Kaçınılmaz olarak, Conte’nin boşta kalması İtalya milli takımının teknik direktörlük pozisyonu konusunda hemen spekülasyonlara yol açtı. Ancak teknik direktör, Azzurri’de ikinci bir görev alma olasılığını hemen önemsiz gösterirken, Manchester City’den ayrıldığını açıklayan ve şu anda serbest oyuncu statüsünde olan Pep Guardiola gibi dünya çapında bir ismi kadroya katmak için İtalya Futbol Federasyonu’nun (FIGC) gerekli hırs ve kaynaklara sahip olup olmadığını da sorguladı.

"Benimle İtalyan Federasyonu arasında İtalya milli takımının teknik direktörlüğü konusunda hiçbir şey yok. Şu ana kadar sıfır. Gelecekte ne olacağını göreceğiz," dedi Conte. "Henüz Federasyon başkanı bile yok... ama şunu söyleyeyim. İtalya, üst düzey bir teknik direktör atamaya hazır mı? Pep Guardiola hakkında bir şeyler okudum. Bir isim önermem gerekirse, Pep derdim. Ama... bunu gerçekleştirecek paraları var mı? Bunu söylemek için henüz çok erken. Şu ana kadar hiçbir anlaşmam yok."