"Çok heyecan verici!" - Liam Rosenior, kovulacağına dair söylentilere rağmen Chelsea'nin transfer planlarını övüyor
Rosenior, Chelsea'de devrim planlıyor
Rosenior, bu yaz kadroda yapılacak stratejik revizyon konusunda Chelsea yönetimi ile yoğun görüşmeler yürüttüğünü açıkladı. Çalkantılı bir sezonun ve Paris Saint-Germain'e karşı yaşanan hayal kırıklığı yaratan Şampiyonlar Ligi elenmesinin ardından, teknik direktör, kilit transfer hedeflerini belirlemek üzere spor direktör yardımcıları Winstanley ve Stewart ile birlikte çalışıyor.
Stamford Bridge'de düzenleme
Baş antrenör, bu görüşmelerin uzun vadeli gelişime odaklandığını ve A takımın sezonunu gölgeleyen istikrarsızlıkları gidermeyi amaçladığını vurguladı. Dış baskı artarken, kulüp içi odak noktası, Blues’un Avrupa’nın elit kulüpleri arasına geri dönmesini sağlamak için sahadaki belirli alanları güçlendirmek üzerinde kalmaya devam ediyor.
Rosenior, "Şu anda güçlendirmek istediğimiz alanlar hakkında gerçekten ayrıntılı görüşmeler yapıyoruz" dedi. "İhtiyacımız olduğunu düşündüğüm şeyler hakkında harika görüşmeler yaptım. Aslında, nereleri güçlendirmek istediğimiz ve bunu nasıl yapacağımız konusunda çok uyumluyuz, bu da çok heyecan verici.
"Ancak en önemli nokta, şu anki durumu da doğru bir şekilde ele almaktır. Gelecek için plan yapabilmek harika, ancak şu anda da iyi bir konumda olduğumuzdan emin olmak istiyorum. Kazanmak istiyoruz. Bu yüzden buradayım ve bu konuda kulüp yönetimi ve sportif direktörlerle gerçekten iyi görüşmeler yapıyorum."
Ayrılma söylentilerine yanıt
Bu arada, özellikle kulübün gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma garantisini henüz alamamış olması nedeniyle Enzo Fernandez, Cole Palmer ve Moises Caicedo'nun geleceği hakkında spekülasyonlar yaygınlaşıyor. Fernandez, Stamford Bridge'deki uzun vadeli geleceği sorulduğunda "bakacağız" şeklinde yanıt vererek son günlerde endişeleri artırdı.
Ancak Rosenior, toplu bir ayrılık olacağına dair iddiaları hızla yatıştırdı. Rosenior, "Kulüp sahipleri ve sportif direktörlerle yaptığım görüşmelerde, planlarımız sadece Şampiyonlar Ligi'ne katılıp katılmayacağımıza bağlı değil" dedi. "Ancak çok fazla 'eğer' var. Yaratacağımız 'eğer'in olabildiğince olumlu olmasını sağlamalıyız ve bunu yapabilecek konumdayız."
"Oyuncularla çok, çok iyi bir ilişkim var çünkü sürekli konuşuyoruz. Sadece futbol veya sözleşmeleriyle ilgili durumlar hakkında değil, hayatları, çocuklarının durumu, okulları hakkında da konuşuyoruz. Enzo ve diğer oyuncularla çok, çok yakın bir ilişkim var. Sözleşmeler ve nerede olmak istedikleri konusunda, ben buraya geldiğimden beri bu kulüpte yazın burada kalmak istemediğini söyleyen tek bir oyuncu bile yok. Aslında, konuşmalarımız daha çok nasıl gelişebileceğimiz, bir grup olarak gelişmek için neler yapabileceğimiz, şu anda kazanmak için ne yapmamız gerektiği üzerine. Şu anda durumumuz bu."
Chelsea için bundan sonra ne olacak?
Chelsea, 30 maçta topladığı 48 puanla şu anda Premier Lig sıralamasında altıncı sırada yer alıyor; dördüncü sıradaki Aston Villa’nın üç puan gerisinde ve beşinci sıradaki Liverpool’un bir puan gerisinde. Ligde geriye kalan sekiz maçta, Blues gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı garantilemek için mümkün olduğunca çok puan toplamaya çalışacak. Takımın bir sonraki Premier Lig maçı Cumartesi günü Everton ile oynanacak; ardından milli maç arası sonrasında FA Cup çeyrek finalinde Port Vale ile karşılaşacak.
