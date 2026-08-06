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Arsenal FC v Real Betis Balompie - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Yosua Arya

Çeviri:

“Çok öfkeliler!”: Mikel Arteta, Arsenal soyunma odasının “üzücü” Real Betis yenilgisine verdiği kızgın tepkiyi açıkladı

M. Arteta
Arsenal
Arsenal - Real Betis
Real Betis
Club Friendlies

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, oyuncularının Dublin'de Real Betis'e karşı alınan 3-1'lik hazırlık maçı yenilgisinin ardından "öfkeden deliye döndüğünü" açıkladı. Arsenal, savunmadaki bir dizi hatanın bedelini ağır öderken yaz programında hayal kırıklığı yaratan bir mağlubiyet yaşadı.

  • Arsenal, sezon öncesi maçta mağlup oldu

    Arsenal, çarşamba akşamı Real Betis karşısında sezon öncesi oynanan maçta aldığı hayal kırıklığı yaratan 3-1'lik yenilgiyle yeniden ayakları yere bastı. İngiliz ekibi, Dublin'deki tamamen dolu Aviva Stadyumu'nda savunmada ilk andan itibaren zorlandı.

    İspanyol ekip, Rodrigo Riquelme ve Nelson Deossa'nın golleriyle açılış bölümünde kısa sürede iki farklı üstünlüğü yakaladı. Piero Hincapie Arsenal adına farkı bire indirse de, eski West Ham United orta saha oyuncusu Pablo Fornals devre arasından kısa süre önce iki gollü farkı yeniden sağladı.

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  • Arsenal FC v Real Betis Balompie - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Arteta, soyunma odasındaki öfkeyi memnuniyetle karşıladı

    Sahadaki inanılmaz derecede dağınık performansa rağmen Arteta, takımının tutkulu tepkisinden sessizce memnun kaldı. İspanyol teknik adam, oyuncuların devre arasında savunmadaki kendi hataları nedeniyle gözle görülür şekilde hayal kırıklığı yaşadığını açıkladı.

    "Çok üzgünler, birbirlerine sert çıktılar. Öfkeden kuduruyorlar ama bu iyi. İhtiyacımız olan da bu" dedi ESPN'in aktardığına göre. "Önemli olan bunu kazanmak ve biz kazanmayı başaramadık, bu yüzden sonuçtan dolayı açıkça hayal kırıklığı yaşıyoruz. Doğru, 25 oyuncu kullandık, bu yüzden maça biraz bağlam kazandırmak gerekiyor."

  • Savunmadaki hatalar ilk 11’i pahalıya mal ediyor

    Arteta, geçen hafta Girona'yı 4-1 yenen takımdaki ilk 11'i değiştirmedi; kadroda Kai Havertz, Viktor Gyokeres ve yeni transfer Christos Tzolis de yer aldı. Ancak alışılmadık hatalar, takımın olağan ritmini tamamen bozdu.

    Arteta, "İlk yarıda, daha fazla as oyuncuyla, iki çok farklı şey vardı; nasıl oynadığımız ve nasıl mücadele ettiğimiz, çünkü oynadığımız sürede harika anlarımız oldu" dedi.

    "Özellikle kendi ceza sahamızda ve çevresinde, alışık olduğumuz bazı standartlarda mücadele etme şeklimiz açısından. Dolayısıyla açıkça geliştirmemiz gereken şeyler var, maçtan çıkarılacak bazı olumlu noktalar da var ve bazen kötü bir sonuç, içimizde daha da fazla ateş yaratmak açısından iyi olabilir."

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  • Arsenal FC v Real Betis Balompie - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Dublin’deki uyarı niteliğindeki yenilginin ardından yola devam etmek

    Arsenal, yaz kampı sona ererken şimdi savunmadaki kırılganlıklarını hızla gidermeye çalışacak. Arteta'nın ekibi, 16 Ağustos'ta Community Shield'da Manchester City ile karşılaşacakları yeni resmi sezon başlamadan önce ritmini hızla yeniden bulmak zorunda.

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