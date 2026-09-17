Men In Blazers'a konuşan Brezilyalı forvet, mevcut lakapların soyunma odasında pek iyi karşılanmadığını açıkladı. "Çok iyi bir lakap bulmamız gerekiyor" dedi. "Ben CPR'den hoşlanmıyorum, o da [Palmer] JP Morgan'dan hoşlanmıyor, bu yüzden herkesin mutlu olması için ortada bir şey bulmamız gerekiyor."

25 yaşındaki oyuncu, hücumdaki partnerlerine övgüler yağdırırken birbirlerini tamamlayan özelliklerine dikkat çekti. "Morgan çok yetenekli bir oyuncu, iki ya da üç rakibini çalımlayıp topu taşıyabiliyor, ondan beklediğimiz şey bu ve çok iyi başladı" diye konuşan Joao Pedro, Palmer'la birlikte sahadaki rolünü de şöyle anlattı: "Cole için her zaman topu ayağına vermeye çalışıyorum, Morgan'a ise bire bir durumlara girebilmesi için daha çok boş alana oynuyorum ve benim işim sadece koşmak, sonra da onlar beni bulacak. Koşuyorum ve gol atmak zorundayım."

Palmer'ın saha dışındaki karakterine dair de ipuçları veren oyuncu, İngiliz futbolcunun içine kapanık olduğu fikrini reddetti. "Bence siz onun içine kapanık biri olduğunu düşünüyorsunuz ama bizimle birlikteyken çılgın, şakalaşıyor. Ben ve Morgan ona çok yakınız, komik bir adam" dedi. "Gol atabilir, pas verebilir, frikikten gol atabilir, her şeyi yapabilir. Onu özel yapan da bu. O özel bir oyuncu."

Gol ritmini sürdürmek için neler gerektiğine de değinen forvet, oyun kurucuyla birlikte oynamanın talepleri hakkında espri yaptı: "Cole topu aldığında hazır olmam, koşuyu yapmak ve gol atmak için doğru pozisyonda bulunmam gerekiyor çünkü yoksa sonra gelip 'Hey, Joao, bana asist yapman gerek' diyecek."



