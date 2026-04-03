Getty Images Sport
Çeviri:
"Çok pişman" - Arsenal teknik direktörü Renee Slegers, Chelsea'den Alyssa Thompson'ın saçını çekmesi olayının ardından Katie McCabe ile yaptığı görüşmeyi açıkladı
- Getty Images
Slegers, McCabe-Thompson olayına değindi
Slegers, hafta ortasında oynanan Avrupa maçında McCabe ve Thompson'ın karıştığı tartışmalı anla ilgili yorumda bulundu. İrlandalı savunma oyuncusunun genç Amerikalı kanat oyuncusunun saçını geriye doğru çekmesiyle sonuçlanan olay, Chelsea teknik direktörü Sonia Bompastor'da öfkeye yol açtı. Bompastor, maç sonrası röportaj sırasında cep telefonunu eline alıp, kendisine göre gösterilmesi gereken kırmızı kartın atlanmasını göstererek sansasyonel bir hareket yaptı.
Cuma günü düzenlenen basın toplantısında Slegers, durumu açıklığa kavuşturmak için defans oyuncusuyla özel bir görüşme yaptığını doğruladı. "Evet, olayı gördüm, bugün Katie ile de konuştum. O da durumdan dolayı çok üzgün ve böyle bir şeyin yaşanması çok talihsiz," diye açıkladı teknik direktör.
Olay, muhteşem maçı gölgede bıraktı
Slegers, bu olayın yüksek kaliteli bir futbol gösterisini gölgede bıraktığını üzülerek belirtti: "Bence bu olay maçtan epey dikkat çekti; çünkü bu iki maçtaki futbolun kalitesine ve sahadaki tüm büyük ve küçük mücadelelere bakarsanız, bana göre bu kadın futbolunun harika bir örneğiydi."
- Getty Images Sport
McCabe niyetini reddediyor
Kavga anlarının görüntüleri internette hızla yayılınca McCabe, olaylara ilişkin kendi bakış açısını paylaşmak üzere sosyal medyaya başvurdu. İrlandalı savunma oyuncusu, bu temasta kötü bir niyet olmadığını vurgulayarak Instagram'da şu mesajı paylaştı: "Sadece şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum: Ben gerçekten formaya uzanıyordum, asla kimsenin saçını çekmek istemezdim. Thompson'a tüm saygımla."
FA Kupası hedefleri ve Brighton mücadelesi
Son FA Cup zaferinden bu yana geçen on yıllık kıtlık döneminin ardından, Arsenal üzerinde Avrupa'daki başarılarına yerel bir kupa ekleme baskısı giderek artıyor. Slegers, takımın bu turnuvanın taşıdığı tarihsel ağırlığın tam olarak farkında olduğunu vurguladı. Chelsea'yi Avrupa'dan elemek için zihinsel ve fiziksel enerjilerini sonuna kadar harcadıktan sonra, kupa umutlarını canlı tutmak için odak noktası derhal Seagulls'a kaydırılmalı.
Slegers, "Arsenal için on yıl oldu, bu yüzden bunun farkındayız ve bizim için çok önemli bir maç olacak" dedi. "[Brighton] topu çok iyi kontrol ediyor... oyunlarında cesurlar, rotasyonlarla çalışıyorlar, bu yüzden bence topla maçı domine etmeye çalışıyorlar."