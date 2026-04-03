Slegers, hafta ortasında oynanan Avrupa maçında McCabe ve Thompson'ın karıştığı tartışmalı anla ilgili yorumda bulundu. İrlandalı savunma oyuncusunun genç Amerikalı kanat oyuncusunun saçını geriye doğru çekmesiyle sonuçlanan olay, Chelsea teknik direktörü Sonia Bompastor'da öfkeye yol açtı. Bompastor, maç sonrası röportaj sırasında cep telefonunu eline alıp, kendisine göre gösterilmesi gereken kırmızı kartın atlanmasını göstererek sansasyonel bir hareket yaptı.

Cuma günü düzenlenen basın toplantısında Slegers, durumu açıklığa kavuşturmak için defans oyuncusuyla özel bir görüşme yaptığını doğruladı. "Evet, olayı gördüm, bugün Katie ile de konuştum. O da durumdan dolayı çok üzgün ve böyle bir şeyin yaşanması çok talihsiz," diye açıkladı teknik direktör.