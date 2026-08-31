Anderson'ın nasıl paranın karşılığını verdiği sorulduğunda, eski City orta saha oyuncusu Hamann, BetVictor Online Casino aracılığıyla GOAL'a şu açıklamayı yaptı: “Bu, arz ve talep meselesi, değil mi? Yani, eğer bir oyuncu oradaysa, belli ki bir değeri vardır; İngiltere formasıyla Dünya Kupası'nda iyi oynadı, Forest'ta da iyi oynadı.

“Sonra muhtemelen onun hizmetleriyle ilgilenen iki, üç ya da dört kulüp oluyor ve en çok parayı veren onu alıyor. Bu haklı mı? Açıkçası, bence ödenen meblağlar ve para miktarlarıyla bağ kurabildiğimiz noktayı çoktan geride bıraktık.

“Ama takdir etmemiz gereken şey şu ki Rodri dünyanın en iyi futbolcusu oldu, bu sezon bunu yine yapabilir. Şampiyonlar Ligi kazandı, artık Dünya Kupası da kazandı. Ve o pozisyonun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz çünkü mesele sadece topa sahip olmak değil, aynı zamanda organizasyonu sağlamak. Çünkü yarım metre sola ya da sağa kaydığınızda, etrafınızdaki oyunculara bilgi veremezsiniz ve bu da çok büyük fark yaratır.

“Forest'ta bunu yaptığını gösterdi, İngiltere'de de bunu bir ölçüde yaptı, her ne kadar yanında Declan Rice olsa da. Şimdi bunu Manchester City'de de yapabildiğini göstermesi gerekiyor. Ve bu çok fazla para mı? Evet, bana göre öyle. Aynı zamanda, eğer son birkaç yıldır Rodri'nin ulaştığı seviyeye yaklaşabilirse, o zaman muhtemelen iyi harcanmış bir para olur.”