United'ın en önde gelen medya figürleri, Sir Alex Ferguson'ın ışıltılı hükümranlığı döneminde sıkça öne çıkıyordu; bu dönem, yurt içindeki üstünlük ve düzenli Şampiyonlar Ligi futboluyla tanımlanıyordu. Ancak Manchester'daki mevcut gerçeklik çok daha farklı; kulüp 13 yıllık lig şampiyonluğu hasreti çekiyor ve kendisini Avrupa'nın elitleri arasında konumlandırmakta zorlanıyor.

Amorim görevden alınmadan önce Scholes, teknik adamın "doğru kişi" olmadığını ve "kulübü anlamadığını" söylemişti. O dönemde Portekizli teknik adam ise kulüp efsanelerinin mevcut yapıyı haksız şekilde yargıladığını savunarak yanıt vermişti.

"Bence bu normal" dedi, ayrılığından önce. "Bence bir gerçek var ki ben, Manchester United'ın teknik direktörü olarak, beklentilerin altında kalıyoruz. Daha fazla puanımız olmalıydı, özellikle de bu sezon. Bu yüzden bunu doğal karşılıyorum.

"Bazen tüm bilgilere sahip olmuyorlar ve Manchester United'ı, burada yaşadıkları standartlarla, hep kazanan bir takım olarak görüyorlar. Bu yüzden kulüplerini bu durumda görmek onlar için zor."



