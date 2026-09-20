AFP
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'Çok fazla gol!' - Enzo Maresca, Premier Lig lideri Manchester City'nin Sunderland karşısındaki korkuyu 5-3'lük galibiyetle atlatmasına rağmen öfkelendi
Maresca, savunmadaki kırılganlık nedeniyle hayal kırıklığını dile getirdi
Etihad Stadyumu sekiz gollü nefes kesen bir maça sahne olurken, Manchester City Teknik Direktörü Maresca takımının Sunderland karşısında aldığı kaotik 5-3’lük galibiyeti kutlayacak bir ruh halinde değildi. Bu sonuç, City’nin beş maç sonunda üst ligde yüzde 100’lük performansını sürdüren tek takım olarak kalmasını sağladı, ancak yeni yükselen rakibine üç gol birden yemesi İtalyan teknik adamı maç sonrası medya görevleri sırasında gözle görülür şekilde hayal kırıklığına uğrattı.
Son düdüğün ardından Sky Sports'a konuşan City patronu, skorla ilgili hislerini açıkça dile getirdi. "Çok fazla gol, çok fazla gol! Ben [kazanmayı] 1-0 tercih ederim, çok daha iyi," diyerek bunu kabul eden Maresca, hücumdaki gösterişten ziyade savunmadaki sağlamlığı tercih ettiğini vurguladı. "Dürüst olmak gerekirse, 5-3 yerine 1-0 kazanmayı tercih ederim ama çok zor bir maç bekliyordum. Ne kadar iyi olduklarını biliyorum. Topsuz oyunda çok agresifler, toplu oyunda ise farklı silahları var, Brobbey bunun bir örneği. Maçı kazanmanın bir yolunu bulduk."
- Getty Images Sport
City teknik direktörü için taktik bir kâbus
Maça, City'nin öğleden sonra birçok kez öne geçmesine rağmen Sunderland'i kendisinden uzak tutamaması damga vurdu. Ev sahibi ekipte öne çıkan isim, iki kez ağları havalandırarak hücuma liderlik eden Antoine Semenyo oldu; Enzo Fernandez ve Rayan Cherki de skora katkı verdi. Ancak Brian Brobbey'in Black Cats adına yaptığı sansasyonel hat-trick, City savunmasındaki büyük çatlakları ortaya çıkardı.
Maresca, takımının rakibine hediye ettiği gollerin niteliği konusunda özellikle sert konuştu ve duran top pozisyonlarında konsantrasyon eksikliğine dikkat çekti. Teknik direktör, "Yediğimiz üç golün ikisi çok kolaydı; ikinci gol [Granit] Xhaka'nın çabuk kullandığı serbest vuruştan geldi ve bunun olmaması gerekir. Üçüncü gol de başka bir serbest vuruştan geldi. Çok kolaydı, daha fazla pozisyon verdik ama biz de beş gol attık ve muhtemelen iki ya da üç gol daha atabilirdik" dedi.
Sunderland nihai sınav olduğunu kanıtladı
Savunmadaki hatalara rağmen Maresca, oyuncularının maçın fiziksel gereklilikleriyle başa çıkma biçiminde bazı olumlu noktalar buldu. Sunderland'in yüksek tempolu presi ve hava toplarındaki tehditi, City'nin sezonun önceki bölümünde karşılaştığı taktik mücadelelere kıyasla farklı bir sınama ortaya koydu.
Maresca, kadrosunun ortaya koyduğu mücadeleyi kabul ederek, "Genel olarak #ManCity oyuncularının performansı iyiydi ve ayrıca hoşuma gitti çünkü bugün farklı türde şeylerle başa çıkmaları gerekiyordu; seken toplar, ikili mücadeleler, bu tür şeyler" dedi. İtalyan teknik adam, yaşanan zorlanmada rakibin kalitesinin de bir etken olduğuna dikkat çekti. "Çok zor bir maç bekliyordum, ne kadar iyi olduklarını biliyordum; topsuz oyunda agresifler, topluyken farklı silahları var, duran toplar, [Brian] Brobbey."
- Getty Images Sport
Korkulara rağmen kusursuz başlangıç sürüyor
Bu galibiyet, sezonun ilk ayını tek bir puan bile kaybetmeden başarıyla geçen Maresca için önemli bir dönüm noktası oldu. Üst üste beşinci galibiyetini alan Maresca, Premier League tarihinde yeni bir kulübün başında çıktığı ilk beş maçı kazanan yalnızca altıncı teknik direktör oldu.
Manchester City şimdi milli araya en yakın rakiplerinin üç puan önünde giriyor ve bu da teknik ekibe Etihad'da görülen savunma zaaflarını analiz etmek için zaman sağlıyor. Ufukta Liverpool deplasmanında Anfield yolculuğu ve Paris Saint-Germain'e karşı bir Şampiyonlar Ligi mücadelesi varken, Maresca'nın arzuladığı "1-0'lık galibiyetlere" olan ihtiyaç daha da hayati hale gelecek.
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