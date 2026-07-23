"Çok olgunlaştı" - Luis de la Fuente, Lamine Yamal'ın 2026 Dünya Kupası'nda İspanya için "harika bir iş" çıkardığını vurguladı

Yamal, 2026 Dünya Kupası’na dünya futbolunda en çok konuşulan genç oyunculardan biri olarak katıldı ve turnuvanın başlangıcında hâlâ bir sakatlıkla boğuşmasına rağmen De la Fuente’nin rehberliğinde beklentileri boşa çıkarmadı. İspanya teknik direktörü, genç oyuncunun turnuvanın zorluklarına nasıl uyum sağladığını hemen vurguladı ve zihinsel gelişiminin sahadaki teknik yeteneği kadar önemli olduğunu belirtti.

De la Fuente, Marca’ya yaptığı açıklamada gururla şunları söyledi: “Lamine, olağanüstü bir deneyim yaşayan ve muhteşem bir performans sergileyen bir futbolcu. Çok olgunlaştı, takım için son derece sıkı çalıştı ve bireysel şöhretten çok takımın menfaatini ön planda tutmayı başardı.”