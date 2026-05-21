Çeviri:
"Çok iyi bir teknik direktör ve harika bir insan" - Bayern Münih tarafından "satılamaz" olarak nitelendirilen Vincent Kompany; kulüp başkanı, teknik direktörün tüm kulüp için "gerçek bir kazanç" olduğunu açıklıyor
Bayern, Kompany'nin ayrılacağına dair söylentileri yalanladı
Pep Guardiola’nın Etihad Stadyumu’ndaki uzun vadeli geleceğine dair belirsizlik sürerken, Kompany’nin Manchester City’ye geri dönebileceği yönünde söylentiler dolaşıyor. Ancak Bayern, teknik direktörünün ayrılmasına izin verme niyetinde olmadığını açıkça belirtti.
Bayern başkanı Hainer, Belçikalı oyuncunun İngiltere'ye geri dönme ihtimalini reddetti. Geçen Ekim ayında Kompany, Münih'teki sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı. Eski Burnley teknik direktörü, Almanya'nın en büyük kulübünü yönetmenin getirdiği baskıya rağmen Allianz Arena'da kısa sürede kendini kanıtladı.
Hainer, Kompany’nin etkisini övüyor
Sport Bild'e konuşan Hainer, diğer kulüplerden gelen ilgiyle ilgili şaka yaparken Bayern'in Kompany konusundaki tutumunu son derece net bir şekilde ortaya koydu. Hainer ayrıca teknik direktörün profesyonelliğini ve çalışma ahlakını överek, onun standartlarının kulübün geneline yansıdığını belirtti.
Hainer, "Kapımızı çalabilirler" dedi. "Oyuncular genellikle satılamaz olarak tanımlanır. Kompany için transfer ücreti yok; o satılamaz. Vincent'ın 2029'a kadar sözleşmesi var, bu da bize güvence veriyor – ve umarım çok daha uzun süre kalır. Burada, bizimle birlikte adını duyurdu.
"Vincent, sabahları Sabener Strasse'ye ilk gelen ve en son ayrılan kişidir. Deplasman maçlarından sonra Münih'e dönerken, uçakta dizüstü bilgisayarında tüm maç görüntülerini inceleyip, ilk analiz için antrenör ekibini yanına çağırdığını görüyorum. Bu sıkı çalışma, sadece takım için değil, tüm kulüp için de bulaşıcıdır. Kompany gerçek bir değer.
"Sözleşmesini uzatma kararımızın ardında Manchester City'yi önlemek gibi bir niyetimiz yoktu. Sözleşmesini uzattık çünkü olağanüstü bir iş çıkarıyor ve biz de onun bizimle daha uzun süre kalmasını istiyorduk. Belki bir gün Manchester City'yi çalıştıracaktır, çünkü daha önce orada oynamıştı. Başarılı çalışmaları genellikle en iyi kulüplerin dikkatini çekiyor. O genç ve önünde uzun bir antrenörlük kariyeri var. Ancak o ve ailesi Münih'te çok mutlular."
Bayern, Kompany'yi kadrosunun merkezine alıyor
Bayern, Kompany'nin zorlu bir teknik direktör değişimi döneminin ardından takıma istikrar ve kimliğini geri kazandırdığına inanıyor. Kulüp, onun hücumcu oyun tarzını ve titiz yaklaşımını uzun vadeli geleceğinin temel unsurları olarak görüyor.
"Ottmar Hitzfeld bir keresinde bir teknik direktör için en önemli şeyin özgün olmak olduğunu söylemişti," diye ekledi. "Vincent özgünlüğün vücut bulmuş hali – samimi tavırlarıyla son derece içten.
"Oyuncular onun yanında ne durumda olduklarını biliyorlar ve bu, tavırları ve olağanüstü uzmanlığıyla birleştiğinde anahtar rol oynuyor. O sadece çok iyi bir teknik direktör değil, aynı zamanda harika bir insan. Vincent her zaman kibardır, ancak antrenmanlarda veya maçlarda işler onun hayal ettiği gibi gitmediğinde sert de olabilir."
Bayern, lig ve kupa ikilisini hedefliyor
Bayern’in şu anki önceliği, Cumartesi günü Olympiastadion’da oynanacak DFB-Pokal finalinde Stuttgart’ı yenerek lig ve kupa ikilisini tamamlamak. Bundesliga şampiyonluğunu yeniden kazandıktan sonra, kupa zaferi Kompany’nin projesine duyulan güveni daha da pekiştirecektir.