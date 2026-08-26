Scholes ve Neville, Arsenal'ın bu sezon Premier League şampiyonluğunu koruyacağını öngördü. Arteta'nın müthiş ekibi, mayısta iki on yıllık lig hasretine sonunda son verdi ve bunu tekrarlamanın en güçlü favorisi olarak şimdiden gösteriliyor.

Arsenal, şampiyonluk unvanını savunmaya etkileyici bir başlangıç yaptı ve yeni yükselen Coventry City karşısında 3-0'lık rahat bir galibiyet aldı. Zaten oturmuş olan kadrosuna önemli bir derinlik katan Kuzey Londra devi, İngiliz futboluna bir kez daha hükmetmeye hazır görünüyor.

En yakın rakiplerini etkileyen büyük teknik direktör değişiklikleriyle birlikte Arsenal, tartışmasız en büyük favori olarak öne çıktı. Hem Manchester City hem de Liverpool, Pep Guardiola ve Arne Slot'un ayrılıklarının ardından şu anda zorlu bir geçiş sürecinden geçiyor.