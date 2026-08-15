Penta Press
Çeviri:
'Çok heyecanlıyım' - Max Alleyne, Manchester City'den kiralık olarak Burnley'e katıldı
Burnley, savunmacıyı kiralık olarak kadrosuna kattı
Burnley, City stoperi Alleyne'i sezon sonuna kadar kiralayarak savunma hattını güçlendirdi. 21 yaşındaki oyuncu, geçen sezonun ilk yarısında Watford'daki geçici görevinde verimli bir dönem geçirdi ancak yaşanan sakatlık krizi, sezon ortasında Etihad'a dönmesine neden oldu. Ardından dönemin teknik direktörü Pep Guardiola yönetiminde A takımda yedi maça çıktı; Newcastle United'a karşı Lig Kupası yarı finallerinde ve Bodo/Glimt ile oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında forma giydi.
- News Images
Alleyne, Burnley’ye transferin keyfini çıkarıyor
İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusu, yeni sezon öncesinde resmen Nicky Hayen'in kadrosuna katılmasının ardından mutluluğunu gizleyemedi.
Alleyne, kulübün resmi internet sitesine konuşarak transferle ilgili heyecanını paylaştı: "Çok heyecanlıyım, başlamak için sabırsızlanıyorum. Bugün ilk antrenmanıma çıktım ve şu ana kadar gerçekten çok keyif aldım, menajerle ve takım arkadaşlarımla tanıştım.
"İlgiyi ilk olarak birkaç ay önce duydum ve bunun gerçekleşmiş olmasından çok mutluyum. Burası dev bir takım, açıkçası Premier League takımı ve burada olduğum için inanılmaz heyecanlıyım."
Kanıtlanmış Championship savunma geçmişi
Alleyne'in takıma katılması, Watford formasıyla Championship'teki kısa döneminde ortaya koyduğu etkileyici temel istatistiklerin ardından Burnley savunmasına önemli bir katkı sağlıyor. Bu süreçte stoper, kulüpteki savunmacılar arasında en fazla ikinci müdahaleyi (20) yaptı, en fazla üçüncü ikili mücadeleyi (72) kazandı ve en fazla dördüncü uzaklaştırmayı (76) gerçekleştirdi. City'den gelen üst düzey tecrübeyi Championship'te kanıtlanmış dayanıklılıkla birleştiren oyuncunun, Burnley'nin Premier League'e hemen dönme hedefinde savunmaya hayati sertlik katması bekleniyor.
- Getty Images Sport
Turf Moor'daki açılış yaklaşıyor
Burnley, Championship sezonuna pazar günü West Ham'ı Turf Moor'da ağırlayarak başlayacak. Burnley, Nisan 2023'ten bu yana Turf Moor'da oynadığı son 24 Championship maçında yenilgi yüzü görmeyerek (G15 B9) bu karşılaşmaya etkileyici iç saha performansıyla çıkıyor. Sezonun açılış maçı, Alleyne'e resmi debutunu yapma ve yeni takımında savunmanın temel taşı olarak kendini kabul ettirme konusunda anında bir fırsat sunuyor.
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