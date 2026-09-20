'Çok fazla gol!' - Enzo Maresca, Premier Lig lideri Manchester City'nin Sunderland karşısındaki korkuyu 5-3'lük galibiyetle atlatmasına rağmen öfkelendi

Etihad Stadyumu sekiz gollü nefes kesen bir maça sahne olurken, Manchester City Teknik Direktörü Maresca takımının Sunderland karşısında aldığı kaotik 5-3’lük galibiyeti kutlayacak bir ruh halinde değildi. Bu sonuç, City’nin beş maç sonunda üst ligde yüzde 100’lük performansını sürdüren tek takım olarak kalmasını sağladı, ancak yeni yükselen rakibine üç gol birden yemesi İtalyan teknik adamı maç sonrası medya görevleri sırasında gözle görülür şekilde hayal kırıklığına uğrattı.

Son düdüğün ardından Sky Sports'a konuşan City patronu, skorla ilgili hislerini açıkça dile getirdi. "Çok fazla gol, çok fazla gol! Ben [kazanmayı] 1-0 tercih ederim, çok daha iyi," diyerek bunu kabul eden Maresca, hücumdaki gösterişten ziyade savunmadaki sağlamlığı tercih ettiğini vurguladı. "Dürüst olmak gerekirse, 5-3 yerine 1-0 kazanmayı tercih ederim ama çok zor bir maç bekliyordum. Ne kadar iyi olduklarını biliyorum. Topsuz oyunda çok agresifler, toplu oyunda ise farklı silahları var, Brobbey bunun bir örneği. Maçı kazanmanın bir yolunu bulduk."