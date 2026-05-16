"Çok fazla kolay" - Aston Villa, kabus gibi bir sezon geçiren Kırmızılar'ın mağlubiyet sayısını YİRMİ'ye çıkarırken Arne Slot, Liverpool'un yaşadığı zorlukları açıklamaya çalışıyor

Hollandalı teknik adam, Aston Villa karşısında ikinci yarıda takımının dağılmasını izledikten sonra, oyuncularının zihinsel dayanıklılığına sert bir eleştiri getirdi. Maça iyi bir başlangıç yapmalarına rağmen, Unai Emery’nin takımı öne geçtikten sonra Reds bu baskıyla başa çıkamadı ve bu sonuç, sezonun son haftasına uzun bir gölge düşürdü.

Sky Sports'a konuşan Slot, "Çok fazla gol yedik, ama bence yeterince gol de atamadık. Maça tamamen odaklanmıştık, belki de bir sonuç alabilirdik, ancak 2-1 olduktan sonra dağıldığımızı kabul ediyorum." Reds'in teknik direktörü daha sonra BBC MOTD'ye şunları söyledi: "2-1 olduktan sonra işler elimizden kaçtı. Ondan önce, ikinci yarının ilk 10 dakikasında iyi başladığımızı düşünüyorum, ardından gol fırsatları yaratamadan maçı kontrol ettik - ancak bu sezon ilk kez olan bir şey değil."