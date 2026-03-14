"Çok onur verici": Bayern Münih'in sportif direktörü Max Eberl, hakeme övgüde bulunarak sürpriz yaptı

Eberl, maçın ardından karışık bölgede yaptığı açıklamada, "50/50 olan her şeyin aleyhimizeymiş gibi geldi" dedi. Ancak hakemle bir görüşme yaptıktan sonra Bayern patronu uzlaşmacı bir tavır sergiledi: "Az önce hakemle konuştum, her şey yolunda, iyi bir diyalog oldu."

Dingert'in görüntüleri tekrar inceledikten sonra, Bayern'in Luis Diaz'ı sözde simülasyon yaptığı gerekçesiyle yanlışlıkla sarı-kırmızı kartla oyundan attığını kabul etmesi "çok onurlu" bir davranış, diye övdü Eberl. "Onun için bunun bir simülasyon olduğu açıktı, ancak şimdi görüntüleri izledi ve bunun sarı-kırmızı kartlık bir hareket olmadığını söyledi."

Diaz, 84. dakikada ceza sahası içinde Leverkusen kalecisi Janis Blaswich'e doğru ilerlemiş ve yere düşmüştü. Dingert, sahadaki bu hareketi simülasyon olarak yorumladı ve Kolombiyalı oyuncuyu sarı-kırmızı kartla erken soyunma odasına gönderdi. "Şimdi burada penaltı için savunma yapmak istemiyorum, ama bu kesinlikle bir simülasyon değil," diye DAZN'de Bayern'in orta saha oyuncusu Joshua Kimmich öfkelendi. Teknik direktör Vincent Kompany de şöyle haykırdı: "Stadyumdaki kimse neden sarı-kırmızı kart gördüğünü bilmiyor."