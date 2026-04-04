Orta saha oyuncusu Chema Andres, geçen yaz Real Madrid'den VfB Stuttgart'a transfer olmuş ve bu sezon Bundesliga'nın parlayan yıldızlarından biri haline gelmişti. Yine de İspanya U21 Milli Takımı oyuncusu, Real Madrid'e geri dönmek istediğini açıkça dile getiriyor.
"Çok sevinirim!" Bundesliga'nın parlayan yıldızı, Real Madrid'e transfer olma ihtimalini açıkça ima ediyor
Andres, The Athletic'e verdiği röportajda "Madrid'e dönmekten memnuniyet duyarım, ancak şu anda bu konuyla ilgilenmiyorum" dedi, ancak şunu da vurguladı: "Bu, kulübün karar vermesi gereken bir konu. Stuttgart'ta çok mutluyum."
Chema Andres: Geri alım bedeli 13,5 milyon avro
VfB, sezon öncesinde 20 yaşındaki oyuncu için Blancos'un ikinci takımı RM Castilla'ya yaklaşık üç milyon euro ödedi; Andres, teknik direktör Sebastian Hoeneß yönetiminde hızlı bir yükseliş yaşadı ve şu ana kadar Stuttgart formasıyla 32 resmi maça çıktı. Ancak Real Madrid'in geri alım hakkı ve yeniden satış payı bulunuyor.
Bu pay yüzde 50'dir, yani Real, 2018'den 2025'e kadar Madrid'deki tüm genç takımlarda forma giyen eski oyuncusu için gelecekteki transfer ücretinin yarısını alacaktır. Real, önümüzdeki yaz Andres'i Madrid'e geri getirirse, anlaşılan tutar 13,5 milyon euro olacak; bir yıl sonra ise bu tutar 18 milyon euroya yükselecek. Ancak
Andres'in kendisi acelesi yok ve bunun yerine 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan VfB'de futbola odaklanmak istiyor. "Menajerime bu konuyla ilgilenmediğimi söyledim. Zamanı geldiğinde bu konuyu konuşur ve seçeneklerimizi değerlendiririz" dedi.
Real Madrid: Nico Paz ve Victor Muñoz da geri getirilecek mi?
Ancak Real Madrid'in eski altyapı oyuncularını uygun geri alım bedeli karşılığında geri getirmesi nadir görülen bir durum değildir. Önümüzdeki yaz, Nico Paz (şu anda Como'da) ve Victor Munoz (şu anda Osasuna'da) olmak üzere iki eski oyuncu Bernabeu'ya geri dönecek. Paz'ın geri alım bedeli dokuz milyon avro iken, Munoz ise sadece sekiz milyon avroya transfer edilebilir.
Chema Andres: 2025/26 Sezonu Performans Verileri
Yarışma
Maçlar
Goller
Asistler
Bundesliga
19
1
1
Avrupa Ligi
9
1
-
DFB Kupası
3
-
-
Süper Kupa
1
-
1