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"Çok olgunlaştı" - Luis de la Fuente, Lamine Yamal'ın 2026 Dünya Kupası'nda İspanya için "harika bir iş" çıkardığını vurguladı
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Yamal’ın gelişim süreci ve etkisi üzerine düşünceler
Yamal, 2026 Dünya Kupası’na dünya futbolunda en çok konuşulan genç oyunculardan biri olarak katıldı ve turnuvanın başlangıcında hâlâ bir sakatlıkla boğuşmasına rağmen De la Fuente’nin rehberliğinde beklentileri boşa çıkarmadı. İspanya teknik direktörü, genç oyuncunun turnuvanın zorluklarına nasıl uyum sağladığını hemen vurguladı ve zihinsel gelişiminin sahadaki teknik yeteneği kadar önemli olduğunu belirtti.
De la Fuente, Marca’ya yaptığı açıklamada gururla şunları söyledi: “Lamine, olağanüstü bir deneyim yaşayan ve muhteşem bir performans sergileyen bir futbolcu. Çok olgunlaştı, takım için son derece sıkı çalıştı ve bireysel şöhretten çok takımın menfaatini ön planda tutmayı başardı.”
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De la Fuente, bireysel şöhret yerine insanlığı övüyor
Yamal turnuvada sadece bir gol attı, ancak De la Fuente yine de onun genel katkısından çok memnun kaldı ve şunları ekledi: “O harika bir futbolcu, çok genç ve hâlâ gelişme aşamasında, ancak bu deneyim onu gelecekte daha da iyi hale getirecek. Gelişimi planlı bir şekilde ilerliyor. Bir süre sahalardan uzak kalmıştı ve harika bir iş çıkardı.”
Teknik direktör, aslen başarılı Avrupa Şampiyonası serüveni sırasında şekillenen “La Familia” temel konseptinin, durdurulamaz Dünya Kupası ivmelerinin arkasındaki itici güç olmaya devam ettiğini yineledi. “Tartışmasız futbol yeteneğinin ötesinde, insani niteliklerini vurgulamak isterim,” diye açıkladı. “Cömert ve birbirine destek olan bir grup. Dünyanın en iyi milli takımlarıyla karşılaştık, ancak onlar dünyanın en iyi takımıyla karşılaştılar.”
26 Spartalı: Oyunun seçkin karakterlerini etkisiz hale getirmek
De la Fuente, eleme turlarında Kylian Mbappé’nin Fransa’sı ve Lionel Messi’nin Arjantin’i gibi efsanevi hücum güçlerini tamamen felç eden şiddetli ve kolektif savunma kimliğini örneklemek için çarpıcı bir tarihsel benzetme yaptı. Teknik direktör, “takım öncelikli” felsefesini, seçkin uluslararası rakiplerinin süperstarlara bağımlı modelleriyle gururla karşılaştırdı.
"Cristiano'nun Portekiz'iyle ve Mbappé'nin Fransa'sıyla karşılaştığımızı ve Messi'nin Arjantin'iyle oynayacağımızı söylemiştik... ama onların karşı karşıya kalması gereken 26 kişilik bir kadro vardı," dedi teknik direktör tutkuyla. “300 Spartalı’nın o meşhur sözünü hatırlayacak olursak… evet, biz de o 26 İspanyol’uz.” Bu bütünlüklü yapısal blok, final maçında 120 zorlu dakika boyunca agresif Arjantin hücum hattını toplamda sadece iki şut atabilecek kadar sınırladı.
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"En iyisi daha gelmedi"
Dünya şampiyonu olarak son 96 saati nasıl değerlendirdiği sorulduğunda De la Fuente şöyle konuştu: “Duygulanıyorum ve gurur duyuyorum; ortak bir amaç uğruna birleşen bir ulusun sevgisini ve mutluluğunu hissediyorum. Bu da insana çok, çok büyük bir tatmin ve memnuniyet hissi veriyor.”
Dünyayı büyüleyen bu İspanya kadrosunun zirveye ulaşıp ulaşmadığı sorulduğunda teknik direktör şöyle yanıt verdi: “Hiç de değil. Ben çok titizim; rekabetçiliğe çok önem veririm. Her zaman daha iyiye gidilebileceğine inananlardanım. Bu, işimizde, her antrenmanımızda, yaptığımız her çalışmada her gün uyguladığımız bir ilkedir: her zaman dünden daha iyisini yapmak. Bu takımın en iyi hali henüz ortaya çıkmadı. En iyisi daha gelmedi.”
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