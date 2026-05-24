"Çok fazla zehir gördüm" - Antonio Conte, "uyum eksikliği" nedeniyle Napoli'den ayrıldığını doğruladı ve İtalya milli takımı teknik direktörlüğüyle ilgili söylentilere değindi
Conte, 'zehirli' ortamı sert bir dille eleştirdi
Serie A sezonunun son gününde Napoli'nin Udinese'yi 1-0 mağlup etmesinin ardından konuşan Conte, bu görevde artık devam edemeyeceğini düşünmesinin nedenleri konusunda son derece dürüst davrandı. 2024-25 sezonunda Napoli'ye Scudetto'yu kazandırarak ulusal düzeyde başarıya ulaşmış olmasına rağmen, eski Chelsea ve Tottenham teknik direktörü, kulübü çevreleyen ortamın yönetilmesinin giderek zorlaştığını belirtti.
O şöyle dedi: “Napoli'de bir konuda başarısız oldum: Napoli'ye kompaktlık kazandıramadım ve bunu başaramazsanız, diğer takımlarla mücadele etmek zorlaşır. Çok fazla zehir gördüm ve bunu yayanlar başarısızlardır. Napoli'nin başarısızlara, beğeni peşinde koşanlara ihtiyacı yok. Bilet parasını ödeyen taraftarlar gibi takımı sevmek isteyen ciddi insanlara ihtiyacı var. Bunun yerine bu insanlar zararlı oldukları için uzak durmalılar. Bu açıdan başarısız oldum ve ortamı asla sıkılaştıramayacağımı anladım. Benim için bu çok önemliydi, bu yüzden istifa ettim.”
Bir ay önce alınan karar
Teknik direktörün ayrılışı, Napoli'nin ezici bir üstünlükle şampiyon olan Inter'in ardından ikinci sırada tamamladığı Serie A sezonunun bitiminden sonra alınan ani bir karar değildi. Conte, projenin artık kendi başarı ve profesyonellik standartlarıyla uyuşmadığını hissederek kararını haftalar öncesinden verdiğini açıkladı.
O, şunları ekledi: “Bologna maçından sonra hoşuma gitmeyen durumlar hissettim ve orada bile bir şeyler söylemek cesaret gerektiriyordu. Hiçbir zaman sıradan sezonlar geçirmedim ve geçirmeyeceğim de. Ayrıca kenara çekilmeye de hazırdım. Kesinlikle bazı transferler eski kadroyla uyum sağlayamadı ve rapor edilmesi gereken çok zor dinamikler ortaya çıktı. Bir ay önce başkanı aradım, hiçbir şey bilmek istemedim ve ona 'aramızdaki dostluk adına, buradaki yolculuğumun sona ermek üzere olduğunu hissediyorum' dedim. Kararı ben verdim.”
İtalya ile ilgili bağlantılar ve Guardiola’nın yorumları
Kaçınılmaz olarak, Conte’nin boşta kalması İtalya milli takımının teknik direktörlük pozisyonu konusunda hemen spekülasyonlara yol açtı. Ancak teknik direktör, Azzurri’de ikinci bir görev alma olasılığını hemen önemsiz gösterirken, Manchester City’den ayrıldığını açıklayan ve şu anda serbest oyuncu statüsünde olan Pep Guardiola gibi dünya çapında bir ismi kadroya katmak için İtalya Futbol Federasyonu’nun (FIGC) gerekli hırs ve kaynaklara sahip olup olmadığını da sorguladı.
"Benimle İtalyan Federasyonu arasında İtalya milli takımının teknik direktörlüğü konusunda hiçbir şey yok. Şu ana kadar sıfır. Gelecekte ne olacağını göreceğiz," dedi Conte. "Henüz Federasyon başkanı bile yok... ama şunu söyleyeyim. İtalya, üst düzey bir teknik direktör atamaya hazır mı? Pep Guardiola hakkında bir şeyler okudum. Bir isim önermem gerekirse, Pep derdim. Ama... bunu gerçekleştirecek paraları var mı? Bunu söylemek için henüz çok erken. Şu ana kadar hiçbir anlaşmam yok."
De Laurentiis bu kararı saygıyla karşılıyor
Napoli başkanı Aurelio De Laurentiis, görevinden ayrılacak olan teknik direktörüyle basın odasında bir araya geldi ve Conte’nin kararını yeniden gözden geçirmesini umsa da artık geleceğe bakması gerektiğini doğruladı. Partenopei’nin başkanı, yaklaşan teknik direktörlük boşluğuna rağmen takımın temeline olan güvenini dile getirdi.
"Her zaman fikrini değiştirebilir, bu yüzden ona hazır olduğumu söyledim. Yarın öğleden sonra kararının kesin olduğunu bana teyit edecek, ardından harekete geçip Napoli için en iyi çözümün ne olduğunu göreceğiz. Unutmayın ki yaklaşık otuz yetenekli oyuncumuz var, bu yüzden çok az yeni transferle takım rakiplerimize kıyasla bile son derece rekabetçi olacak," dedi De Laurentiis.