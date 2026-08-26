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'Çok mümkün' - Paul Scholes, Mikel Arteta'nın ekibi tarihi bir üstünlüğü hedeflerken Arsenal'in 'korkutucu' üçleme yapabileceğini söyledi
Efsaneler, Arsenal’ın zafere ulaşacağını düşünüyor
Scholes ve Neville, Arsenal'ın bu sezon Premier League şampiyonluğunu koruyacağını öngördü. Arteta'nın müthiş ekibi, mayısta iki on yıllık lig hasretine sonunda son verdi ve bunu tekrarlamanın en güçlü favorisi olarak şimdiden gösteriliyor.
Arsenal, şampiyonluk unvanını savunmaya etkileyici bir başlangıç yaptı ve yeni yükselen Coventry City karşısında 3-0'lık rahat bir galibiyet aldı. Zaten oturmuş olan kadrosuna önemli bir derinlik katan Kuzey Londra devi, İngiliz futboluna bir kez daha hükmetmeye hazır görünüyor.
En yakın rakiplerini etkileyen büyük teknik direktör değişiklikleriyle birlikte Arsenal, tartışmasız en büyük favori olarak öne çıktı. Hem Manchester City hem de Liverpool, Pep Guardiola ve Arne Slot'un ayrılıklarının ardından şu anda zorlu bir geçiş sürecinden geçiyor.
- AFP
Üçleme konuşmaları ciddi ivme kazanıyor
Lig şampiyonluğunu korumak birincil hedef olmaya devam ederken, olası bir üçleme ihtimaline dair tartışmalar da şimdiden gündeme gelmeye başladı. Arteta'nın ekibi geçen sezon Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain'e yürek burkan bir yenilgi alırken, Carabao Cup finalinde de City'ye kaybetti. Eski forvet Dion Dublin, The Good, The Bad & The Football podcast'inde konuşurken Arsenal'ın eşi benzeri görülmemiş üçleme şansını göz ardı etmeyi reddetti.
"Arsenal'ın üçlemeyi kazanacağını söylemeyeceğim ama bunu da ihtimal dışı bırakmayacağım," diye açıkladı Dublin. "En iyi ve en oturmuş kadroya sahipler ve kulüpte gerçek bir uyum var."
1999'da Manchester United ile üçleme kazanan Scholes da Dublin'in değerlendirmesine hızla katılarak şunları söyledi: "Buna katılıyorum. Görünümlerine bakılırsa bunun çok mümkün olduğunu düşünüyorum. Hâlâ transfer döneminin son haftasında bir oyuncu daha alabileceklerini düşünüyorum ki bu korkutucu. Ayrıca üst düzey bir savunmacı olan Ezri Konsa'yı da yeni transfer ettiler."
Arteta korkutucu bir kadro kuruyor
Arsenal'ın yaz dönemi transfer hamlesi, onların yurt içi ve Avrupa'da başarı şansını tartışmasız şekilde güçlendirdi. Arteta, Bruno Guimaraes, Christos Tzolis ve Ezri Konsa gibi yüksek kaliteli takviyeleri yetenekli kadrosuna başarıyla entegre etti.
Neville de kısa süre önce Sky Sports'ta katıldığı bir programda Scholes'un kendinden emin değerlendirmesine tamamen katıldı. Şampiyonluk tahmini sorulduğunda Neville şu yanıtı verdi: "Yüzde yüz Arsenal. Açık ara öndeler. Şu anda savunmada ve orta sahada sahip olduklarıyla, ellerindeki iyi hücumcularla birlikte gerçekten çok iyi bir seviyedeler, bu yüzden iyiler."
Aston Villa sıradaki meydan okuma oluyor
Arsenal, pazartesi gecesi Premier League'e döndüğünde yeni sezondaki kusursuz başlangıcını sürdürmeye çalışacak. Son şampiyon, üst düzey ligde ilgi çekici geçmesi beklenen mücadelede Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.
Villa ise, gerçekten son derece kötü geçen açılış hafta sonunun ardından bu maça acilen olumlu bir yanıt arayarak çıkıyor. Endişe verici bir yaz transfer döneminin yarattığı belirsizliğin etkisindeki ekip, pazar günü Brighton'a 4-0'lık skorla acımasızca yenildi.
Rakipleri puan kaybederken ve form sıkıntısı yaşarken, Arteta yıldızlarla dolu kadrosundan mutlak konsantrasyon isteyecek. Bir ikna edici galibiyet daha almaları halinde, Emirates Stadyumu çevresinde giderek artan heyecan büyümeye devam edecek.
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