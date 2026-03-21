Baş antrenör, bu görüşmelerin uzun vadeli gelişime odaklandığını ve A takımın sezonunu gölgeleyen istikrarsızlıkları gidermeyi amaçladığını vurguladı. Dış baskı artarken, kulüp içi odak noktası, Blues’un Avrupa’nın elit kulüpleri arasına geri dönmesini sağlamak için sahadaki belirli alanları güçlendirmek üzerinde kalmaya devam ediyor.

Rosenior, "Şu anda güçlendirmek istediğimiz alanlar hakkında gerçekten ayrıntılı görüşmeler yapıyoruz" dedi. "İhtiyacımız olduğunu düşündüğüm şeyler hakkında harika görüşmeler yaptım. Aslında, nereleri güçlendirmek istediğimiz ve bunu nasıl yapacağımız konusunda çok uyumluyuz, bu da çok heyecan verici.

"Ancak en önemli nokta, şu anki durumu da doğru bir şekilde ele almaktır. Gelecek için plan yapabilmek harika, ancak şu anda da iyi bir konumda olduğumuzdan emin olmak istiyorum. Kazanmak istiyoruz. Bu yüzden buradayım ve bu konuda kulüp yönetimi ve sportif direktörlerle gerçekten iyi görüşmeler yapıyorum."