen eski oyuncusu için gelecekteki transfer ücretinin yarısını alacaktır. Real, önümüzdeki yaz Andres'i Madrid'e geri getirirse, anlaşılan tutar 13,5 milyon euro olacak; bir yıl sonra ise bu tutar 18 milyon euroya yükselecek. Ancak

Andres'in kendisi acelesi yok ve bunun yerine 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan VfB'de futbola odaklanmak istiyor. "Menajerime bu konuyla ilgilenmediğimi söyledim. Zamanı geldiğinde bu konuyu konuşur ve seçeneklerimizi değerlendiririz" dedi.