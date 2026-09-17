Mark Pain
Çeviri:
'Çok iyi bir lakap bulmamız gerekiyor!' - Joao Pedro, Cole Palmer ve Morgan Rogers'la birlikte Chelsea'de sergilediği etkileyici formuna rağmen 'JP Morgan' ve 'CPR' etiketlerini reddetti
Yenilenen Chelsea hücumu
Chelsea, Joao Pedro, Palmer ve rekor transfer Rogers'tan oluşan etkileyici hücum hattının öncülüğünde sezona oldukça üretken bir başlangıç yaptı. Üçlünün ortaya koyduğu performans, Stamford Bridge taraftarının hayal gücünü kısa sürede harekete geçirdi ve "CPR" ile "JP Morgan" gibi akılda kalıcı ortak kısaltmaların ortaya çıkmasına yol açtı.
Ancak üçlü, taraftarların bu yaratıcı çabalarından pek etkilenmiş görünmüyor. Yeni kurulan hücum hattı şimdiden toplam 10 gol ve dokuz asist üreterek Chelsea'nin teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde güçlü bir başlangıç yapmasını sağladı. Sahadaki uyum tartışılmaz olsa da saha dışına uygun bir isim arayışı sürüyor.
- APL
Joao Pedro, Chelsea üçlüsünü övdü ama lakabı reddetti
Men In Blazers'a konuşan Brezilyalı forvet, mevcut lakapların soyunma odasında pek iyi karşılanmadığını açıkladı. "Çok iyi bir lakap bulmamız gerekiyor" dedi. "Ben CPR'den hoşlanmıyorum, o da [Palmer] JP Morgan'dan hoşlanmıyor, bu yüzden herkesin mutlu olması için ortada bir şey bulmamız gerekiyor."
25 yaşındaki oyuncu, hücumdaki partnerlerine övgüler yağdırırken birbirlerini tamamlayan özelliklerine dikkat çekti. "Morgan çok yetenekli bir oyuncu, iki ya da üç rakibini çalımlayıp topu taşıyabiliyor, ondan beklediğimiz şey bu ve çok iyi başladı" diye konuşan Joao Pedro, Palmer'la birlikte sahadaki rolünü de şöyle anlattı: "Cole için her zaman topu ayağına vermeye çalışıyorum, Morgan'a ise bire bir durumlara girebilmesi için daha çok boş alana oynuyorum ve benim işim sadece koşmak, sonra da onlar beni bulacak. Koşuyorum ve gol atmak zorundayım."
Palmer'ın saha dışındaki karakterine dair de ipuçları veren oyuncu, İngiliz futbolcunun içine kapanık olduğu fikrini reddetti. "Bence siz onun içine kapanık biri olduğunu düşünüyorsunuz ama bizimle birlikteyken çılgın, şakalaşıyor. Ben ve Morgan ona çok yakınız, komik bir adam" dedi. "Gol atabilir, pas verebilir, frikikten gol atabilir, her şeyi yapabilir. Onu özel yapan da bu. O özel bir oyuncu."
Gol ritmini sürdürmek için neler gerektiğine de değinen forvet, oyun kurucuyla birlikte oynamanın talepleri hakkında espri yaptı: "Cole topu aldığında hazır olmam, koşuyu yapmak ve gol atmak için doğru pozisyonda bulunmam gerekiyor çünkü yoksa sonra gelip 'Hey, Joao, bana asist yapman gerek' diyecek."
Alonso'nun hücum devrimi
Chelsea hücum hattının kısa sürede yakaladığı başarının temelinde Alonso'nun taktik felsefesi yatıyor. Eski Real Madrid teknik direktörü, durmak bilmeyen bir hücum anlayışını teşvik etti ve bu da takımın bu sezon şu ana kadar sadece altı maçta 18 gol atmasını sağladı.
Joao Pedro, "Herkes gol atmak istiyor ve Xabi bize ne olursa olsun oyuna odaklanmanız ve oyunla bağlantıda kalmanız gerektiğini söylüyor, böyle yaparsanız gol atarsınız. Bu yüzden ön üçlü olarak bu sezon çok gol attık" dedi. "Çok fazla pozisyon üretirsek çok fazla gol atarız."
Forvet oyuncusu, aralarındaki anlık uyumu Alonso'nun üst düzey bir orta saha oyuncusu geçmişine bağladı. "Bizimle çok açık, kendisi de oynadığı için nasıl düşündüğümüzü anlıyor. Çok tutkulu ve mümkün olan her maçı kazanmak istiyor."
Ancak bu hücum özgürlüğü, Chelsea'yi savunmada kırılgan bıraktı ve takım şu ana kadar 12 gol yedi. Kadro, sakat ön libero Moises Caicedo'nun dönüşünü heyecanla bekliyor. Brezilyalı oyuncu, "Kendi pozisyonunda dünyanın en iyisi" diye ekledi. "O bir makine, bizim için çok önemli ve yakında geri dönecek."
- Getty Images Sport
Milli görev öncesi sakatlık endişesi
Chelsea, cuma günü batı Londra derbisinde Brentford ile karşılaşırken yükselen formunu sürdürmeye çalışacak. Chelsea, Premier League'de dört maç sonunda yedi puanda bulunuyor ve kısa süre önce Carabao Cup'ta dördüncü tura yükseldi.
Yurt içindeki maçların ardından Joao Pedro'nun, Avustralya ve Hindistan ile oynanacak hazırlık maçları için Brezilya kadrosuna katılması planlanıyordu. Ancak ağustos ayının Premier League'de Ayın Oyuncusu seçilen isim, geçen hafta sonu Hull ile 2-2 berabere kalınan maçın civarında yaşadığı belirtilmeyen bir sakatlık nedeniyle kadrodan çekilmek zorunda kaldı ve bu durum, Alonso'nun takımı için kısa vadede forma giyip giyemeyeceği konusunda şüphe yarattı.
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