"Çok şaşırdım!" - Chelsea'den Joao Pedro, 2025-26 sezonunun en zorlu rakibi olarak "ilham verici" Arsenal yıldızını seçti
'Şaşırtıcı' bir savunma dersi
Pedro, Chelsea'de başarılı bir ilk sezon geçirdi, ancak Arsenal savunmasının kalbinde kendine denk bir rakip buldu. 24 yaşındaki forvet, Gunners ile oynadığı maçlar hakkında konuşurken, Gabriel'in sahada sergilediği mutlak hakimiyet karşısında hayrete düştüğünü açıkladı ve bu savunma oyuncusunun oyun okuma yeteneğinin rakipsiz olduğunu kabul etti.
"Şaşırdım! Onların iyi olduğunu biliyorsunuz, ama sahada olduğunuzda durum farklı oluyor," dedi Pedro, TNT Sports Brazil'e.
"Bence bu sezon Gabriel ilham kaynağı oldu. Çok hızlı ve çok güçlü, ama en zor olan şey onun pozisyon alışı. Ne zaman bir metre boşluk bulduğumu düşünsem, o çoktan oradaydı. Sanki ben yapmadan önce ne yapacağımı biliyormuş gibi geliyordu."
'İnanılmaz hızlanma'
Pedro'yu hayrete düşüren en belirgin özelliklerden biri, Gabriel'in topu geri kazanma hızıydı. 1,90 metre boyundaki Arsenal oyuncusu, genellikle hava topu hakimiyeti ve fiziksel varlığıyla dikkat çeker; ancak Pedro, onun ligdeki diğer üst düzey savunmacılardan kendisini gerçekten ayıran şeyin, yerden koşma hızı olduğunu vurguluyor.
Pedro, yakın zamanda verdiği bir röportajda "Onun bu kadar hızlı olduğuna inanamıyorum" dedi. "Onun boyundaki bir oyuncu için hızlanması inanılmaz. Dönüşte hız konusunda onu geçtiğini sanıyorsun, ama birdenbire yanına gelip blok yapıyor. Bir forvet olarak bu çok sinir bozucu, çünkü her şeyi doğru yaptığını düşünüyorsun, ama o yine de toparlanmayı başarıyor."
Vatandaşının 'tutkusunu' övmek
Arsenal, bu sezon Premier Lig’de en iyi savunma istatistiklerine sahip ve Pedro, Gabriel’in bu başarının temel taşı olduğuna inanıyor.
"O çok tutkuyla oynuyor, ama aynı zamanda çok da kontrollü," diye açıkladı Pedro. "Bir forvet olarak, defans oyuncularının hata yapmasını ya da faul yapmasını istersiniz, ama o adeta bir duvar gibi. Avrupa'da birçok harika defans oyuncusuna karşı oynadım, ama bu yıl beni en çok düşündüren Gabriel oldu. Size nefes alabileceğiniz tek bir saniye bile vermiyor."
Şampiyonluk elimizin altında
Gabriel'in bu sezon Arsenal formasıyla sergilediği sağlam savunma performansı sayesinde, Topçular 36 Premier Lig maçında sadece 26 gol yedi.
Pazar günü West Ham'a karşı zorlu bir galibiyet alan Arsenal, 79 puanla ligin zirvesinde yer alıyor ve bir maç fazla oynamış olmasına rağmen ikinci sıradaki Manchester City'nin beş puan önünde bulunuyor. Arsenal, Burnley ve Crystal Palace ile oynayacağı son iki maçı kazanırsa, 22 yıl sonra ilk kez şampiyonluğa ulaşacak.