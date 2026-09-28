Anadolu Agency
Çeviri:
"Çok fazla kaygı var!" - Roberto Mancini, Bursa'da Montella ile karşılaşma öncesi konuştu
Mancini, eski hücum partneri Montella ile Bursa'da yeniden bir araya geliyor
İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, UEFA Uluslar Ligi kampanyasında İtalya'nın Türkiye karşısındaki ilk puanlarını hedefleyerek Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi'ne geldi. Bu maç, Mancini'yi 1996/97 sezonunda Sven-Goran Eriksson yönetimindeki Sampdoria'da birlikte 37 gollük bir hücum hattı oluşturduğu Türkiye Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile karşı karşıya getiriyor.
Mancini, eski takım arkadaşının teknik direktörlükteki çalışmalarını överken Türkiye'nin bol miktarda yeteneğe sahip olduğu uyarısında bulundu.
Maç, İtalya'nın Roma'da Belçika'ya 2-1 mağlup olmasından üç gün sonra oynanacak.
- Anadolu Agency
Teknik direktör, medya baskısı ve endişe ortamında sakin olunması çağrısında bulundu
Maç öncesi basın toplantısında konuşan Mancini, cuma günkü yenilginin ardından artan kamuoyu baskısına değindi. Teknik ekibin rekabetçi bir takım kurma sürecinde çevredeki medya ve taraftarların sabırlı kalmasını isteyen Mancini, kamuoyundaki algıyı değiştirmenin tek yolunun sonuçlar olduğunu vurguladı.
Mancini, takımının Belçika karşısında ikinci yarıda sergilediği gelişmiş performansın üzerine koymasını istedi.
Mancini, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Montella mükemmel bir iş yaptı ve yapmaya da devam ediyor" dedi. "Türkiye, çok sayıda yetenekli oyuncuya sahip mükemmel bir takım. Şu anda etrafta çok fazla kaygı var ama sakin kalmalıyız. Sadece çalışmak ve gelişmek için zamana ihtiyacımız var. Eğer iyi oynayıp kazanabilirsek, o zaman işler değişir."
Bastoni geri döndü, Mancini kadro rotasyonunu doğruladı
Mancini, Belçika karşısındaki tek maçlık cezasının ardından savunmacı Alessandro Bastoni'yi yeniden kadroya katıyor. Kısa bir milli maç penceresinde dört karşılaşma oynanacak olması ve on kıdemli oyuncunun Coverciano'da kendilerine özel fiziksel programlarla çalışmalarını sürdürmesi nedeniyle teknik direktör, ilk 11'de gerekli değişikliklerin yapılacağını doğruladı.
Genç kadro oyuncularını yüksek tempolu deplasman ortamlarında test etmenin uzun vadeli gelişim açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.
Mancini, Bursa'da orta saha ve savunma düzenini tazelemeyi hedefliyor.
- Anadolu Agency
Azzurri, Michael Oliver'ın düdüğü altında ses getirecek bir galibiyet arıyor
Mancini ve ekibi, salı akşamı saat 20.45'te başlayacak ve İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği maç öncesi Bursa'da maç günü hazırlıklarını tamamladı. Bir galibiyet, İtalya'nın 2 Ekim'de Fransa ile karşılaşmak için Paris'e gideceği maç öncesinde yeniden ivme kazandıracak.
Türkiye, Fransa'ya karşı aldığı kıl payı yenilginin ardından gruptaki ilk galibiyetini arıyor.
Mancini, İtalya'yı yeniden galibiyet yoluna sokmayı hedefliyor.
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