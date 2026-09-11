Arteta, ilişkilerin bir transferin ardından da sürebileceğinin kanıtı olarak hızla Leandro Trossard'ı işaret etti. Belçikalı hücum oyuncusu bu yaz £15m karşılığında Beşiktaş'a transfer oldu, ancak Arsenal'ın kısa süre önce Chelsea'yi 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Emirates Stadyumu'ndaki soyunma odasında eski takım arkadaşlarıyla yeniden bir araya geldi.

Teknik direktörlüğün zorlu sorumluluklarını benimsediğini söyleyen Arteta, şöyle konuştu: "Birinin kötü polis olması gerekiyor. Eğer ben olmak zorundaysam, olurum ve bunu anlıyorum. Önemli olan genelde üç ay sonra, altı ay sonra ne olduğu; Trossard geldiğinde bizimle soyunma odasında olması, atmosfer ve sahip olduğunuz ilişki."

Jesus ve Martinelli ile yaşanan kalan sürtüşmelerin zamanla düzeleceği konusunda umutlu olmaya devam ediyor. "Diğer oyuncularla da işler öyle bir noktaya geldi ki ayrıldılar, ama bir noktada ilişki gerçekten çok iyi oldu" diyerek sözlerini tamamladı. "Umarım bu da aynı şekilde olur."



