Uzatma dakikalarının derinlerinde, Moreirense orta saha oyuncusu Guilherme Liberato, Froholdt ile sert şekilde çarpıştı ve doğrudan kırmızı kart gördü. Danimarkalı orta saha oyuncusu sağlık ekiplerinin anında müdahalesine ihtiyaç duydu ve tıbbi kontroller için hastaneye kaldırılmadan önce sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Farioli, kulübenin bu olay karşısında dehşete kapıldığını kabul etti, ancak ilk haberler temkinli bir iyimserlik sundu.

Farioli, "Testlerden geçmesi için hastanede ama iyi görünüyor" dedi. "Bilinci açık. Haberler olumlu. Görüntüler sarsıcı, çok korktuk ama morali iyi ve muayene edilecek. Görünüşe göre sadece korkutan bir durumdu."