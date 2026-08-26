AFP
Çeviri:
'Çok ilgileniyoruz' - Laporta, Barcelona Atletico yıldızı için bastırırken Julian Alvarez konusunda net mesaj verdi
Laporta, Barcelona'nın girişimini doğruladı
Laporta, kulübün Alvarez hamlesiyle ilgili sessizliğini bozdu ve transfer penceresi kapanmadan önce Arjantinli forvetin hâlâ en büyük öncelikleri olduğunu açıkça belirtti. Çarşamba günü Barcelona'nın sosyal medya hesaplarında yayımlanan bir röportajda konuşan Laporta, yaz ayları boyunca iki La Liga devi arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olan süregelen sürece değindi.
26 yaşındaki santrforun Atletico ile sözleşmesi 2030'a kadar devam ediyor, ancak mevcut yaz transfer döneminin en çok talep gören isimlerinden biri hâline geldi ve Barcelona, Arsenal ile Real Madrid'nin somut ilgisini çekti. Bu, forvetin Dünya Kupası sırasında ESPN'e verdiği bir röportajda Metropolitano'dan ayrılma isteğini kamuoyu önünde dile getirmesine rağmen yaşandı.
Laporta şunları söyledi: 'Her şeyden önce, Atletico de Madrid'e en üst düzeyde saygı duyuyoruz ve yöneticilerine de kişisel bir takdir besliyoruz, çünkü birbirimizi uzun yıllardır tanıyoruz. Bütün bu durum çok fazla gürültü yarattı. Bu, Barca'nın attığı adımlardan kaynaklanmıyor. Bunun nedeni, Atletico'nun bize (Alvarez'i) satmadığını söylemesiydi. Ancak şimdi duyduklarımıza göre (Atletico'nun Alvarez'i Arsenal'e satmaya açık olduğu yönündeki haberler), diğer kulüplerle anlaşmalara varmaya çalışıyorlar. Enrique Cerezo'ya, büyük saygı çerçevesinde ve kendisini çok takdir ettiğim için, Barca'nın bu durumda gereken standartlara uygun davrandığını, diğer kulüplerle ilişkilerimizde de aynı şekilde hareket ettiğimizi söylemek istiyorum.'
- Getty Images Sport
La Liga rakipleri arasında tansiyon yükseliyor
26 yaşındaki oyuncunun peşine düşülmesi tartışmalardan uzak olmadı. Temmuz ayında Atletico, Alvarez için uygunsuz girişimde bulundukları algısı nedeniyle etik ihlali yapıldığı iddiasıyla Barcelona'yı İspanya Futbol Federasyonu'na (RFEF) şikayet etti. Barcelona, temmuz sonuna kadar şikayetten haberdar edildiğini doğruladı ve bunun üzerine RFEF konuyla ilgili iç soruşturma başlattı.
Laporta bu konuyu gündemde tutmayı sürdürdü ve şunları ekledi: "Bu transfer döneminde Manchester City ile ve diğer kulüplerle de bunu yaşadık. Oyuncularından birini satmak isteyip istemediklerini görmek için onlarla temasa geçiyoruz. Satmadıklarını söylediklerinde konuyu kapatıyoruz. Ancak bu durumda, Atletico de Madrid'in oyuncuyu başka kulüplere satmak istediğinin bilindiği özel koşullar var."
Barcelona'nın tutumunu daha da açan başkan, sözlerini şöyle yineledi: "Bu bağlamda, Atletico de Madrid oyuncuyu satmak isterse, oyuncuya olan ilgimiz ve teklifimiz transfer döneminin sonuna kadar geçerliliğini koruyor. Julian Alvarez'i satın almakla çok ilgileniyoruz. Teklifimizin kabul edilmesini isteriz. Bunu Atletico de Madrid'e tüm saygımızla söylüyoruz. Yaz transfer döneminin sonundan önce oyuncuyu satmaya açık olurlarsa, onu satın almaya istekli olacağımızı bilmelerini istiyoruz."
Atletico Madrid, Barca'ya yanıt verdi
Atletico Madrid, yıldız oyuncusuna yönelik kamuoyu önündeki kur yapma girişimlerini hafife almadı ve Barcelona'nın son hamlelerine çok sert bir yanıt verdi. Başkent ekibi, masadaki mali paket ne olursa olsun oyuncunun ligdeki doğrudan bir rakibe satılık olmadığını savundu. Tırmanan bu gerilim, geçen pazar günü Atletico'nun Villarreal ile 2-2 berabere kaldığı maçta açıkça görüldü; Alvarez oyuna sonradan girerken tribünlerin bir bölümünce ıslıklandı ve maçın bitiş düdüğünün ardından doğruca tünele gitti.
Buna karşılık Atletico, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Oyuncu mağdur gibi gösteriliyor ancak Julian olayındaki tek mağdur biziz. Hem mali hem de sosyal açıdan zarar gördük. Onu Barca'ya satma ihtimalimiz yüzde sıfır. Bu durum parayla ilgili değil; haysiyetle ilgili. Yalanlar ve yarı gerçeklerle dolu bir kampanya yaratıldı."
- Getty Images Sport
Hansi Flick'in hücumdaki revizyonu
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick için Alvarez, yeniden şekillenen hücum hattına liderlik etmesi adına "rüya hedef" konumunda. Katalan ekibi, yaz döneminde yaşanan önemli ayrılıkların ardından şu anda elit forvet seçenekleri açısından sıkıntı yaşıyor; en dikkat çekeni ise Robert Lewandowski'nin sözleşmesinin sonunda takımdan ayrılarak MLS ekibi Chicago Fire'a katılması ve Ferran Torres'in Paris Saint-Germain'e transferini tamamlaması oldu.
Alvarez, Atletico'ya ilk olarak 2024'te Manchester City'den katıldı ve istikrarlı bir performans sergiledi; 106 maçta 49 gol atıp 17 asist yaptı. Real Madrid'in bu yaz başında yaptığı 150 milyon euroluk teklifin reddedildiği bildirilirken, Arsenal de uzun süredir oyuncuya hayranlığını sürdürüyor, ancak oyuncunun Katalonya'ya taşınma isteğinin belirleyici unsur olduğu görülüyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun