Cadena SER'e verdiği röportajda Cucurella, takımın koşu istatistiklerine verdiği samimi tepkiyi paylaştı. Savunmacı, rakamların kendisini hazırlıksız yakaladığını kabul ederken, takımın sahada kesinlikle her şeyini ortaya koyduğunu vurguladı.

"Gerçek şu ki bu beni şaşırttı, çünkü mesele uzun süre topa sahip olmak olsaydı belki hayır diyebilirdim ama koşmak... Bence biz çok koşuyoruz" diye açıkladı Cucurella.

"Eğer her maçı kazanmış olsaydık, çok az koştuğumuz konuşulmazdı. Çok az koştuğumuzu ama çok etkili olduğumuzu ya da buna benzer başka bir manşet söylerlerdi."