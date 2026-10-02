Beş kez Ballon d'Or kazanan bir oyuncudan görevi devralmak hiç kolay değildi, ancak Leao bu sorumluluğu benimsedi. Yetenekli hücum oyuncusu için, kahramanıyla bu kadar özdeşleşmiş bir formayı giymek en büyük onurdu.

"7 numarayı giymek benim için özel bir şeydi, çünkü Cristiano çocukluğumdan beri idolüm," diye açıkladı Leao, Danimarka karşısında alınan etkileyici galibiyetin ardından. "Çocuklarım da 7'sinde doğdu, bu yüzden çok mutluyum."