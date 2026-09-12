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"Çok konuşuyorlar!" - AC Milan patronu Ruben Amorim, Old Trafford'daki felaket dönemin ardından Man Utd efsanelerine yeni bir saldırı başlattı
Old Trafford kulübesindeki sıkıntılar
Amorim'in Manchester United'daki dönemi, kulübü eski ihtişamına kavuşturmaya çalışırken yaşadığı ciddi zorluklarla şekillendi. Tüm kulvarlarda çıktığı 63 maçta yalnızca 24 galibiyet alarak kulübün Premier League tarihindeki en kötü derecesine imza attı. Bu hayal kırıklığı yaratan tablo, 1990'lar ve 2000'lerdeki kupa dolu döneme alışkın olan Gary Neville, Roy Keane ve Paul Scholes gibi kulübün eski büyüklerine bolca eleştiri malzemesi verdi.
Şimdi San Siro'da itibarını yeniden inşa etmeye çalışan Amorim'i benzer bir ortam bekliyor; AC Milan da kendi zengin tarihine ve beklentisi yüksek eski isimlere sahip.
- Getty Images
Amorim, United efsanelerini hedef aldı
Tarihi bir takımı yönetmenin baskısı ve eski yıldızların sık sık devreye girmesi sorulduğunda, Milan'ın yeni patronu Old Trafford'daki eleştirmenlerine laf atmadan duramadı. Amorim, mevcut yorumcu kuşağının modern oyundan kopuk kaldığını savundu.
Amorim, "Geçmişte birçok efsanenin olduğu bir kulüpte [Manchester United] bulundum, büyük fikirleri var ve birçok şey hakkında çok konuşuyorlar" dedi. "Onlar tamamen farklı bir dönemde yaşadı."
Eski ihtişamlı günlerin gölgesi
United'ın en önde gelen medya figürleri, Sir Alex Ferguson'ın ışıltılı hükümranlığı döneminde sıkça öne çıkıyordu; bu dönem, yurt içindeki üstünlük ve düzenli Şampiyonlar Ligi futboluyla tanımlanıyordu. Ancak Manchester'daki mevcut gerçeklik çok daha farklı; kulüp 13 yıllık lig şampiyonluğu hasreti çekiyor ve kendisini Avrupa'nın elitleri arasında konumlandırmakta zorlanıyor.
Amorim görevden alınmadan önce Scholes, teknik adamın "doğru kişi" olmadığını ve "kulübü anlamadığını" söylemişti. O dönemde Portekizli teknik adam ise kulüp efsanelerinin mevcut yapıyı haksız şekilde yargıladığını savunarak yanıt vermişti.
"Bence bu normal" dedi, ayrılığından önce. "Bence bir gerçek var ki ben, Manchester United'ın teknik direktörü olarak, beklentilerin altında kalıyoruz. Daha fazla puanımız olmalıydı, özellikle de bu sezon. Bu yüzden bunu doğal karşılıyorum.
"Bazen tüm bilgilere sahip olmuyorlar ve Manchester United'ı, burada yaşadıkları standartlarla, hep kazanan bir takım olarak görüyorlar. Bu yüzden kulüplerini bu durumda görmek onlar için zor."
- Buzzi
AC Milan'da yeni bir sayfa
Amorim artık tüm odağını İtalya’daki devasa görevine vermeli ve Premier League geçmişini geride bırakmalı. İngiliz yorumcuların amansız baskısından kurtulmuş olsa da, aynı derecede tarihi bir takım olan Milan’da sonuç almak, ona şüpheyle yaklaşanları susturmak için kritik önem taşıyacak.
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