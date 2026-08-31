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'Çok fazla para' - Elliot Anderson 116 milyon sterlinlik bonservis bedelini nasıl haklı çıkarıyor? Manchester City ve İngiltere orta sahasından Rodri temalı meydan okuma
Anderson'ın boynunda dokuz haneli bonservis etiketi asılı
Anderson, Nottingham Forest'taki verimli dönemin ardından Etihad Stadyumu'nda yeni bir başlangıç yapmak için transfer olduğunda, tarihin en pahalı Britanyalı oyuncusu olmuştu. Bu rekor ise daha sonra, Aston Villa'dan Chelsea'ye transferinin ardından İngiltere Milli Takımı'nın bir diğer yıldızı Morgan Rogers'a geçti.
Anderson'ın omuzlarındaki yüklerden biri kalkmış olsa da, Kuzey Doğu İngiltere doğumlu oyuncu şimdi çok daha fazlasını taşıyor. Manchester'a yapılacak herhangi bir transfer, performansların en parlak spot ışıkları altında sergilenmesi anlamına gelir.
Denkleme dokuz haneli bir bonservis bedeli de eklendiğinde, her performans en ince ayrıntısına kadar mercek altına alınacaktır. Premier League ve Dünya Kupası'nda hızla öne çıkmayı başaran 23 yaşındaki Anderson bu meydan okumadan kaçmadı ve değerini kanıtlayabileceğine inanıyor.
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Anderson'ın Manchester City için değeri nasıl ölçülecek?
Ancak o, yaratıcılıktan çok top kapıp top dağıtan bir orta saha oyuncusu; yaratıcı bir 10 numara değil. Daha fazla hücum içgüdüsüne sahip oyuncular goller ve asistler üzerinden kolayca değerlendirilebilir. Savunmacılar ve kaleciler ise en büyük ölçüt olarak gol yemeden tamamlanan maçları görür.
Anderson çoğu zaman işini sessiz sedasız yapıp zaman zaman gözlerden uzak kalırken, City’nin hatırı sayılır yatırımına nasıl ölçülebilir bir karşılık verebilir? Rodri’nin ayrılığıyla oluşan boşluğu doldurması, Etihad’da Ballon d’Or ve Dünya Kupası kazanan bir ismin yerini doldurmak anlamına geleceğinden, şüpheleri büyük ölçüde ortadan kaldıracaktır.
Anderson, Ballon d'Or kazananı Rodri'nin yerini dolduruyor
Anderson'ın nasıl paranın karşılığını verdiği sorulduğunda, eski City orta saha oyuncusu Hamann, BetVictor Online Casino aracılığıyla GOAL'a şu açıklamayı yaptı: “Bu, arz ve talep meselesi, değil mi? Yani, eğer bir oyuncu oradaysa, belli ki bir değeri vardır; İngiltere formasıyla Dünya Kupası'nda iyi oynadı, Forest'ta da iyi oynadı.
“Sonra muhtemelen onun hizmetleriyle ilgilenen iki, üç ya da dört kulüp oluyor ve en çok parayı veren onu alıyor. Bu haklı mı? Açıkçası, bence ödenen meblağlar ve para miktarlarıyla bağ kurabildiğimiz noktayı çoktan geride bıraktık.
“Ama takdir etmemiz gereken şey şu ki Rodri dünyanın en iyi futbolcusu oldu, bu sezon bunu yine yapabilir. Şampiyonlar Ligi kazandı, artık Dünya Kupası da kazandı. Ve o pozisyonun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz çünkü mesele sadece topa sahip olmak değil, aynı zamanda organizasyonu sağlamak. Çünkü yarım metre sola ya da sağa kaydığınızda, etrafınızdaki oyunculara bilgi veremezsiniz ve bu da çok büyük fark yaratır.
“Forest'ta bunu yaptığını gösterdi, İngiltere'de de bunu bir ölçüde yaptı, her ne kadar yanında Declan Rice olsa da. Şimdi bunu Manchester City'de de yapabildiğini göstermesi gerekiyor. Ve bu çok fazla para mı? Evet, bana göre öyle. Aynı zamanda, eğer son birkaç yıldır Rodri'nin ulaştığı seviyeye yaklaşabilirse, o zaman muhtemelen iyi harcanmış bir para olur.”
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Manchester City 2026-27: İki galibiyet, sırada Coventry var
Anderson, Manchester'a gelirken 2031'e kadar geçerli beş yıllık bir sözleşmeye imza attı ve bu şartlar bir 12 aylık uzatma opsiyonunu da içeriyor. City, İngiltere yıldızı kupalar kazanan bir takımda parıldarsa bu maddeyi memnuniyetle devreye sokacak ya da yeni bir uzatmayı görüşecek.
Teknik direktörlük koltuğunda Pep Guardiola'nın yerini Enzo Maresca'nın aldığı Manchester City, 2026-27 sezonuna kusursuz bir başlangıç yaptı. Bournemouth ve Crystal Palace karşısında alınan galibiyetler onları puan tablosunun zirvesine taşıdı. Sıradaki maç ise, eski Chelsea yıldızı Frank Lampard'ın çalıştırdığı lige yeni yükselen Coventry'ye karşı sahalarında oynanacak.
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