'Çok heyecanlıyım' - Max Alleyne, Manchester City'den kiralık olarak Burnley'e katıldı

İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusu, yeni sezon öncesinde resmen Nicky Hayen'in kadrosuna katılmasının ardından mutluluğunu gizleyemedi.

Alleyne, kulübün resmi internet sitesine konuşarak transferle ilgili heyecanını paylaştı: "Çok heyecanlıyım, başlamak için sabırsızlanıyorum. Bugün ilk antrenmanıma çıktım ve şu ana kadar gerçekten çok keyif aldım, menajerle ve takım arkadaşlarımla tanıştım.

"İlgiyi ilk olarak birkaç ay önce duydum ve bunun gerçekleşmiş olmasından çok mutluyum. Burası dev bir takım, açıkçası Premier League takımı ve burada olduğum için inanılmaz heyecanlıyım."