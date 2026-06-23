Messi, Dünya Kupası’ndaki 17. ve 18. gollerini atarak Alman forvet Miroslav Klose’yi geride bıraktı ve futbol tarihinin zirvesine tek başına çıktı. Onun kusursuz performansı, Arjantin’i J Grubu’nun zirvesine taşıdı ve takımın grup aşamasındaki son maçı öncesinde üzerindeki büyük baskıyı hafifletti.

Tarihi kişisel başarılarına rağmen, tecrübeli forvet ayaklarını yere sağlam bastı ve şunları ekledi: “Tüm maçlarımızı kazanmak her zaman planlarımız arasında yer alır. Biz Arjantin'iz ve her rakibe karşı kazanmayı hedefliyoruz, ancak bunun kolay olmadığını biliyoruz ve bunu sahada başarmamız gerekiyor - ve bugün Arjantin bunu başardı. İstediğimiz uzun süreli top hakimiyetini sağlamak bize pahalıya mal oldu. Rakip bize çok fazla zarar vermedi, ancak çok çekişmeli bir maçtı ve çok hızlı oynadılar.

"Maçın gidişatından ve özellikle de galibiyetten memnunum. Altı puanı almayı başardık; son 32 turuna kalmak ilk hedeflerimizden biriydi. Üstelik birinci olarak tur atladık.

"Şimdi, ilk hedefimize ulaştığımızı bilerek sakin bir hafta geçireceğiz. Şu an için bir şey yok, bundan sonra ne olacağını düşünüyoruz. Evet, bunu her zamanki gibi özel bir deneyim olarak yaşıyorum. Daha önce de söylediğim gibi, oynamaktan ve sahada iyi vakit geçirmekten keyif alıyorum."