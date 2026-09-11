Getty Images Sport
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'Çok şaşkınım!' - Mikel Arteta, Arsenal'ın yaz aylarındaki büyük oyuncu satışının ardından gelen 'kötü polis' iddiaları sonrası Gabriel Jesus ve Ian Wright'a yanıt verdi
Arsenal'ın yaz ayrılıkları tartışma yarattı
Jesus, kısa süre önce Barcelona'ya 12,5 milyon sterlinlik transferiyle ilgili yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi. Brezilyalı forvet, transfer öncesinde A takımdan ayrı çalışması istendikten sonra "bana hiçbir şey söylenmediğini" öne sürdü.
Bu açıklama, Arsenal efsanesi Ian Wright'ın Gabriel Martinelli'ye kulübün muamelesini hedef almasıyla birlikte tartışmaları আরও alevlendirdi. Kanat oyuncusu, Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi Al Hilal'e 60 milyon sterlinlik kazançlı bir transferi tamamlamadan önce sezon başındaki maç kadrosu seçimlerinin tamamen dışında bırakıldı.
- Getty Images Sport
Arteta, Jesus iddiaları karşısında "şaşkın"
Cuma günü medyaya konuşan Arteta, çok konuşulan ayrılıkların etrafında oluşan söylemi net bir şekilde reddetti. İspanyol teknik adam, Jesus'un özel şikâyeti karşısında şaşkınlığını dile getirdi ve gerekli görüşmelerin yapıldığını açıkladı.
Arteta, "Açıkçası çok şaşırdım, özellikle de Gabi [Jesus] ile soyunma odasında bire bir konuştuğum için" dedi. "Hangi sözlerin söylendiğini bilmiyorum, sorun değil."
Arsenal'ın teknik direktörü, son temaslarının olumlu geçtiğini savundu. Şunları ekledi: "Birbirimize kullandığımız sözlerin tamamı minnettarlıkla ilgiliydi. Bilmiyorum, sorun değil. Bazen insanlara kötü haber ya da beklemedikleri bir haberi vermeniz gerektiğinde, böyle şeylere tepki gösterebildiklerini anlıyorum."
'Kötü polisi' oynamak
Arteta, ilişkilerin bir transferin ardından da sürebileceğinin kanıtı olarak hızla Leandro Trossard'ı işaret etti. Belçikalı hücum oyuncusu bu yaz £15m karşılığında Beşiktaş'a transfer oldu, ancak Arsenal'ın kısa süre önce Chelsea'yi 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Emirates Stadyumu'ndaki soyunma odasında eski takım arkadaşlarıyla yeniden bir araya geldi.
Teknik direktörlüğün zorlu sorumluluklarını benimsediğini söyleyen Arteta, şöyle konuştu: "Birinin kötü polis olması gerekiyor. Eğer ben olmak zorundaysam, olurum ve bunu anlıyorum. Önemli olan genelde üç ay sonra, altı ay sonra ne olduğu; Trossard geldiğinde bizimle soyunma odasında olması, atmosfer ve sahip olduğunuz ilişki."
Jesus ve Martinelli ile yaşanan kalan sürtüşmelerin zamanla düzeleceği konusunda umutlu olmaya devam ediyor. "Diğer oyuncularla da işler öyle bir noktaya geldi ki ayrıldılar, ama bir noktada ilişki gerçekten çok iyi oldu" diyerek sözlerini tamamladı. "Umarım bu da aynı şekilde olur."
- Getty Images Sport
Arsenal, kusursuz başlangıcını sürdürmeyi hedefliyor
Arsenal, cumartesi gecesi Sunderland deplasmanına giderken saha dışındaki tüm gürültüyü dışarıda bırakmaya çalışacak. Arteta'nın ekibi, deplasmanda bir galibiyet daha alarak yeni sezondaki kusursuz başlangıcını sürdürmekte kararlı.
Takım, hafta sonuna çarşamba günü Napoli deplasmanında alınan Şampiyonlar Ligi galibiyetinin moraliyle giriyor. Kritik bir fiziksel durum güncellemesi veren Arteta, İtalya'da maçın son bölümünde sekerek yürüyen savunmacı Ben White'ın "iyi" olduğunu doğrularken, adale sorunu yaşayan Cristhian Mosquera'nın durumu ise şu anda değerlendiriliyor.
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