AFP
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"Çok iyi bir seviyede oynuyor" - Arjantin milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni, Rodrigo De Paul'un MLS'deki Lionel Messi'nin Inter Miami takımına katılma kararını destekledi
- AFP
"Rahatlayamayacağını biliyor"
Scaloni ayrıca MLS’deki oyun kalitesini de övdü.
"Ligleriyle ilgilenmiyoruz; bizim için önemli olan onun performansı. Çok iyi bir seviyede oynuyor. Sahaya çıktığında iyi bir performans sergiliyor," dedi Scaloni, tercüman aracılığıyla.
Yine de, Dünya Kupası şampiyonu teknik direktör, De Paul’un geçmiş başarılarına güvenemeyeceğini ve 90 dakika boyunca seviyesini koruması gerektiğini açıkça belirtti.
"Rahatlayamayacağını biliyor," dedi Scaloni. "Su molası sırasında ona rahatlayamayacağını söyledim. Rahatlamadığında maçın gidişatını belirleyen bir oyuncu oluyor. Daha sonra oyunun gidişatını değiştirdi."
- AFP
Etkileyici bir performans
Messi'nin ustalık gösterisinin yanı sıra, De Paul tartışmasız Arjantin'in en iyi ikinci oyuncusuydu. İlk golün asistini yaptı, paslarının yüzde 92'sini isabetli attı ve altı defansif katkı sağladı. Ayrıca o gece 8 bire bir mücadelenin 5'ini kazandı.
- AFP
Genel olarak orta sahada güçlü bir performans sergilendi
De Paul’un yanı sıra Scaloni, Enzo Fernandez, eski MLS yıldızı Thiago Almada ve Alexis Mac Allister’ın da yer aldığı orta saha dörtlüsüne büyük övgüler yağdırdı.
Fernandez, rakip ceza sahası içine dokuz pas attı; Mac Allister'ın uzak mesafeden yaptığı vuruş ise Messi'nin ikinci golünde bir başka gol fırsatı yaratmasına yol açtı.
Şimdi ne olacak?
De Paul’un Arjantin milli takımı, 22 Haziran’da Dallas’ta Avusturya ile karşılaşmadan önce altı günlük bir ara verecek.