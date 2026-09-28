24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
imago-sport-1083884160.jpgAnadolu Agency
Alvino Hanafi
Çeviri:

"Çok fazla kaygı var!" - Roberto Mancini, Bursa'da Montella ile karşılaşma öncesi konuştu

İtalya
R. Mancini
İtalya - Türkiye
Türkiye
UEFA Nations League A

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, İtalya Bursa'da Türkiye ile karşılaşmaya hazırlanırken milli takım etrafındaki ortam için sakinlik çağrısında bulundu. Maç, Uluslar Ligi'nde Belçika'ya karşı alınan açılış yenilgisinin ardından Mancini'yi eski Sampdoria'dan forvet partneri Vincenzo Montella ile karşı karşıya getiriyor.

  • Mancini, eski hücum partneri Montella ile Bursa'da yeniden bir araya geliyor

    İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, UEFA Uluslar Ligi kampanyasında İtalya'nın Türkiye karşısındaki ilk puanlarını hedefleyerek Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi'ne geldi. Bu maç, Mancini'yi 1996/97 sezonunda Sven-Goran Eriksson yönetimindeki Sampdoria'da birlikte 37 gollük bir hücum hattı oluşturduğu Türkiye Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile karşı karşıya getiriyor.

    Mancini, eski takım arkadaşının teknik direktörlükteki çalışmalarını överken Türkiye'nin bol miktarda yeteneğe sahip olduğu uyarısında bulundu.

    Maç, İtalya'nın Roma'da Belçika'ya 2-1 mağlup olmasından üç gün sonra oynanacak.

    • Reklam
  • imago-sport-1083888034.jpgAnadolu Agency

    Teknik direktör, medya baskısı ve endişe ortamında sakin olunması çağrısında bulundu

    Maç öncesi basın toplantısında konuşan Mancini, cuma günkü yenilginin ardından artan kamuoyu baskısına değindi. Teknik ekibin rekabetçi bir takım kurma sürecinde çevredeki medya ve taraftarların sabırlı kalmasını isteyen Mancini, kamuoyundaki algıyı değiştirmenin tek yolunun sonuçlar olduğunu vurguladı.

    Mancini, takımının Belçika karşısında ikinci yarıda sergilediği gelişmiş performansın üzerine koymasını istedi.

    Mancini, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Montella mükemmel bir iş yaptı ve yapmaya da devam ediyor" dedi. "Türkiye, çok sayıda yetenekli oyuncuya sahip mükemmel bir takım. Şu anda etrafta çok fazla kaygı var ama sakin kalmalıyız. Sadece çalışmak ve gelişmek için zamana ihtiyacımız var. Eğer iyi oynayıp kazanabilirsek, o zaman işler değişir."

  • Bastoni geri döndü, Mancini kadro rotasyonunu doğruladı

    Mancini, Belçika karşısındaki tek maçlık cezasının ardından savunmacı Alessandro Bastoni'yi yeniden kadroya katıyor. Kısa bir milli maç penceresinde dört karşılaşma oynanacak olması ve on kıdemli oyuncunun Coverciano'da kendilerine özel fiziksel programlarla çalışmalarını sürdürmesi nedeniyle teknik direktör, ilk 11'de gerekli değişikliklerin yapılacağını doğruladı.

    Genç kadro oyuncularını yüksek tempolu deplasman ortamlarında test etmenin uzun vadeli gelişim açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

    Mancini, Bursa'da orta saha ve savunma düzenini tazelemeyi hedefliyor.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • imago-sport-1083872356.jpgAnadolu Agency

    Azzurri, Michael Oliver'ın düdüğü altında ses getirecek bir galibiyet arıyor

    Mancini ve ekibi, salı akşamı saat 20.45'te başlayacak ve İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği maç öncesi Bursa'da maç günü hazırlıklarını tamamladı. Bir galibiyet, İtalya'nın 2 Ekim'de Fransa ile karşılaşmak için Paris'e gideceği maç öncesinde yeniden ivme kazandıracak.

    Türkiye, Fransa'ya karşı aldığı kıl payı yenilginin ardından gruptaki ilk galibiyetini arıyor.

    Mancini, İtalya'yı yeniden galibiyet yoluna sokmayı hedefliyor.

UEFA Nations League A
İtalya crest
İtalya
ITA
Türkiye crest
Türkiye
TUR