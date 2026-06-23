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"Çok kötü vurdum!" - Arjantin kaptanı, Dünya Kupası gol rekorunu kırarak toparlanmasına rağmen Avusturya karşısında kaçırdığı şok penaltı nedeniyle 'çok kızgın'
Talisman, penaltıdan kaynaklanan hayal kırıklığını aşmayı başardı
Son şampiyon, kaptanının 8. dakikada alışılmadık bir şekilde penaltıyı direğin yanından dışarı atmasına rağmen Teksas’ta eleme turlarına yükselmeyi garantiledi. Bu, Messi’nin turnuva tarihindeki penaltı atışlarında (penaltı atışları hariç) üçüncü başarısızlığıydı; ancak bu istatistiksel düşüşü kısa sürede telafi etti. Tecrübeli forvet, devre arasına girmeden önce skoru açarak toparlandı ve ikinci yarının uzatma dakikalarında kusursuz bir ikinci gol daha atarak, bu turnuvadaki sadece iki maçta gol sayısını beşe çıkardı.
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Kaptan, kaçırılan gol yüzünden öfkeleniyor
Takımın sembolü niteliğindeki oyun kurucu, 12 yarda mesafeden attığı penaltıyı kaçırmasının üzüntüsünü yaşadıktan sonra takım arkadaşlarını toparladı.
Messi şöyle konuştu: "Bugün penaltıyı kaçırdığım için çok sinirlendiğim bir an oldu. Çok kötü vurdum ama neyse ki o durumu tersine çevirebildik, öne geçtik ve üç puanı aldık; önemli olan da bu.
"Elbette galibiyet almak planlarımız arasındaydı. Bunun kolay olmayacağını biliyorduk, özellikle de Dünya Kupası'nın gidişatı göz önüne alındığında. Her maç zor, kimse kolay pes etmiyor. Rakibin bize büyük bir tehlike oluşturmadığı doğru, ancak maç çok sıkışık ve yoğundu; oynaması zor bir maçtı. Çok hızlı oynadılar. Ama önemli olan şey, tur atlamaktı."
Tarihi bir dönüm noktası zaferi taçlandırıyor
Messi, Dünya Kupası’ndaki 17. ve 18. gollerini atarak Alman forvet Miroslav Klose’yi geride bıraktı ve futbol tarihinin zirvesine tek başına çıktı. Onun kusursuz performansı, Arjantin’i J Grubu’nun zirvesine taşıdı ve takımın grup aşamasındaki son maçı öncesinde üzerindeki büyük baskıyı hafifletti.
Tarihi kişisel başarılarına rağmen, tecrübeli forvet ayaklarını yere sağlam bastı ve şunları ekledi: “Tüm maçlarımızı kazanmak her zaman planlarımız arasında yer alır. Biz Arjantin'iz ve her rakibe karşı kazanmayı hedefliyoruz, ancak bunun kolay olmadığını biliyoruz ve bunu sahada başarmamız gerekiyor - ve bugün Arjantin bunu başardı. İstediğimiz uzun süreli top hakimiyetini sağlamak bize pahalıya mal oldu. Rakip bize çok fazla zarar vermedi, ancak çok çekişmeli bir maçtı ve çok hızlı oynadılar.
"Maçın gidişatından ve özellikle de galibiyetten memnunum. Altı puanı almayı başardık; son 32 turuna kalmak ilk hedeflerimizden biriydi. Üstelik birinci olarak tur atladık.
"Şimdi, ilk hedefimize ulaştığımızı bilerek rahat bir hafta geçireceğiz. Şu an için bir şey yok, bundan sonra ne olacağını düşünüyoruz. Evet, bunu her zamanki gibi özel bir deneyim olarak yaşıyorum. Daha önce de söylediğim gibi, oynamaktan ve sahada iyi vakit geçirmekten keyif alıyorum."
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Eleme maçları için hazırlıklar erkenden başlıyor
Lionel Scaloni’nin takımı, cumartesi günü Ürdün ile oynayacağı son maçla grup aşamasındaki ilk maçlarını tamamlayacak ve turnuvadaki kusursuz performansını sürdürmeyi hedefleyecek. Eleme turunu garantilemiş olan teknik ekip, yıldızlarla dolu kadrosunda rahatlıkla rotasyon yapabilir ve yoğun eleme turları için oyuncularının enerjisini koruyabilir.
H Grubu'nun ikincisiyle oynanması beklenen 32'li tur maçı büyük önem taşıyor ve bir sonraki turda Avrupa'nın devlerinden İspanya ile erken bir dev karşılaşma yaşanmasına yol açabilir.