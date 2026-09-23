24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
Çeviri:

'Çok koşuyoruz!' - Marc Cucurella, şok La Liga yenilgilerinin ardından Real Madrid'in tembel olduğu iddialarına yanıt verdi

M. Cucurella
Real Madrid
La Liga

Real Madrid savunmacısı Marc Cucurella, takımının La Liga'da en az koşan ekip olduğunu öne süren istatistikleri küçümsedi. İspanyol milli oyuncu, çalışma tempolarına yönelik medyadaki ani incelemenin sadece Atletico Madrid ve Real Betis'e karşı alınan son yenilgiler sonrası verilen aşırı bir tepki olduğunu savundu.

  • İlk eleştirileri umursamadan

    Cucurella, Madrid'ın lig sezonuna zorlu bir başlangıç yapmasının ardından takımın çalışma temposuna yönelik endişeleri reddetti. Savunmacı, Real Madrid'in şu anda İspanya birinci liginde en az mesafe kat eden takım olduğunu öne süren istatistiklere hızla yanıt verdi.

    İspanya Milli Takımı kampındayken konuşan bek oyuncusu, yoğun incelemenin tamamen sonuçlara bağlı olduğunu savundu. Cucurella, bu eleştirilerin yalnızca Atletico'ya ve Betis'e karşı aldıkları son yüksek profilli mağlubiyetler nedeniyle var olduğuna inanıyor.

    Madrid'in yıldızı, takım arkadaşlarının efor eksikliği yaşamadığında ısrarcı. Takımın fiziksel performansı etrafında süren tartışmanın büyük ölçüde medyanın aşırı tepkisinden kaynaklandığı konusunda da güvenini koruyor.

    • Reklam
  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Takımın çalışma temposunu savunmak

    Cadena SER'e verdiği röportajda Cucurella, takımın koşu istatistiklerine verdiği samimi tepkiyi paylaştı. Savunmacı, rakamların kendisini hazırlıksız yakaladığını kabul ederken, takımın sahada kesinlikle her şeyini ortaya koyduğunu vurguladı.

    "Gerçek şu ki bu beni şaşırttı, çünkü mesele uzun süre topa sahip olmak olsaydı belki hayır diyebilirdim ama koşmak... Bence biz çok koşuyoruz" diye açıkladı Cucurella.

    "Eğer her maçı kazanmış olsaydık, çok az koştuğumuz konuşulmazdı. Çok az koştuğumuzu ama çok etkili olduğumuzu ya da buna benzer başka bir manşet söylerlerdi."

  • Gelişimi yönlendirmek için verileri kullanmak

    Real Madrid, Betis'e karşı aldığı sinir bozucu yenilgi ve Atletico'ya karşı derbide yaşadığı acı verici mağlubiyetin ardından medyanın yoğun baskısıyla karşı karşıya kaldı. Bu aksilikler, doğal olarak takımın maçlara fiziksel yaklaşımı etrafındaki tartışmaları da büyüttü.

    Takım arkadaşlarını güçlü şekilde savunmasına rağmen Cucurella, altta yatan istatistiklerin yadsınamaz değerini kabul etti. Kadronun mevcut eksiklerini gidermek için bu verileri yapıcı biçimde kullanması gerektiğini de kabul etti.

    İspanyol milli oyuncu, "Sonuçta veriler ortada" dedi. "Veriler aynı zamanda gelişmek, bazı şeyler üzerinde çalışmak ve belki de biraz daha fazlasını vermemiz ya da bazı şeyleri geliştirmeyi tamamlamamız gerektiğini bilmek açısından da faydalı."

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Gelecekteki zaferlere odaklanmak

    Madrid, yerel futbol nihayet geri döndüğünde galibiyet formunu yeniden bulmak için çaresizce uğraşacak. Real Madrid'i zorlu bir fikstür bekliyor ve artan baskıyı hafifletmek için üç puanı almak en büyük öncelik olmaya devam ediyor. Bu arada Cucurella, ilk olarak İspanya ile milli görevine gidecek. İspanya ise İngiltere, Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.

La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Villarreal crest
Villarreal
VIL