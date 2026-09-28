Maç öncesi basın toplantısında konuşan Mancini, cuma günkü yenilginin ardından artan kamuoyu baskısına değindi. Teknik ekibin rekabetçi bir takım kurma sürecinde çevredeki medya ve taraftarların sabırlı kalmasını isteyen Mancini, kamuoyundaki algıyı değiştirmenin tek yolunun sonuçlar olduğunu vurguladı.

Mancini, takımının Belçika karşısında ikinci yarıda sergilediği gelişmiş performansın üzerine koymasını istedi.

Mancini, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Montella mükemmel bir iş yaptı ve yapmaya da devam ediyor" dedi. "Türkiye, çok sayıda yetenekli oyuncuya sahip mükemmel bir takım. Şu anda etrafta çok fazla kaygı var ama sakin kalmalıyız. Sadece çalışmak ve gelişmek için zamana ihtiyacımız var. Eğer iyi oynayıp kazanabilirsek, o zaman işler değişir."