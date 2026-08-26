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Arsenal FC v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya

Çeviri:

'Çok mümkün' - Paul Scholes, Mikel Arteta'nın ekibi tarihi bir üstünlüğü hedeflerken Arsenal'in 'korkutucu' üçleme yapabileceğini söyledi

Arsenal
M. Arteta
Premier Lig

Manchester United efsaneleri Paul Scholes ve Gary Neville, Arsenal'ın bu sezon zorlu mücadeleyle kazandığı Premier League şampiyonluğunu koruyacağını güçlü şekilde destekledi. Mikel Arteta'nın zaten etkileyici olan kadrosunu önemli ölçüde güçlendirmesiyle birlikte Scholes, son İngiltere şampiyonunun tarihi bir üçleme yapmasının da fazlasıyla mümkün olduğuna inanıyor.

  • Efsaneler, Arsenal’ın zafere ulaşacağını düşünüyor

    Scholes ve Neville, Arsenal'ın bu sezon Premier League şampiyonluğunu koruyacağını öngördü. Arteta'nın müthiş ekibi, mayısta iki on yıllık lig hasretine sonunda son verdi ve bunu tekrarlamanın en güçlü favorisi olarak şimdiden gösteriliyor.

    Arsenal, şampiyonluk unvanını savunmaya etkileyici bir başlangıç yaptı ve yeni yükselen Coventry City karşısında 3-0'lık rahat bir galibiyet aldı. Zaten oturmuş olan kadrosuna önemli bir derinlik katan Kuzey Londra devi, İngiliz futboluna bir kez daha hükmetmeye hazır görünüyor.

    En yakın rakiplerini etkileyen büyük teknik direktör değişiklikleriyle birlikte Arsenal, tartışmasız en büyük favori olarak öne çıktı. Hem Manchester City hem de Liverpool, Pep Guardiola ve Arne Slot'un ayrılıklarının ardından şu anda zorlu bir geçiş sürecinden geçiyor.

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    Üçleme konuşmaları ciddi ivme kazanıyor

    Lig şampiyonluğunu korumak birincil hedef olmaya devam ederken, olası bir üçleme ihtimaline dair tartışmalar da şimdiden gündeme gelmeye başladı. Arteta'nın ekibi geçen sezon Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain'e yürek burkan bir yenilgi alırken, Carabao Cup finalinde de City'ye kaybetti. Eski forvet Dion Dublin, The Good, The Bad & The Football podcast'inde konuşurken Arsenal'ın eşi benzeri görülmemiş üçleme şansını göz ardı etmeyi reddetti.

    "Arsenal'ın üçlemeyi kazanacağını söylemeyeceğim ama bunu da ihtimal dışı bırakmayacağım," diye açıkladı Dublin. "En iyi ve en oturmuş kadroya sahipler ve kulüpte gerçek bir uyum var."

    1999'da Manchester United ile üçleme kazanan Scholes da Dublin'in değerlendirmesine hızla katılarak şunları söyledi: "Buna katılıyorum. Görünümlerine bakılırsa bunun çok mümkün olduğunu düşünüyorum. Hâlâ transfer döneminin son haftasında bir oyuncu daha alabileceklerini düşünüyorum ki bu korkutucu. Ayrıca üst düzey bir savunmacı olan Ezri Konsa'yı da yeni transfer ettiler."

  • Arteta korkutucu bir kadro kuruyor

    Arsenal'ın yaz dönemi transfer hamlesi, onların yurt içi ve Avrupa'da başarı şansını tartışmasız şekilde güçlendirdi. Arteta, Bruno Guimaraes, Christos Tzolis ve Ezri Konsa gibi yüksek kaliteli takviyeleri yetenekli kadrosuna başarıyla entegre etti.

    Neville de kısa süre önce Sky Sports'ta katıldığı bir programda Scholes'un kendinden emin değerlendirmesine tamamen katıldı. Şampiyonluk tahmini sorulduğunda Neville şu yanıtı verdi: "Yüzde yüz Arsenal. Açık ara öndeler. Şu anda savunmada ve orta sahada sahip olduklarıyla, ellerindeki iyi hücumcularla birlikte gerçekten çok iyi bir seviyedeler, bu yüzden iyiler."

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  • Aston Villa sıradaki meydan okuma oluyor

    Arsenal, pazartesi gecesi Premier League'e döndüğünde yeni sezondaki kusursuz başlangıcını sürdürmeye çalışacak. Son şampiyon, üst düzey ligde ilgi çekici geçmesi beklenen mücadelede Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

    Villa ise, gerçekten son derece kötü geçen açılış hafta sonunun ardından bu maça acilen olumlu bir yanıt arayarak çıkıyor. Endişe verici bir yaz transfer döneminin yarattığı belirsizliğin etkisindeki ekip, pazar günü Brighton'a 4-0'lık skorla acımasızca yenildi.

    Rakipleri puan kaybederken ve form sıkıntısı yaşarken, Arteta yıldızlarla dolu kadrosundan mutlak konsantrasyon isteyecek. Bir ikna edici galibiyet daha almaları halinde, Emirates Stadyumu çevresinde giderek artan heyecan büyümeye devam edecek.

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