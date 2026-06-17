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"Çok iyi bir seviyede oynuyor" - Arjantin milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni, Rodrigo De Paul'un MLS'deki Lionel Messi'nin Inter Miami takımına katılma kararını destekledi

Arjantin - Cezayir
Arjantin
Cezayir
Dünya Kupası
R. De Paul
L. Messi

KANSAS CITY, Mo. -- Rodrigo De Paul, Dünya Kupası’na bir yıldan az bir süre kala Atlético Madrid’den Inter Miami’ye transfer olmaya karar vererek pek çok Arjantinli taraftarı şaşkına çevirdi; ancak milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni, orta saha oyuncusunun Major League Soccer’a geçişini destekleyerek, kulübün adından çok performansına önem verdiğini vurguladı.

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    "Rahatlayamayacağını biliyor"

    Scaloni ayrıca MLS’deki oyun kalitesini de övdü.

    "Ligleriyle ilgilenmiyoruz; bizim için önemli olan onun performansı. Çok iyi bir seviyede oynuyor. Sahaya çıktığında iyi bir performans sergiliyor," dedi Scaloni, tercüman aracılığıyla.

    Yine de, Dünya Kupası şampiyonu teknik direktör, De Paul’un geçmiş başarılarına güvenemeyeceğini ve 90 dakika boyunca seviyesini koruması gerektiğini açıkça belirtti.

    "Rahatlayamayacağını biliyor," dedi Scaloni. "Su molası sırasında ona rahatlayamayacağını söyledim. Rahatlamadığında maçın gidişatını belirleyen bir oyuncu oluyor. Daha sonra oyunun gidişatını değiştirdi."

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    Etkileyici bir performans

    Messi'nin ustalık gösterisinin yanı sıra, De Paul tartışmasız Arjantin'in en iyi ikinci oyuncusuydu. İlk golün asistini yaptı, paslarının yüzde 92'sini isabetli attı ve altı defansif katkı sağladı. Ayrıca o gece 8 bire bir mücadelenin 5'ini kazandı.

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    Genel olarak orta sahada güçlü bir performans sergilendi

    De Paul’un yanı sıra Scaloni, Enzo Fernandez, eski MLS yıldızı Thiago Almada ve Alexis Mac Allister’ın da yer aldığı orta saha dörtlüsüne büyük övgüler yağdırdı.

    Fernandez, rakip ceza sahası içine dokuz pas attı; Mac Allister'ın uzak mesafeden yaptığı vuruş ise Messi'nin ikinci golünde bir başka gol fırsatı yaratmasına yol açtı.

  • Şimdi ne olacak?

    De Paul’un Arjantin milli takımı, 22 Haziran’da Dallas’ta Avusturya ile karşılaşmadan önce altı günlük bir ara verecek.

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