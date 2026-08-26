Laporta, kulübün Alvarez hamlesiyle ilgili sessizliğini bozdu ve transfer penceresi kapanmadan önce Arjantinli forvetin hâlâ en büyük öncelikleri olduğunu açıkça belirtti. Çarşamba günü Barcelona'nın sosyal medya hesaplarında yayımlanan bir röportajda konuşan Laporta, yaz ayları boyunca iki La Liga devi arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olan süregelen sürece değindi.

26 yaşındaki santrforun Atletico ile sözleşmesi 2030'a kadar devam ediyor, ancak mevcut yaz transfer döneminin en çok talep gören isimlerinden biri hâline geldi ve Barcelona, Arsenal ile Real Madrid'nin somut ilgisini çekti. Bu, forvetin Dünya Kupası sırasında ESPN'e verdiği bir röportajda Metropolitano'dan ayrılma isteğini kamuoyu önünde dile getirmesine rağmen yaşandı.

Laporta şunları söyledi: 'Her şeyden önce, Atletico de Madrid'e en üst düzeyde saygı duyuyoruz ve yöneticilerine de kişisel bir takdir besliyoruz, çünkü birbirimizi uzun yıllardır tanıyoruz. Bütün bu durum çok fazla gürültü yarattı. Bu, Barca'nın attığı adımlardan kaynaklanmıyor. Bunun nedeni, Atletico'nun bize (Alvarez'i) satmadığını söylemesiydi. Ancak şimdi duyduklarımıza göre (Atletico'nun Alvarez'i Arsenal'e satmaya açık olduğu yönündeki haberler), diğer kulüplerle anlaşmalara varmaya çalışıyorlar. Enrique Cerezo'ya, büyük saygı çerçevesinde ve kendisini çok takdir ettiğim için, Barca'nın bu durumda gereken standartlara uygun davrandığını, diğer kulüplerle ilişkilerimizde de aynı şekilde hareket ettiğimizi söylemek istiyorum.'