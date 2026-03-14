Bayern Münih'in spor direktörü Max Eberl, Bayer Leverkusen'le 1-1 biten maçta alınan bazı tartışmalı kararlara rağmen hakem Christian Dingert'i övdü.
"Çok onur verici": Bayern Münih'in sportif direktörü Max Eberl, hakeme övgüde bulunarak sürpriz yaptı
Eberl, maçın ardından karışık bölgede yaptığı açıklamada, "50/50 olan her şeyin aleyhimizeymiş gibi geldi" dedi. Ancak hakemle bir görüşme yaptıktan sonra Bayern patronu uzlaşmacı bir tavır sergiledi: "Az önce hakemle konuştum, her şey yolunda, iyi bir diyalog oldu."
Dingert'in görüntüleri tekrar inceledikten sonra, Bayern'in Luis Diaz'ı sözde simülasyon yaptığı gerekçesiyle yanlışlıkla sarı-kırmızı kartla oyundan attığını kabul etmesi "çok onurlu" bir davranış, diye övdü Eberl. "Onun için bunun bir simülasyon olduğu açıktı, ancak şimdi görüntüleri izledi ve bunun sarı-kırmızı kartlık bir hareket olmadığını söyledi."
Diaz, 84. dakikada ceza sahası içinde Leverkusen kalecisi Janis Blaswich'e doğru ilerlemiş ve yere düşmüştü. Dingert, sahadaki bu hareketi simülasyon olarak yorumladı ve Kolombiyalı oyuncuyu sarı-kırmızı kartla erken soyunma odasına gönderdi. "Şimdi burada penaltı için savunma yapmak istemiyorum, ama bu kesinlikle bir simülasyon değil," diye DAZN'de Bayern'in orta saha oyuncusu Joshua Kimmich öfkelendi. Teknik direktör Vincent Kompany de şöyle haykırdı: "Stadyumdaki kimse neden sarı-kırmızı kart gördüğünü bilmiyor."
Luis Diaz'a sarı-kırmızı kart mı? Dietmar Hamann hakem kararını onayladı
Bu arada, eski Bayern oyuncusu Dietmar Hamann da Dingert'in tarafını tuttu. Sky yorumcusu için, hakemin Diaz'ın hareketini simülasyon olarak değerlendirip ona sarı-kırmızı kart gösterme kararı "kesinlikle anlaşılabilir"di.
Hamann, görüşünü futbol dünyasında kendisini rahatsız eden bir gelişmeyle açıkladı: "Son aylarda, hatta yıllarda, bu düşme olgusu tekrar oyuna sızdı; kendini yere atma ve penaltı provokasyonu. Ve bunun bir an önce engellenmesi gerekiyordu - bir uyarı ile de olsa, bu ikinci uyarı olsa ve oyundan atılmaya yol açsa bile. Bu yüzden hakeme tamamen katılıyorum, bana göre doğru kararı verdi."
Kompany, milli maç arası öncesindeki son maçta Diaz'ı kullanamayacak olması nedeniyle de çok sinirlendi. 29 yaşındaki hücum oyuncusu, önümüzdeki Cumartesi Union Berlin ile oynanacak iç saha maçını cezası nedeniyle kaçıracak.
Harry Kane'in iptal edilen golü bile FC Bayern'i çileden çıkardı
Diaz'ın ceza sahasındaki pozisyonu, Cumartesi öğleden sonra BayArena'da heyecan yaratan tek olay değildi. İlk yarı bitmeden kısa bir süre önce FCB forveti Nicolas Jackson'a gösterilen kırmızı kart herkes tarafından haklı bulunurken, iptal edilen iki Bayern golünden biri özellikle şiddetli tartışmalara yol açtı.
Maçın 60. dakikasında, kısa süre önce oyuna giren Harry Kane, Leverkusen kalecisi Blaswich'in uzak mesafeden attığı topu dirseğiyle engelledi. Diaz, Bayer'in ceza sahasında topu kaparak Kane'e pas verdi ve Kane'in tek yapması gereken, sözde beraberlik golünü atmaktı. Ancak VAR müdahalesinin ardından Dingert, Kane'in elle oynadığına karar verdiği için gol iptal edildi.
Dingert, maçın bitiminden sonra kararında ısrarcıydı: "Benim pozisyonumdan bunu ilk başta fark etmedim. VAR bana arka kale perspektifini bir kez daha izlememi tavsiye etti. Ve orada fark ettim: Kol, şutun yoluna hafifçe giriyor. Bu sayede hücum aşaması başlatıldı ve Bayern, pozisyonu kontrol altına alabildi."
Bayern'de ise farklı bir görüş vardı. "Bana göre bu kesinlikle geçerli bir gol," diye vurguladı Kompany ve stoper Jonathan Tag, Sky'a şunları söyledi: "Bana göre bu el ile oynama değil. O arkasını dönüyor, kolu vücudundan çok uzak değil. Bu yüzden bana göre el ile oynama değil, ama hakem öyle karar verdi."
Bayern, erken geriye düşmesine rağmen (Aleix Garcia, 6. dakika) Leverkusen'den bir puan almayı başardı; bu, 69. dakikada Diaz'ın 1-1'lik skoru belirleyen golü sayesinde oldu. Borussia Dortmund aynı anda FC Augsburg'u 2-0 yendiği için, FCB'nin en yakın takipçisiyle arasındaki fark dokuz puana indi. Yine de, kalan sekiz maçta Bayern'in bir sonraki şampiyonluk unvanını elinden alması pek olası görünmüyor.
FC Bayern München'in önümüzdeki maçları
Tarih Saat Karşılaşma 18 Mart Çarşamba 21:00 FC Bayern - Atalanta (Şampiyonlar Ligi) 21 Mart Cumartesi 15.30 FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga) 4 Nisan Cumartesi 15.30 SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga) 11 Nisan Cumartesi 18.30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)