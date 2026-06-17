"Çok iyi bir seviyede oynuyor" - Arjantin milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni, Rodrigo De Paul'un MLS'deki Lionel Messi'nin Inter Miami takımına katılma kararını destekledi

Scaloni ayrıca MLS’deki oyun kalitesini de övdü.

"Ligleriyle ilgilenmiyoruz; bizim için önemli olan onun performansı. Çok iyi bir seviyede oynuyor. Sahaya çıktığında iyi bir performans sergiliyor," dedi Scaloni, tercüman aracılığıyla.

Yine de, Dünya Kupası şampiyonu teknik direktör, De Paul’un geçmiş başarılarına güvenemeyeceğini ve 90 dakika boyunca seviyesini koruması gerektiğini açıkça belirtti.

"Rahatlayamayacağını biliyor," dedi Scaloni. "Su molası sırasında ona rahatlayamayacağını söyledim. Rahatlamadığında maçın gidişatını belirleyen bir oyuncu oluyor. Daha sonra oyunun gidişatını değiştirdi."