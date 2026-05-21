Sport Bild'e konuşan Hainer, diğer kulüplerden gelen ilgiyle ilgili şaka yaparken Bayern'in Kompany konusundaki tutumunu son derece net bir şekilde ortaya koydu. Hainer ayrıca teknik direktörün profesyonelliğini ve çalışma ahlakını överek, onun standartlarının kulübün geneline yansıdığını belirtti.

Hainer, "Kapımızı çalabilirler" dedi. "Oyuncular genellikle satılamaz olarak tanımlanır. Kompany için transfer ücreti yok; o satılamaz. Vincent'ın 2029'a kadar sözleşmesi var, bu da bize güvence veriyor – ve umarım çok daha uzun süre kalır. Burada, bizimle birlikte adını duyurdu.

"Vincent, sabahları Sabener Strasse'ye ilk gelen ve en son ayrılan kişidir. Deplasman maçlarından sonra Münih'e dönerken, uçakta dizüstü bilgisayarında tüm maç görüntülerini inceleyip, ilk analiz için antrenör ekibini yanına çağırdığını görüyorum. Bu sıkı çalışma, sadece takım için değil, tüm kulüp için de bulaşıcıdır. Kompany gerçek bir değer.

"Sözleşmesini uzatma kararımızın ardında Manchester City'yi önlemek gibi bir niyetimiz yoktu. Sözleşmesini uzattık çünkü olağanüstü bir iş çıkarıyor ve biz de onun bizimle daha uzun süre kalmasını istiyorduk. Belki bir gün Manchester City'yi çalıştıracaktır, çünkü daha önce orada oynamıştı. Başarılı çalışmaları genellikle en iyi kulüplerin dikkatini çekiyor. O genç ve önünde uzun bir antrenörlük kariyeri var. Ancak o ve ailesi Münih'te çok mutlular."