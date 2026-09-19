Bu farklı galibiyet, Brentford'un sıra dışı bir istatistiğini daha da geliştirdi; ekip artık cuma günü oynadığı yedi Premier League maçının altısını kazandı (1B). Cuma günleri maç başına 2,71 puan ortalamaları, haftanın belirli bir gününde en az üç maç oynayan herhangi bir kulüp için turnuva tarihindeki en iyi oran. Buna karşılık, bu ağır yenilgi Chelsea'yi ligde üst üste üçüncü maçında da galibiyetsiz bırakırken, takım Xabi Alonso yönetiminde ilk kez gol atamadı.