"Çok heyecanlı" olan Lionel Messi, son hazırlık maçında rekor kıran bir gol attıktan sonra Arjantin'in Dünya Kupası şampiyonluğunu koruma şansını değerlendirdi

Messi, Arjantin'in umutlarının merkezinde neden kendisinin yer aldığını bir kez daha gösterdi. Alabama'daki Jordan-Hare Stadyumu'nda oynanan İzlanda'ya karşı 3-0'lık galibiyette, Rosario doğumlu oyuncu 70. dakikada oyuna girdi ve kusursuz bir penaltı vuruşuyla Messi, sadece skoru kesinleştirmekle kalmadı, aynı zamanda ufak bir sağlık sorununu atlatarak milli takımdaki gol sayısını 117'ye çıkardı.

Maçın ardından Messi, TyC Sports'a fiziksel durumuyla ilgili rahatladığını ifade etti: "Başından beri keyif alıyorum, bu rahatsızlıkla geldiğimden beri bir süredir oynamak için can atıyordum. Mutluyum, her anın tadını çıkarıyorum ve her zamanki gibi heyecanlıyım. Harika hissettim, başlamak ve bu rahatsızlık varken duyduğunuz korkuları üzerinden atmak, özgürce oynayabilmek için can atıyordum. Açılış maçı için herkesi forma sokmak ve hazır hale getirmek için bir haftamız var."