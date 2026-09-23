Getty Images Sport
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'Çok koşuyoruz!' - Marc Cucurella, şok La Liga yenilgilerinin ardından Real Madrid'in tembel olduğu iddialarına yanıt verdi
İlk eleştirileri umursamadan
Cucurella, Madrid'ın lig sezonuna zorlu bir başlangıç yapmasının ardından takımın çalışma temposuna yönelik endişeleri reddetti. Savunmacı, Real Madrid'in şu anda İspanya birinci liginde en az mesafe kat eden takım olduğunu öne süren istatistiklere hızla yanıt verdi.
İspanya Milli Takımı kampındayken konuşan bek oyuncusu, yoğun incelemenin tamamen sonuçlara bağlı olduğunu savundu. Cucurella, bu eleştirilerin yalnızca Atletico'ya ve Betis'e karşı aldıkları son yüksek profilli mağlubiyetler nedeniyle var olduğuna inanıyor.
Madrid'in yıldızı, takım arkadaşlarının efor eksikliği yaşamadığında ısrarcı. Takımın fiziksel performansı etrafında süren tartışmanın büyük ölçüde medyanın aşırı tepkisinden kaynaklandığı konusunda da güvenini koruyor.
- Getty Images Sport
Takımın çalışma temposunu savunmak
Cadena SER'e verdiği röportajda Cucurella, takımın koşu istatistiklerine verdiği samimi tepkiyi paylaştı. Savunmacı, rakamların kendisini hazırlıksız yakaladığını kabul ederken, takımın sahada kesinlikle her şeyini ortaya koyduğunu vurguladı.
"Gerçek şu ki bu beni şaşırttı, çünkü mesele uzun süre topa sahip olmak olsaydı belki hayır diyebilirdim ama koşmak... Bence biz çok koşuyoruz" diye açıkladı Cucurella.
"Eğer her maçı kazanmış olsaydık, çok az koştuğumuz konuşulmazdı. Çok az koştuğumuzu ama çok etkili olduğumuzu ya da buna benzer başka bir manşet söylerlerdi."
Gelişimi yönlendirmek için verileri kullanmak
Real Madrid, Betis'e karşı aldığı sinir bozucu yenilgi ve Atletico'ya karşı derbide yaşadığı acı verici mağlubiyetin ardından medyanın yoğun baskısıyla karşı karşıya kaldı. Bu aksilikler, doğal olarak takımın maçlara fiziksel yaklaşımı etrafındaki tartışmaları da büyüttü.
Takım arkadaşlarını güçlü şekilde savunmasına rağmen Cucurella, altta yatan istatistiklerin yadsınamaz değerini kabul etti. Kadronun mevcut eksiklerini gidermek için bu verileri yapıcı biçimde kullanması gerektiğini de kabul etti.
İspanyol milli oyuncu, "Sonuçta veriler ortada" dedi. "Veriler aynı zamanda gelişmek, bazı şeyler üzerinde çalışmak ve belki de biraz daha fazlasını vermemiz ya da bazı şeyleri geliştirmeyi tamamlamamız gerektiğini bilmek açısından da faydalı."
- Getty Images Sport
Gelecekteki zaferlere odaklanmak
Madrid, yerel futbol nihayet geri döndüğünde galibiyet formunu yeniden bulmak için çaresizce uğraşacak. Real Madrid'i zorlu bir fikstür bekliyor ve artan baskıyı hafifletmek için üç puanı almak en büyük öncelik olmaya devam ediyor. Bu arada Cucurella, ilk olarak İspanya ile milli görevine gidecek. İspanya ise İngiltere, Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.
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