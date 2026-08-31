Anderson, Nottingham Forest'taki verimli döneminin ardından Etihad Stadyumu'nda yeni bir başlangıç yapmak için transfer olduğunda, tarihin en pahalı Britanyalı oyuncusu oldu. Bu rekor ise daha sonra, Aston Villa'dan Chelsea'ye transferinin ardından İngiltere'nin bir diğer yıldızı Morgan Rogers'a geçti.

Anderson'ın omuzlarındaki yüklerden biri kalkmış olsa da, Kuzey Doğumlu oyuncu şimdi çok daha fazlasını taşımak zorunda. Manchester'a yapılacak herhangi bir transfer, performansların en yoğun ilgi odağında olacağı anlamına gelir.

İşin içine dokuz haneli bir bonservis bedeli girdiğinde, her performans en ince ayrıntısına kadar mercek altına alınır. Premier League ve Dünya Kupası'nda dikkat çekici bir yükseliş yaşayan 23 yaşındaki Anderson, bu meydan okumadan kaçmadı ve değerini kanıtlayabileceğine inanıyor.