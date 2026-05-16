"Çok fazla kolay" - Aston Villa, kabus gibi bir sezon geçiren Kırmızılar'ın mağlubiyet sayısını YİRMİ'ye çıkarırken Arne Slot, Liverpool'un yaşadığı zorlukları açıklamaya çalışıyor
Slot, Reds'in nasıl "dağıldığını" hayıflanıyor
Hollandalı teknik adam, Aston Villa karşısında ikinci yarıda takımının dağılmasını izledikten sonra, oyuncularının zihinsel dayanıklılığına sert bir eleştiri getirdi. Maça iyi bir başlangıç yapmalarına rağmen, Unai Emery’nin takımı öne geçtikten sonra Reds bu baskıyla başa çıkamadı ve bu sonuç, sezonun son haftasına uzun bir gölge düşürdü.
Sky Sports'a konuşan Slot, "Çok fazla gol yedik, ama bence yeterince gol de atamadık. Maça tamamen odaklanmıştık, belki de bir sonuç alabilirdik, ancak 2-1 olduktan sonra dağıldığımızı kabul ediyorum." Reds'in teknik direktörü daha sonra BBC MOTD'ye şunları söyledi: "2-1 olduktan sonra işler elimizden kaçtı. Ondan önce, ikinci yarının ilk 10 dakikasında iyi başladığımızı düşünüyorum, ardından gol fırsatları yaratamadan maçı kontrol ettik - ancak bu sezon ilk kez olan bir şey değil."
Kötü deplasman performansı Liverpool'un sezonunu gölgeliyor
West Midlands'daki mağlubiyet, Community Shield'daki penaltı atışları sonucu alınan yenilgi de dahil olmak üzere, tüm turnuvalarda bu sezonun şok edici 20. mağlubiyetini işaret ediyor. Liverpool'un Anfield dışında iyi performans gösterememesi, özellikle üst düzey rakiplere karşı sergilediği düşüşün en belirgin özelliği oldu.
Slot, deplasman maçlarındaki sorunların kesin nedenini belirlemekte zorlandı, ancak kalesinde gördüğü gollerin şeklinin kabul edilemez olduğunu kabul etti. "Genel olarak takımlar deplasman maçlarında daha fazla zorlanır, ancak bizim gibi bir üst düzey takım için bu çok fazla mağlubiyet ve puan kaybı" diye itiraf etti. "Bu, genel olarak çok kolay gol yememizle büyük ölçüde ilgili. Şanslarımız var, ancak bu sezon bunları değerlendirmede geçen sezonki kadar etkili olamadık. Alexander Isak'ın neredeyse hiç oynamaması veya Hugo Ekitike'nin kadroda olmaması da durumu zorlaştırıyor. Durum bu. Önümüzdeki hafta odak noktamız Brentford olacak."
Savunma sorunları ve taraftarların öfkesi doruğa ulaştı
İstatistikler, üst üste ikinci hafta sonu da deplasman tribününden erken ayrılan Liverpool taraftarları için iç karartıcı bir tablo çiziyor. Liverpool, 38 maçlık Premier League sezonunda ilk kez 50'den fazla gol yedi ve aynı zamanda duran toplarda inanılmaz derecede savunmasız olduğunu kanıtladı. Bu savunma zaafiyetinden Ollie Watkins yararlandı ve şunları söyledi: "Arka tarafta dağınıklar ve benim için koşabileceğim çok fazla boşluk var gibi hissediyorum. Onlara karşı fırsatlar yakalayacağım."
Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesinde belirsiz bir gelecek
Zehirli atmosfer ve kötü sonuçlara rağmen Slot, teknik direktörlük görevinde kalma konusunda kararlılığını korudu. Hollandalı teknik adam, istifa etmeyi hiçbir zaman düşünmediğini vurguladı ve gelecek sezon da takımı yöneteceğine inandığını belirtti. "Bu kararı tek başıma verdiğimi sanmıyorum, ancak gelecek sezon da Liverpool'un teknik direktörü olacağıma inanmak için her türlü nedenim var," dedi bu hafta başında. Kırmızılar şimdi, teknik olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansının hala devam ettiği Brentford ile oynayacakları son gün maçına hazırlanmak zorundalar.