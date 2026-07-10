Çok ses getirecek bir transfer yaklaşıyor! FC Bayern Münih, Joao Palhinha için bir alıcı bulmuş gibi görünüyor

Bu transfer oldukça sansasyonel olurdu, zira Palhinha, Benfica’nın şehir rakibi Sporting’in altyapısından yetişmiş ve daha sonra bu takımda toplam 95 resmi maça çıkmıştı. 2024 sonbaharında FC Bayern formasıyla Benfica'ya karşı oynanan bir Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde, bu maçın kendisi için "özel bir maç" olduğunu söylemiş ve biraz şaşırtıcı bir şekilde, Sporting geçmişine rağmen akrabalarının "daha çok Benfica taraftarı" olduğunu açıklamıştı.

Palhinha’nın kendisinin de Lizbon’un kırmızı tarafına geçmeye açık olduğu söyleniyor. Benfica’da, Münih’e transfer olmadan önce Premier Lig’de Fulham’da birlikte çalıştığı teknik direktör Marco Silva ile yeniden bir araya gelecektir.