Pedro, Chelsea'de başarılı bir ilk sezon geçirdi, ancak Arsenal savunmasının kalbinde kendine denk bir rakip buldu. 24 yaşındaki forvet, Gunners ile oynadığı maçlar hakkında konuşurken, Gabriel'in sahada sergilediği mutlak hakimiyet karşısında hayrete düştüğünü açıkladı ve bu savunma oyuncusunun oyun okuma yeteneğinin rakipsiz olduğunu kabul etti.

"Şaşırdım! Onların iyi olduğunu biliyorsunuz, ama sahada olduğunuzda durum farklı oluyor," dedi Pedro, TNT Sports Brazil'e.

"Bence bu sezon Gabriel ilham kaynağı oldu. Çok hızlı ve çok güçlü, ama en zor olan şey onun pozisyon alışı. Ne zaman bir metre boşluk bulduğumu düşünsem, o çoktan oradaydı. Sanki ben yapmadan önce ne yapacağımı biliyormuş gibi geliyordu."