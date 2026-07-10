Portekizli Zerozero portalının haberine göre, Benfica Lizbon 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. Habere göre, Portekiz’in en çok şampiyonluk kazanan takımı, 20 milyon avro artı 5 milyon avro tutarında olası bonus ödemeleri içeren bir teklif hazırlıyor. Böylelikle Benfica, FC Bayern’in Palhinha için talep ettiği 25 milyon avroluk bedeli karşılayacak.
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Çok ses getirecek bir transfer yaklaşıyor! FC Bayern Münih, Joao Palhinha için bir alıcı bulmuş gibi görünüyor
Bu transfer oldukça sansasyonel olurdu, zira Palhinha, Benfica’nın şehir rakibi Sporting’in altyapısından yetişmiş ve daha sonra bu takımda toplam 95 resmi maça çıkmıştı. 2024 sonbaharında FC Bayern formasıyla Benfica'ya karşı oynanan bir Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde, bu maçın kendisi için "özel bir maç" olduğunu söylemiş ve biraz şaşırtıcı bir şekilde, Sporting geçmişine rağmen akrabalarının "daha çok Benfica taraftarı" olduğunu açıklamıştı.
Palhinha’nın kendisinin de Lizbon’un kırmızı tarafına geçmeye açık olduğu söyleniyor. Benfica’da, Münih’e transfer olmadan önce Premier Lig’de Fulham’da birlikte çalıştığı teknik direktör Marco Silva ile yeniden bir araya gelecektir.
Joao Palhinha, 2024 yılında 51 milyon avroya FC Bayern’e transfer oldu
Son zamanlarda, eski kulübü Sporting’in de ona ilgi gösterdiğine dair söylentiler dolaşıyordu. Ancak sonuçta, Sporting için mali koşullar görünüşe göre karşılanamazdı. Portekiz gazetesi A Bola’ya göre, bu arada İtalya’dan Juventus Torino ve AC Milan da bu yarışa katılıyor.
Palhinha, 2024 yılında 51 milyon euro karşılığında Fulham'dan FC Bayern'e transfer olmuştu, ancak orada kendini kanıtlayamadı. Toplamda Münih ekibi için sadece 25 resmi maçta forma giydi ve bunların çoğunda yedek olarak sahaya çıktı. Geçtiğimiz yaz, 5 milyon euroluk bir ücret karşılığında Premier Lig'deki Tottenham Hotspur'a kiralandı. Ancak takımın küme düşmenin eşiğine gelmesinin ardından Londralılar, üzerinde anlaşılan satın alma opsiyonunu kullanmaktan vazgeçti.
Benfica’ya transferi gerçekleşirse, Palhinha bu yaz FC Bayern’in kalıcı olarak sattığı beşinci eski kiralık oyuncu olacak. Alexander Nübel Beşiktaş’a, Daniel Peretz kalıcı olarak FC Southampton’a, Maurice Krattenmacher SV Elversberg’e ve Jonah Kusi-Asare Fulham’a transfer olmuştu.
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