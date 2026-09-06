FC Porto, Estádio do Dragão'da Moreirense'yi 2-1 mağlup ederek Portekiz Ligi'nde beşte beş yaptı. 20. dakikada yediği golle geriye düşen Porto'da Jan Bednarek kafa vuruşuyla skora dengeyi getirirken, William Gomes ikinci yarının başında attığı golle geri dönüşü tamamladı.
Bu galibiyet, Francesco Farioli'nin ekibini puan tablosunun zirvesinde tek başına tutuyor.
Ancak maç, orta saha oyuncusu Victor Froholdt'un karşılaşmanın son bölümünde ciddi bir sakatlık yaşamasıyla endişe verici bir şekilde sona erdi.