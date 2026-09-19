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'Çok keskin görünüyor' - Keith Andrews, Brentford'un Chelsea'yi rahat geçmesinin ardından Fabio Carvalho'yu övdü
Süper yedek yine sahnede
Carvalho, cuma gecesi Brentford'un Chelsea karşısında aldığı 3-0'lık galibiyette son golü atarak müthiş geri dönüşünü sürdürdü. 86. dakikada Mikkel Damsgaard'ın yerine oyuna giren Portekizli oyun kurucu, uzatma dakikalarında Kevin Schade'nin ortasını arka direkte ağlara gönderdi. Bu gol, 318 günlük ACL sakatlığının ardından dönüşünden bu yana iki maçta attığı ikinci gol oldu; 16 Eylül'de Carabao Cup'ta Reading'e karşı da gol atmıştı.
- Getty Images Sport
Teknik direktör, geri dönen oyun kurucuyu övdü
Brentford teknik direktörü Andrews, uzun süre sahalardan uzak kaldığı dönemin ardından geri dönüş sürecinde oyun kurucunun sergilediği olağanüstü tutum ve profesyonelliği övdü. Maçın ardından BBC Match of the Day'e konuşan Andrews, şunları söyledi: "Futbolcu olmanın en kötü yanı sakat olduğunuz zamandır ve bu sürece yaklaşımı, profesyonelliği açısından inanılmazdı, ayrıca takıma dönüşü de gerçekten son derece sorunsuz oldu. Gerçekten çok keskin, gerçekten çok güçlü görünüyor. Bu akşam o önemli golü atması onun adına güzeldi ve gerçekten çok özeldi."
Cuma günlerindeki tarihi üstünlük
Bu farklı galibiyet, Brentford'un sıra dışı bir istatistiğini daha da geliştirdi; ekip artık cuma günü oynadığı yedi Premier League maçının altısını kazandı (1B). Cuma günleri maç başına 2,71 puan ortalamaları, haftanın belirli bir gününde en az üç maç oynayan herhangi bir kulüp için turnuva tarihindeki en iyi oran. Buna karşılık, bu ağır yenilgi Chelsea'yi ligde üst üste üçüncü maçında da galibiyetsiz bırakırken, takım Xabi Alonso yönetiminde ilk kez gol atamadı.
- Getty Images Sport
Avrupa kupalarına katılım peşinde
Üç puan, Brentford'u lig tablosunda üçüncü sıraya yükseltti ve takımın lige yenilgisiz başlangıcını korudu. Andrews'ün ekibi şimdi bu istikrarı sürdürmeyi ve yurt içi maçlar yeniden başladığında Şampiyonlar Ligi sırasını korumayı hedefleyecek. Bu arada Chelsea, 10 Ekim'de Bournemouth'a karşı Premier League görevine dönmeden önce etkisiz hücumunu gidermek için milli arayı kullanmak zorunda.
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