Julian Nagelsmann'ın FC Bayern'deki dönemi hâlâ hafızalarda taze. 2021 yazında RB Leipzig'den Isar'a transfer olan Nagelsmann'ın 2023 ilkbaharında kovulması oldukça sürpriz oldu. Onun yerine gelen Thomas Tuchel de Münih'te uzun vadeli bir başarı elde edemedi.
"Çok istekliydi": Ortaya çıktı! FC Bayern, Julian Nagelsmann'ı çok daha önce Münih'e getirmek istiyordu
Bayern, 2015 yılında TSG Hoffenheim’ın patronu Dietmar Hopp’tan reddedilmeseydi ne olurdu acaba? O zamanlar FCB, gelecek vaat eden bu yetenekli antrenöre göz dikmiş ve Nagelsmann'ı Münih'e getirmek istemişti. Bunu, Bayern'in eski teknik direktörü Michael Reschke, t-online'ın "Nagelsmann – The Youngest One" adlı podcast'inde açıkladı.
Reschke, "Bölgenin çocuğu olarak bu onun için harika bir hikayeydi ve Pep Guardiola'nın yönetimindeki bu yapıda U19 antrenörü olmak için Münih'e geçmeye çok hevesliydi" diyor.
Julian Nagelsmann 2015'te FC Bayern'e mi geçecekti? Uli Hoeneß boşuna uğraştı
Uli Hoeneß de bu fikirden çok etkilenmişti. Hoeneß, iyi ilişkiler içinde olduğu TSG patronu Hopp ile iletişime geçip Bayern’in planını ona anlatma görevini üstlendi. Ancak bu girişim başarısızlıkla sonuçlandı, “çünkü Hopp, Uli’ye ‘hiç şans yok’ dedi. O kesinlikle kalacak, onunla daha çok planımız var.”
Hopp, o zamanlar bile Nagelsmann'ı profesyonel takımın gelecekteki baş antrenörü olarak görüyordu ve Nagelsmann, 2016 kışında henüz 28 yaşındayken bu göreve geldi. 2019'da, şu anki Almanya milli takım teknik direktörü RB Leipzig'e transfer oldu, ancak iki yıl sonra bu kez Münih'e gelen çağrıyı kabul etti. 2022'de Nagelsmann, Bayern ile Almanya şampiyonluğunu kazandı.