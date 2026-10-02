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Yosua Arya
Çeviri:

'Çok özel bir şey!' - Rafael Leao, Cristiano Ronaldo'nun ikonik 7 numaralı formasını aldıktan sonra duygularını açıkladı

R. Leao
C. Ronaldo
Portekiz
Danimarka - Portekiz
UEFA Nations League A

Rafael Leao, Portekiz'de Cristiano Ronaldo'nun ikonik 7 numaralı formasını devralmasının ardından büyük gurur duyduğunu dile getirdi. Galatasaray forveti, Ronaldo'nun milli takım kampından ani ayrılığının ardından perşembe günü Danimarka'ya karşı alınan etkileyici Uluslar Ligi galibiyetinde ünlü formayı giydi.

  • Leao, 7 numaralı formayı devraldı

    Leao, Portekiz'in ünlü 7 numaralı formasını giydikten sonra yaşadığı yoğun duyguları anlattı. İkonik forma, kısa süre önce Ronaldo'nun milli takım kampından ayrılmasının ardından boşa çıkmıştı.

    Sahneye çıkan Leao, perşembe günkü UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında efsanevi numarayı sırtına geçirdi. Bu değişiklik belli ki takıma ilham verdi ve Portekiz, Danimarka karşısında 4-2'lik heyecan verici bir galibiyet aldı.

    Ülkesi adına genellikle 17 numarayı giyen Galatasaray hücum oyuncusuna, Portekiz futbol tarihinin en ünlü formasını alma fırsatı verildi. Bu, efsanevi forvete her zaman hayranlık duyan bir oyuncu için çok büyük bir andı.

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    Bir çocukluk idolünü onurlandırmak

    Beş kez Ballon d'Or kazanan bir oyuncudan görevi devralmak hiç kolay değildi, ancak Leao bu sorumluluğu benimsedi. Yetenekli hücum oyuncusu için, kahramanıyla bu kadar özdeşleşmiş bir formayı giymek en büyük onurdu.

    "7 numarayı giymek benim için özel bir şeydi, çünkü Cristiano çocukluğumdan beri idolüm," diye açıkladı Leao, Danimarka karşısında alınan etkileyici galibiyetin ardından. "Çocuklarım da 7'sinde doğdu, bu yüzden çok mutluyum."

  • “Elimden gelenin en iyisini yaptım”

    Portekiz'de 7 numaralı formanın ağırlığı hafife alınamaz; bu forma, yıllara yayılan benzeri görülmemiş uluslararası başarıyı temsil ediyor. Leao, sahada Ronaldo'nun yerini almanın beraberinde getirdiği beklentilerin tamamen farkındaydı.

    "Bu numaraya, bu formaya saygı duymak için elimden geleni yaptım" dedi Leao.

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    Portekiz için ileriye doğru

    Ronaldo'nun mevcut milli takım kampından ayrılmasının ardından, Leao büyük olasılıkla Portekiz'in bir sonraki maçında da o forma numarasını giymeye devam edecek. Puan durumunun zirvesinde yer alan Jorge Jesus'un takımı, pazar günü Norveç ile karşılaştığında galibiyet serisini sürdürmeyi hedefleyecek.

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