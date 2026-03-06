Getty Images Sport
Çeviri:
"Çok kötü" - Alan Shearer, Manchester United'ı eleştiriyor ve "kötü" Red Devils'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanacağına inanamıyor
Shearer, Man Utd'nin kalite eksikliğini eleştiriyor
Betfair'e konuşan Shearer, Red Devils'ın son performansları hakkında sert eleştirilerde bulunarak şunları söyledi: "Man United'ın Çarşamba günü [Newcastle'a 2-1 yenildikleri maçta] gösterdiği performans, Ruben Amorim yönetimindeki takımın performansına biraz benziyordu. Bruno Fernandes dışında, çok düz bir oyun sergilediler. Forvet pozisyonlarında hiçbir şey yoktu. Aaron Ramsdale'in birkaç iyi kurtarış yaptığı biliyorum, biri harika bir kafa vuruşuydu, ama o zaman bile Michael Carrick'in yapmaya çalıştığı değişiklikler işe yaramadı. Man Utd'nin bu kadar kötü olması beni hoş bir şekilde şaşırttı. Onlardan daha fazlasını bekliyordum. Üçüncü sıradalar ve ben onların iyi bir takım olduğunu düşünmüyorum. Şampiyonlar Ligi'ne kalma şansları yüksek, bu da bu sezonki kötü performanslarını düşündüğünüzde şaşırtıcı bir durum."
- Getty Images Sport
Carrick ve Scholes sürtünmesi
Eleştiriler takımın taktiksel düzeniyle sınırlı kalmadı, Shearer ayrıca United'ın ikonik ismi Paul Scholes'un eski takım arkadaşı Carrick'e yönelik şaşırtıcı kamuoyu tepkisini de ele aldı. İki efsanevi orta saha oyuncusu arasındaki gerilim, sezonun sonuna doğru Old Trafford'da yaşanan dramaya bir başka ilgi çekici boyut daha ekledi.
Shearer, bu gerginliği şöyle yorumladı: "Paul Scholes, Manchester United'ın Michael Carrick yönetiminde bazı maçlarda gerçekten kötü oynadığını söyledi. Kötü oynamış olabilirler, ama sonuçları alıyorlar. Sanırım geçen geceki gibi oynadığınızda ve iyi oynamadığınızda, eleştirileceksiniz. Scholes ve Carrick arasında bir dostluk olup olmadığını bilmiyorum, ama eski takım arkadaşları ve sahada birlikte mücadele etmişlerdi, bu yüzden bu durum biraz şaşırtıcı olabilir. Ancak dünyanın nasıl işlediğini biliyoruz ve bunun Michael'ı çok üzeceğini sanmıyorum."
Anfield'da baskı altındaki slot
United üçüncü sırada yer alırken, Arne Slot'un Liverpool'daki geleceği, hayal kırıklığı yaratan bir iç saha kampanyasının ardından mercek altına alındı. Shearer, Hollandalı teknik adamın gelecek sezon Anfield'da kalabilmek için ilk beş içinde yer alması gerektiğine inanıyor, özellikle de Reds'in önceki başarılarının ardından Premier League şampiyonluğu için ciddi bir mücadele verememesi nedeniyle.
Shearer, "Arne Slot'un gelecek sezon Liverpool'da kalmasının anahtarı, Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilemek. Liverpool'un yaz aylarında yaptığı harcamalar göz önüne alındığında, en büyük hayal kırıklığı lig şampiyonluğu için tekrar mücadele edememeleri. Bu fırsat üç dört ay önce kaçtı. Eğer ilk beşe giremezlerse, Slot'un gelecek sezon görevde olup olmayacağı şüphesiz sorgulanacaktır. Bu büyüklükteki bir kulüp için, ligi kazandıktan sonra harcadıkları parayı düşünürsek, ilk beşe girememek onu baskı altında bırakacaktır."
- Getty Images Sport
Manchester United için bundan sonra ne olacak?
Manchester United, Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışı kızışırken, Premier Lig tablosunda üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştırmak için geri dönüş yapmayı hedefliyor. Kırmızı Şeytanlar, 15 Mart'ta Old Trafford'da Aston Villa'yı ağırlamaya hazırlanırken zorlu bir sınava çıkacak. Unai Emery'nin takımı, ligde United'ın sadece bir sıra altında yer alıyor. Sezonun belirleyici aşamasına girerken, United bir galibiyetin, ilk dörtte yer alma mücadelesinde avantajını korumak ve Şampiyonlar Ligi hedefini sürdürmek için önemli bir rol oynayabileceğini biliyor.
Reklam