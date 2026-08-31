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‘Çok fazla para’ - Elliot Anderson 116 milyon sterlinlik bonservisi nasıl haklı çıkarıyor? Manchester City ve İngiltere orta sahasından Rodri temalı meydan okuma
Anderson'ın boynundaki dokuz haneli bonservis etiketi
Anderson, Nottingham Forest'taki verimli döneminin ardından Etihad Stadyumu'nda yeni bir başlangıç yapmak için transfer olduğunda, tarihin en pahalı Britanyalı oyuncusu oldu. Bu rekor ise daha sonra, Aston Villa'dan Chelsea'ye transferinin ardından İngiltere'nin bir diğer yıldızı Morgan Rogers'a geçti.
Anderson'ın omuzlarındaki yüklerden biri kalkmış olsa da, Kuzey Doğumlu oyuncu şimdi çok daha fazlasını taşımak zorunda. Manchester'a yapılacak herhangi bir transfer, performansların en yoğun ilgi odağında olacağı anlamına gelir.
İşin içine dokuz haneli bir bonservis bedeli girdiğinde, her performans en ince ayrıntısına kadar mercek altına alınır. Premier League ve Dünya Kupası'nda dikkat çekici bir yükseliş yaşayan 23 yaşındaki Anderson, bu meydan okumadan kaçmadı ve değerini kanıtlayabileceğine inanıyor.
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Anderson'ın Manchester City için değeri nasıl ölçülecek?
Ancak o, oyunu alıp dağıtan bir orta saha oyuncusu, yaratıcı bir 10 numara değil. Hücum içgüdüsü daha güçlü olanlar, goller ve asistler üzerinden kolayca değerlendirilebilir. Savunmacılar ve kaleciler ise en büyük ölçüt olarak kalesini gole kapatmayı görür.
Anderson çoğu zaman işini sessizce yapıp zaman zaman gözlerden uzak kaldığı için, City’nin kayda değer yatırımına nasıl ölçülebilir bir karşılık sunuyor? Rodri’nin ayrılığının ardından oluşan boşluğu doldurmak, Etihad’da Ballon d’Or ve Dünya Kupası kazanmış bir oyuncunun yerini almak anlamına geldiğinden, şüpheleri gidermede büyük rol oynayacaktır.
Anderson, Ballon d'Or kazananı Rodri'nin yerini dolduruyor
Anderson'ın parasının karşılığını nasıl verdiği sorulduğunda, eski City orta saha oyuncusu Hamann, ToonieBet katkısıyla GOAL'a şunları söyledi: “Bu, arz ve talep meselesi, değil mi? Yani eğer bir oyuncu oradaysa, belli ki bir değeri vardır; İngiltere formasıyla Dünya Kupası'nda iyi oynadı, Forest'ta da iyi oynadı.
“Sonra muhtemelen onunla ilgilenen iki, üç, dört kulüp oluyor ve en fazla parayı veren onu alıyor. Bu haklı mı? Açıkçası, ödenen bonservisler ve para miktarlarıyla bağ kurabildiğimiz noktayı çoktan geride bıraktığımızı düşünüyorum.
“Ama takdir etmemiz gereken şey şu: Rodri dünyanın en iyi futbolcusu oldu, bu sezon da bunu yine yapabilir. Şampiyonlar Ligi kazandı, şimdi de Dünya Kupası kazandı. Ve o pozisyonun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz, çünkü mesele sadece topa sahip olmayı sağlamak değil, aynı zamanda organizasyonu yapmak. Çünkü yarım yarda sola ya da sağa kaydığınızda, çevrenizdeki oyunculara bilgi veremezsiniz ve bu da çok büyük fark yaratır.
“Ve onun da Forest'ta bunu yaptığını, İngiltere'de de belli ölçüde yaptığını göstermesi gerekiyor; her ne kadar yanında Declan Rice olsa da. Şimdi bunu Manchester City'de de yapabildiğini göstermesi gerekiyor. Peki bu çok fazla para mı? Evet, bana göre öyle. Aynı zamanda, son birkaç yılda Rodri'nin ulaştığı seviyeye biraz olsun yaklaşırsa, o zaman bu muhtemelen iyi harcanmış para olur.”
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Man City 2026-27: İki galibiyet, sırada Coventry var
Anderson, Manchester'a giderken, 2031'e kadar geçerli beş yıllık bir sözleşmeye imza attı ve bu şartlar, 12 aylık ek uzatma opsiyonunu da içeriyor. City, İngiltere yıldızı kupalar kazanan bir takımda parlamaya devam ederse bu maddeyi memnuniyetle devreye sokacak ya da yeni bir uzatmayı görüşecek.
Teknik direktörlük koltuğunda Pep Guardiola'nın yerine Enzo Maresca'nın bulunduğu Manchester City, 2026-27 sezonuna kusursuz bir başlangıç yaptı. Bournemouth ve Crystal Palace karşısında alınan galibiyetler takımı zirveye taşırken, sıradaki maç ise eski Chelsea yıldızı Frank Lampard'ın çalıştırdığı lige yeni yükselen Coventry'ye karşı sahasında oynanacak.
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