Getty Images Sport
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"Çok hafiftik!" - Massimiliano Allegri, Inter karşısında 3-2'lik çöküşün ardından Napoli'nin hatalarını kabul etti ve Şampiyonlar Ligi öncesinde sakin olunması çağrısında bulundu
Savunmadaki kırılganlık Napoli'ye pahalıya mal oldu
Allegri, Milano'daki kaotik gecenin ardından Napoli'nin performansına ilişkin değerlendirmesinde geri durmadı. Matteo Politano ve Rasmus Hojlund'un golleriyle konuk ekip ikinci yarının başlarında skoru 2-0'a getirdiğinde maç tamamen onların kontrolünde görünüyordu. Ancak Cristian Chivu'nun ekibinin ortaya koyduğu istekli geri dönüş, son şampiyonun bu farkı kapatmasını sağladı ve 91. dakikada Lautaro Martinez'in attığı galibiyet golü Napolilileri puansız bıraktı.
Son düdüğün ardından basına konuşan Allegri, Inter'in maça yeniden ortak olmasını sağlayan belirli kırılma anına hızlıca dikkat çekti. "Seyirciler için eğlenceli bir maçtı, bizim içinse o kadar değil" diyen Napoli patronu sözlerini şöyle sürdürdü: "2-0 öndeydik, sonra çok hafif bir gol yedik ve Inter ritmini değiştirdi, bize zorluklar çıkardı. Belirleyici golde topun dışarı çıktığını düşündük ve durduk ama futbol böyle: golü biz atabilirdik, onlar attı."
- Getty Images Sport
Allegri, odaklanmada gelişim istiyor
Bu yenilgi, Allegri açısından takımının savunmadaki istikrarına dair büyüyen bir endişeyi gözler önüne serdi; zira ekip artık sadece iki maçta beş gol yemiş durumda. Teknik direktör, sorunların mutlaka taktiksel olmadığını, daha çok bireysel konsantrasyon ve rakibin yoğunluğunu artırdığında baskıyla başa çıkabilme becerisiyle ilgili olduğunu vurguladı.
Allegri, yenilginin taktik yönlerini değerlendirirken, "Özellikle top kontrolü açısından iyi bir performans olarak kalıyor" dedi. "Şu anda her hata için çok ağır bedel ödüyoruz: iki maçta beş gol yedik ve ceza sahasının içinde savunma yapmanın tek çözüm olduğunu düşünmeden gelişmemiz gerekiyor. Henüz üçüncü hafta içindeyiz, fiziksel durum gelişecek. Şimdi sakin kalmalı ve Şampiyonlar Ligi'ni düşünmeliyiz."
Bireysel performans sergileyen isimler için karışık değerlendirmeler
Toplu çöküşe rağmen Allegri, sakatlıktan dönen oyuncular ve ilk 11'de yerlerini kazanan genç yetenekler de dahil olmak üzere futbolcularının bireysel katkılarını değerlendirmeye de zaman ayırdı. Orta sahadaki performansı nedeniyle Antonio Vergara'yı özellikle övdü, ancak 80 dakika oynadıktan sonra yerini Benoit Badiashile'e bırakan Alisson Santos'un top dağıtımından daha az memnun kaldı.
"Vergara, sol iç orta saha olarak yoğunluk ve kaliteyle çok iyi oynadı," dedi Allegri. "Öte yandan Alisson, bazı topları daha iyi değerlendirmeli, çünkü bu tür maçlarda her pozisyon önem taşır. Ancak uzun bir sakatlığın ardından geri dönüyor ve hâlâ en iyi kondisyonunu bulması gerekiyor."
Geç yaptığı taktik değişikliklerle ilgili bir soru üzerine şunları ekledi: "Bunun etkisi olmadı. Hava toplarında yardımcı olsun diye Badiashile'i oyuna aldım ama futbolun mantığı yok ve iki kafa golü yedik."
- Getty Images Sport
Allegri şampiyonluk yarışı konusunda paniğe kapılmayı reddetti
Puan tablosunun zirvesindeki fark Napoli ile Inter arasında şimdiden altı puana çıkmış durumda, ancak tecrübeli teknik adam yaz transfer dönemi ya da uzun vadeli şampiyonluk yarışıyla ilgili tartışmalara girmeyi reddediyor. Son tarih öncesinde olası takviyeler sorulduğunda Allegri net bir ifadeyle, "Şu anda transfer piyasası hakkında konuşmanın bir anlamı yok" dedi. "Takımın performansını analiz etmem gerekiyor. Inter ligin en güçlü takımı, favori onlar. Biz de en güçlü takımla başa baştık."
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