Bu yenilgi, Allegri açısından takımının savunmadaki istikrarına dair büyüyen bir endişeyi gözler önüne serdi; zira ekip artık sadece iki maçta beş gol yemiş durumda. Teknik direktör, sorunların mutlaka taktiksel olmadığını, daha çok bireysel konsantrasyon ve rakibin yoğunluğunu artırdığında baskıyla başa çıkabilme becerisiyle ilgili olduğunu vurguladı.

Allegri, yenilginin taktik yönlerini değerlendirirken, "Özellikle top kontrolü açısından iyi bir performans olarak kalıyor" dedi. "Şu anda her hata için çok ağır bedel ödüyoruz: iki maçta beş gol yedik ve ceza sahasının içinde savunma yapmanın tek çözüm olduğunu düşünmeden gelişmemiz gerekiyor. Henüz üçüncü hafta içindeyiz, fiziksel durum gelişecek. Şimdi sakin kalmalı ve Şampiyonlar Ligi'ni düşünmeliyiz."