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Alvino Hanafi

Çeviri:

'Çok korktuk!' Francesco Farioli, Manchester City maçı öncesinde hastaneye kaldırılan yıldızın sakatlık durumuna ilişkin güncelleme verdi

F. Farioli
FC Porto
V. Froholdt
M.City
Moreirense
Şampiyonlar Ligi
Portugal Lig

FC Porto, Moreirense karşısında 2-1 geriden gelerek kazandığı galibiyetle ligdeki kusursuz serisini sürdürdü, ancak zafer Victor Froholdt'un yaşadığı korkutucu sakatlık nedeniyle gölgelendi. Orta saha oyuncusu Froholdt, kırmızı kartla cezalandırılan sert müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, teknik direktör Francesco Farioli dikkatini Manchester City ile oynanacak zorlu Şampiyonlar Ligi maçına çevirdi.

  • Porto üst üste beşinci galibiyetini aldı

    FC Porto, Estádio do Dragão'da Moreirense'yi 2-1 mağlup ederek Portekiz Ligi'nde beşte beş yaptı. 20. dakikada yediği golle geriye düşen Porto'da Jan Bednarek kafa vuruşuyla skora dengeyi getirirken, William Gomes ikinci yarının başında attığı golle geri dönüşü tamamladı.

    Bu galibiyet, Francesco Farioli'nin ekibini puan tablosunun zirvesinde tek başına tutuyor.

    Ancak maç, orta saha oyuncusu Victor Froholdt'un karşılaşmanın son bölümünde ciddi bir sakatlık yaşamasıyla endişe verici bir şekilde sona erdi.


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    Froholdt, şiddetli çarpışmanın ardından hastaneye kaldırıldı

    Uzatma dakikalarının derinlerinde, Moreirense orta saha oyuncusu Guilherme Liberato, Froholdt ile sert şekilde çarpıştı ve doğrudan kırmızı kart gördü. Danimarkalı orta saha oyuncusu sağlık ekiplerinin anında müdahalesine ihtiyaç duydu ve tıbbi kontroller için hastaneye kaldırılmadan önce sahayı terk etmek zorunda kaldı.

    Farioli, kulübenin bu olay karşısında dehşete kapıldığını kabul etti, ancak ilk haberler temkinli bir iyimserlik sundu.

    Farioli, "Testlerden geçmesi için hastanede ama iyi görünüyor" dedi. "Bilinci açık. Haberler olumlu. Görüntüler sarsıcı, çok korktuk ama morali iyi ve muayene edilecek. Görünüşe göre sadece korkutan bir durumdu."

  • Farioli, Manchester City "dağına" hazırlanıyor

    İç sahadaki işlerini tamamlayan Porto, rotasını hemen Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye karşı oynayacağı zorlu Avrupa sınavına çevirdi. Farioli, İngiliz şampiyonunun finansal gücünü ve kadro kalitesini kabul ederken, bu eşleşmeyi takımı için devasa bir meydan okuma olarak değerlendirdi.

    İtalyan teknik adam, City'nin dünyanın elit kadrolarından birini kurmak için büyük yatırım yaptığını belirtti.

    Farioli, "550 milyon yatırım yaptılar ve harika bir kadroları var" dedi. "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın favorilerinden biri onlar. Önümüzde aşmamız gereken bir dağ var ama biz FC Porto'yuz."

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    Dragons, DNA'sını koruma sözü verdi

    Avrupa futbolunun ağır toplarından biriyle karşı karşıya gelecek olmalarına rağmen Farioli, Porto'nun Dragão'da taktik kimliğini ya da yaklaşımını değiştirmeyeceğinde ısrar etti.

    Kadro, ayak bileği sakatlığının ardından yedek kulübesinden oyuna girerek ilk maçına çıkan Santiago Gimenez de dahil olmak üzere kilit oyuncuların fiziksel durumunu yönetecek.

    Farioli, “Onlara büyük saygı duyuyoruz ama bu maça da diğer tüm maçlara hazırlandığımız gibi hazırlanacağız” diyerek sözlerini tamamladı. “DNA'mızı ya da doğamızı değiştirmeyeceğiz.”