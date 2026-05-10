"Çok iri ve hızlı" - Noni Madueke en zorlu rakibini isimlendirdi ve 50 milyon sterlinlik transferle Chelsea'den Arsenal'e neden geçtiğini açıkladı
Virgil van Dijk ile mücadele
Madueke, Premier Lig'de geçirdiği süre boyunca dünya futbolunun en iyi savunmacılarından bazılarıyla karşı karşıya geldi, ancak bir isim diğerlerinin üzerinde öne çıkıyor. Arsenal'in kanat oyuncusu, sahada üstesinden gelmesi gereken en zorlu oyuncu olarak Liverpool kaptanı Virgil van Dijk'i gösterdi.
Sky Sports'a Hollandalı stoper hakkında konuşan Madueke, "Muhtemelen Virgil van Dijk derdim. O kadar iri ve hızlı ki, arkasına sızmak çok zor. Kesinlikle onu söylerdim. Böyle oyunculara karşı oynamak iyi bir rekabet, kendini en iyilerle sınamak istersin, maça girerken sahip olman gereken zihniyet budur. Bu en üst düzey futbol, bu yüzden bu tür oyunculara karşı kendini sınamak kesinlikle eğlenceli."
Neden Chelsea yerine Arsenal'i seçti?
24 yaşındaki oyuncunun geçen yaz yaklaşık 50 milyon sterlin (68 milyon dolar) değerindeki transferiyle Emirates Stadyumu'na geçişi, özellikle Chelsea'nin Konferans Ligi zaferine yaptığı katkı göz önüne alındığında, şaşkınlık uyandırmıştı. Ancak kanat oyuncusu, Mikel Arteta yönetiminde büyük kupalar kazanma cazibesinin, şehirdeki bu kulüp değişikliğinin ardındaki temel motivasyon olduğunu vurguluyor.
Madueke, "Arsenal'in kupa kazanacağına inandım, bu yüzden transfer oldum" dedi. "İngiliz oyuncular bana çok yardımcı oldu, zaten onlarla yakındım, bu yüzden harikaydı. Aslında tüm kulüp bana yardımcı oldu, kulüp içindeki ve çevresindeki herkes yardımcı oldu. Burası iyi insanlarla ve çok çalışıp bir şeyler başarmak isteyen insanlarla dolu. Bu anlamda kolay oldu."
Declan Rice’ın PFA ödülünü kazanması için destek
Kuzey Londra'da ses getiren tek eski Chelsea altyapısı ürünü Madueke değil. Declan Rice, transferinden bu yana adeta bir keşif oldu ve Madueke, takım arkadaşının muhteşem bir sezonun ardından PFA Premier Lig Yılın Futbolcusu ödülünü kazanması için en güçlü aday olduğuna inanıyor.
Rice'ın bu prestijli bireysel ödülü hak edip etmediği sorulduğunda Madueke şöyle yanıtladı: "Evet, kesinlikle. Umarım kazanır. Bu sezon ne kadar istikrarlı olduğunu bir bakın. Bu tür ödüller hem takımın başarısına hem de bireysel performansa bağlıdır, ancak kazanırsak onun gerçek bir şansı olduğuna eminim. Onu birkaç yıldır tanıyorum ve o hem harika bir insan hem de harika bir oyuncu. Saha dışında harika bir havası var ve sahada da açıkça harika bir oyuncu ve lider."
Arteta yönetiminde kupa peşinde
Madueke, Arteta’nın ilk 11’inde her maçta yer almamış olsa da, Arsenal’in tarihi bir sezon geçirmesinde yaptığı katkılar hayati önem taşıyor. Gunners, Atlético Madrid’i eledikten sonra yirmi yıldır ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline çıkmayı garantiledi ve Premier Lig şampiyonluğu yarışında da hâlâ güçlü bir konumda bulunuyor. Kuzey Londra ekibi, Pazar günü West Ham ile karşılaşacağı maçta bu ivmeyi sürdürmeyi hedefliyor.