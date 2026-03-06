United üçüncü sırada yer alırken, Arne Slot'un Liverpool'daki geleceği, hayal kırıklığı yaratan bir iç saha kampanyasının ardından mercek altına alındı. Shearer, Hollandalı teknik adamın gelecek sezon Anfield'da kalabilmek için ilk beş içinde yer alması gerektiğine inanıyor, özellikle de Reds'in önceki başarılarının ardından Premier League şampiyonluğu için ciddi bir mücadele verememesi nedeniyle.

Shearer, "Arne Slot'un gelecek sezon Liverpool'da kalmasının anahtarı, Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilemek. Liverpool'un yaz aylarında yaptığı harcamalar göz önüne alındığında, en büyük hayal kırıklığı lig şampiyonluğu için tekrar mücadele edememeleri. Bu fırsat üç dört ay önce kaçtı. Eğer ilk beşe giremezlerse, Slot'un gelecek sezon görevde olup olmayacağı şüphesiz sorgulanacaktır. Bu büyüklükteki bir kulüp için, ligi kazandıktan sonra harcadıkları parayı düşünürsek, ilk beşe girememek onu baskı altında bırakacaktır."