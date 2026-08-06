Arteta, geçen hafta Girona'yı 4-1 yenen takımdaki ilk 11'i değiştirmedi; kadroda Kai Havertz, Viktor Gyokeres ve yeni transfer Christos Tzolis de yer aldı. Ancak alışılmadık hatalar, takımın olağan ritmini tamamen bozdu.

Arteta, "İlk yarıda, daha fazla as oyuncuyla, iki çok farklı şey vardı; nasıl oynadığımız ve nasıl mücadele ettiğimiz, çünkü oynadığımız sürede harika anlarımız oldu" dedi.

"Özellikle kendi ceza sahamızda ve çevresinde, alışık olduğumuz bazı standartlarda mücadele etme şeklimiz açısından. Dolayısıyla açıkça geliştirmemiz gereken şeyler var, maçtan çıkarılacak bazı olumlu noktalar da var ve bazen kötü bir sonuç, içimizde daha da fazla ateş yaratmak açısından iyi olabilir."