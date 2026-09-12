24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
AC Milan v Venezia FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Çeviri:

"Çok konuşuyorlar!" - AC Milan patronu Ruben Amorim, Old Trafford'daki felaket dönemin ardından Man Utd efsanelerine yeni bir saldırı başlattı

R. Amorim
M. United
AC Milan
Premier Lig
Serie A
G. Neville
R. Keane
P. Scholes

Ruben Amorim, Manchester United'ın ikonik eski oyuncularıyla uzun süredir devam eden kavgasını yeniden alevlendirdi ve onların geçmişte kalmış bir döneme takılıp kaldığını öne sürdü. Kısa süre önce AC Milan'ın başına geçen Portekizli teknik adam, medyadaki sürekli eleştirilerin kulübün modern gerçeklerinden kopuk olduğunu düşünüyor.

  • Old Trafford kulübesindeki sıkıntılar

    Amorim'in Manchester United'daki dönemi, kulübü eski ihtişamına kavuşturmaya çalışırken yaşadığı ciddi zorluklarla şekillendi. Tüm kulvarlarda çıktığı 63 maçta yalnızca 24 galibiyet alarak kulübün Premier League tarihindeki en kötü derecesine imza attı. Bu hayal kırıklığı yaratan tablo, 1990'lar ve 2000'lerdeki kupa dolu döneme alışkın olan Gary Neville, Roy Keane ve Paul Scholes gibi kulübün eski büyüklerine bolca eleştiri malzemesi verdi.

    Şimdi San Siro'da itibarını yeniden inşa etmeye çalışan Amorim'i benzer bir ortam bekliyor; AC Milan da kendi zengin tarihine ve beklentisi yüksek eski isimlere sahip.


    • Reklam
  • Ruben AmorimGetty Images

    Amorim, United efsanelerini hedef aldı

    Tarihi bir takımı yönetmenin baskısı ve eski yıldızların sık sık devreye girmesi sorulduğunda, Milan'ın yeni patronu Old Trafford'daki eleştirmenlerine laf atmadan duramadı. Amorim, mevcut yorumcu kuşağının modern oyundan kopuk kaldığını savundu.

    Amorim, "Geçmişte birçok efsanenin olduğu bir kulüpte [Manchester United] bulundum, büyük fikirleri var ve birçok şey hakkında çok konuşuyorlar" dedi. "Onlar tamamen farklı bir dönemde yaşadı."


  • Eski ihtişamlı günlerin gölgesi

    United'ın en önde gelen medya figürleri, Sir Alex Ferguson'ın ışıltılı hükümranlığı döneminde sıkça öne çıkıyordu; bu dönem, yurt içindeki üstünlük ve düzenli Şampiyonlar Ligi futboluyla tanımlanıyordu. Ancak Manchester'daki mevcut gerçeklik çok daha farklı; kulüp 13 yıllık lig şampiyonluğu hasreti çekiyor ve kendisini Avrupa'nın elitleri arasında konumlandırmakta zorlanıyor.

    Amorim görevden alınmadan önce Scholes, teknik adamın "doğru kişi" olmadığını ve "kulübü anlamadığını" söylemişti. O dönemde Portekizli teknik adam ise kulüp efsanelerinin mevcut yapıyı haksız şekilde yargıladığını savunarak yanıt vermişti.

    "Bence bu normal" dedi, ayrılığından önce. "Bence bir gerçek var ki ben, Manchester United'ın teknik direktörü olarak, beklentilerin altında kalıyoruz. Daha fazla puanımız olmalıydı, özellikle de bu sezon. Bu yüzden bunu doğal karşılıyorum.

    "Bazen tüm bilgilere sahip olmuyorlar ve Manchester United'ı, burada yaşadıkları standartlarla, hep kazanan bir takım olarak görüyorlar. Bu yüzden kulüplerini bu durumda görmek onlar için zor."


    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • imago-sport-1082522118.jpgBuzzi

    AC Milan'da yeni bir sayfa

    Amorim artık tüm odağını İtalya’daki devasa görevine vermeli ve Premier League geçmişini geride bırakmalı. İngiliz yorumcuların amansız baskısından kurtulmuş olsa da, aynı derecede tarihi bir takım olan Milan’da sonuç almak, ona şüpheyle yaklaşanları susturmak için kritik önem taşıyacak.

Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
AC Milan crest
AC Milan
MIL
Premier Lig
M. United crest
M. United
MUN
M.City crest
M.City
MCI