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"Çok heyecanlı" olan Lionel Messi, son hazırlık maçında rekor kıran bir gol attıktan sonra Arjantin'in Dünya Kupası şampiyonluğunu koruma şansını değerlendirdi
Messi yeniden tam formuna kavuştu
Messi, Arjantin'in umutlarının merkezinde neden kendisinin yer aldığını bir kez daha gösterdi. Alabama'daki Jordan-Hare Stadyumu'nda oynanan İzlanda'ya karşı 3-0'lık galibiyette, Rosario doğumlu oyuncu 70. dakikada oyuna girdi ve kusursuz bir penaltı vuruşuyla Messi, sadece skoru kesinleştirmekle kalmadı, aynı zamanda ufak bir sağlık sorununu atlatarak milli takımdaki gol sayısını 117'ye çıkardı.
Maçın ardından Messi, TyC Sports'a fiziksel durumuyla ilgili rahatladığını ifade etti: "Başından beri keyif alıyorum, bu rahatsızlıkla geldiğimden beri bir süredir oynamak için can atıyordum. Mutluyum, her anın tadını çıkarıyorum ve her zamanki gibi heyecanlıyım. Harika hissettim, başlamak ve bu rahatsızlık varken duyduğunuz korkuları üzerinden atmak, özgürce oynayabilmek için can atıyordum. Açılış maçı için herkesi forma sokmak ve hazır hale getirmek için bir haftamız var."
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Labruna rekoru kırıldı
38 yıl, 11 ay ve 14 günlükken Messi, Albiceleste formasıyla gol atan en yaşlı oyuncu unvanını resmen elde etti. Bu rekor daha önce, 1957'den beri bu unvanı elinde tutan efsanevi Angel Labruna'ya aitti. River Plate'in efsane oyuncusu, Brezilya'ya karşı oynanan unutulmaz bir maçta 38 yıl, 9 ay ve 8 günlükken son milli golünü atmıştı. Messi'nin İzlanda maçında sahaya çıkması, Arjantin formasıyla 199. resmi maçına çıkması anlamına geliyordu. Bu rakam, ülkenin tarihindeki en fazla milli forma giyen oyuncu olarak konumunu sağlamlaştırdı.
Gol rekorunu kaybetmesine rağmen, Labruna hala Arjantin için başka bir rekoru elinde tutuyor. Labruna, 39 yaş 260 günken 1958 İsveç Dünya Kupası'nda forma giymiş olan, milli takımda maç oynayan en yaşlı oyuncu. Messi, bu Dünya Kupası sırasında 39 yaşına gireceği için, bu turnuvada bu yaşı geçemeyecek.
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Kazanan bir grubun hiç azalmayan hırsı
Messi, geçmişteki başarıların Arjantin milli takımının rekabetçi ruhunu hiç de azaltmadığını kesin bir dille açıkladı. Kaptan, takımın zihniyetinin Katar’da dünya futbolunun zirvesine ulaştıkları zamanki gibi aynı olduğunu vurguladı ve Cezayir ile oynayacakları grup aşaması açılış maçı öncesinde forma için gösterilen bağlılığın tartışmaya açık olmadığını belirtti.
Bu başarıyı tekrarlama beklentileri sorulduğunda, 10 numara net bir cevap verdi: "Her zaman olduğu gibi, bir turnuva başladığında, özellikle de Dünya Kupası olduğunda, çok heyecanlanıyorum. O zamanlar bu grubun onları hayal kırıklığına uğratmayacağını söylemiştim ve onlar da bunu bu yıl kanıtladılar; rakip veya turnuva ne olursa olsun mücadele ettiler ve rekabet etmek için aynı arzuyu ve coşkuyu sergilemeye devam ettiler. Bu, her zaman daha fazlasını isteyen, kazanan bir grup. Her zamanki gibi adım adım ilerleyeceğiz, ancak büyük bir coşku, heyecan ve yeteneklerimize olan inancımızla."
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Rakiplerine yönelik doğrudan bir uyarı
Messi, şampiyon unvanını korumanın Arjantin üzerinde büyük bir yük oluşturduğunun farkında, ancak onları yenmenin kolay olmayacağı konusunda uyarıda bulundu. Kaptan, Lionel Scaloni’nin görev süresini karakterize eden rekabetçiliğe vurgu yaptı ve taraftarlardan, en zorlu maçlarda karakterlerini zaten kanıtlamış olan oyunculara olan güvenlerini sürdürmelerini istedi.
Takımdan beklenen bağlılık konusunda Messi şunları söyledi: "Bu grup, başlarına gelen her şeyi hak ediyor. Her zamanki gibi elimizden geleni yapacağız, böylece insanlar bizim her zaman yaptığımız gibi, bu sefer de elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan şüphe duymayacaklar. Ben Milli Takım'dayken her zaman yaptığımız gibi. Bazen olur, bazen olmaz, ancak son yıllarda olumlu sonuçlar elde etme şansına sahip olduk. Zor ve her seferinde daha da zorlaşıyor, ama biz buna alıştık ve taraftarları da buna alıştırdık, bunu tekrarlamaya çalışacağız. Sonra olur ya da olmaz, futbol budur. Rakiplerimizin bizi yenmesinin zor olacağından şüpheniz olmasın, çünkü biz çok rekabetçi bir takımız."